بنك التسليف يرفع قيمة القرض الاجتماعي إلى 60 ألف ريال

بنك التسليف يرفع قيمة القرض الاجتماعي إلى 60 ألف ريال

2014/03/17
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
201250
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وافق مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي 1435/1436هـ على اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة.

وأعرب مدير عام البنك الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على دعمه المتواصل وعلى ما يوليه من اهتمام وعناية ودعم لا محدود للبنك ليصل إلى مستوى التطلعات.

كما أعرب أيضاً عن شكره وتقديره لوزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ونائبه رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور حمد بن سليمان البازعي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم اللا محدود والعمل الدؤوب لتطوير أداء البنك.

وأشار إلى أنه وبتوفيق من الله ثم بالدعم الذي يلقاه البنك فقد تمكن من تسهيل إجراءاته وتطوير خدماته حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية تقديم أكثر من (660,000) قرض بمبلغ يزيد عن (27) مليار ريال بمعدل (18,000) قرض شهرياً بقيمة تزيد عن (800) مليون ريال.

وأضاف إلى أن تعديل اللائحة سيمكن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين ، حيث يتوقع زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200% ، كما أشار إلى أن البنك يعمل حالياً على تهيئة نظام الحاسب الآلي لاستيعاب القرارات الجديدة في اللائحة وسيتم بإذن الله البدء في تطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء 15/6/1435هـ.

كما أشار الدكتور الحنيشل إلى أن أبرز التعديلات الحالية على اللائحة تمثلت في رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى (10,000) ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (8,000) ريال ، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح (60,000) ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (45,000) ريال ، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة ، كما تم اعتماد معيار جديد يوازن بين دخل الفرد وعدد من يعول وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة والذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال ، وتم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد ، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

وأكد أن هذه اللائحة حرصت على مراعاة الفئات الأقل دخلاً والموازنة بين العدالة والموضوعية في تعاملها مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة ، وأوضح أن البنك سوف يقوم بنشر تفاصيل اللائحة في موقعه الإلكتروني وسيقوم أيضا بتزويد وسائل الإعلام بها خلال أيام بإذن الله.

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44 مشاراكات

  1. سمررري

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    اخواني انا متزوج وابي اتزوج موة ثانية مااخذت هاذا القرض نهائين يصير اخذة الحين ولا لا
    والله العظيم اني بحاجته تكفووووووووون ردوا مني ضروري

    ‎رد

  2. ميدو

    السلام عليكم ورحمةالله وبركاته كيفكم شباب ممكن تفيدون في القرض لاجنبي متزوج سعوديه هل يشمل له احد من القروض التاليه او الزوجه السعوديه يشمل لها والاجنبي زوجها لا يشمل له بليييز افيدوني

    ‎رد

  3. ابوجراح

    السلام عليكم يا جماعة الخير انا مملك لي سنة يعني في١٤٣٦/٦يعطوني ولا لا?

    ‎رد

  4. عماد عبده سليمان الصبياني

    انا مقدم طلب قرض اسري من اكثر 4 سنوات ولم ينوفرلي كفيل والان الحمد لله يوجد كفيل متى اسرع فتره لااستلامي المبلغ

    ‎رد

  5. فراس

    السلام عليكم

    ياجماعه فيدوني جعلكم للجنه
    انا لدي ضمان والوالده لها ضمان ونبي ناخذ من بنك التسليف
    من اي قرض مدري اذا قرض الترميم يشمل بس البيت اجار
    وعندنا ارض بس بعيده عننا بعرعر وواحد من اخوان اخذ قرض على الارض يصير ناخذ مره ثانيه والله محتاجين للفلوس مايعلم الى الله والارض بنيناه وكل مننا اللي ورانا واللي دوننا تكفون اي احد عنده خبر يفيدني نبي قرض بأي وسيله
    ياجعل والديكم للجنه

    والسلام عليكم

    ‎رد

  6. عبدالعزيزعلي محمد ين نفيسه

    انا ماحصل اخذت قرض ةلااية مساعده الامن رب العباد ولااملك وظيفه بس باالتساهيل ةاذ فيه اي شي ينفع بعدالله افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزا اخوكم ابةعبدالرحمن

    ‎رد

  7. علي

    جتني الموافقه علئ القرض وله تقريباً٣ اسابيع مانزل وزواجي رابع العيد فيدوني تكفون

    ‎رد

  8. خالد

    انا متزوج لي 9 شهور وماطلعت كرت عايله لاني دخلت دوره عسكريه وانا في دوره عسكريه ما اقدر اطلع الكرت الحين لان صارت مشكله بيني وبين زوجتي وممكن تصل لطلاق وش اسوي لجل اخذ قرض الزواج

    ‎رد

  10. جلال زيد

    السلام عليكم ي إخوان عندي استفسار انا مأخذ اجنبيه هل البنك التسليف يشملني أو أن الزوجه ﻻزم تكون سعوديه بليز افيدوني

    ‎رد

  11. دايم بن مرفوض بن بنك التسليف

    ياخووي ليش دايم ترفضوني من بنك التسليف يعني لازم واسطه ترا هي سلف ماهي عطيه
    ارفقوو علينا شوي يالمدراء

    ‎رد

  12. خالد

    انا قدمت على قرض الاسره اليوم وبعد تعبئه نموذج الطلب عملت حفظ وذلك لرفع الطلب ولاكن تعذر وكتبو لي لا يمكن تسجيل طلبك حيث نصيب الفرد تجاوز 2000 ريال علمأ بأن اجمالي الراتب لايتعدا العشره الاف أرجو الافاده اخواني وشكرأ

    ‎رد

    1. خالد

      وانا مثلك وش الحل

      لا يمكن تسجيل طلبك حيث نصيب الفرد تجاوز 2000 ريال

      ‎رد

  13. ياسر الطميحي

    انامتزوج اجنبيه يشمل

    ‎رد

  14. ياسر الطميحي

    الله يحفط اللملك

    ‎رد

  15. ماجد نزال الشراري

    آٍنًآٍ مٌنً مٌدًهً طَوَيِلّهً وَنًآٍ آٍبُيِ آٍعٍرٍسَ لّگٍنً آٍحًتٍرٍيِ آٍلّقٍرٍضَ يِرٍتٍفُعٍ 60 آٍلّفُ

    …آٍلّلّهً يِجُيِبُ آٍلّلّيِ بُهً خٍيِرٍهً آٍمٌيِنً يِآٍرٍبُ

    ‎رد

  16. هاني

    يخوان تكفون انا مملك بشهر ١٢/٤/١٤٣٥ قبل شهر ونص مملك يشلمني ٦٠ الألف ولا تكفوووووون تكفوووون الرد
    تعديل قبل شهر ونص مملك يشملني ولا

    ‎رد

    1. مبروك

      اول شئ مبروووووووك
      والشئ الثاني ان شاءالله يشملك

      ‎رد

      1. مبروك

        بس حاول تأخر تقديمك إلى نصف شهر ٦
        والله اعلم.

        ‎رد

  17. هاني

    يخوان تكفون انا مملك بشهر ١٢/٤/١٤٣٥ قبل شهرين مملك يشلمني ٦٠ الألف ولا تكفوووووون تكفوووون الرد

    ‎رد

    1. منى

      ايواياأخ هاني يشملك ويشمل كل واحدعقدالنكاح
      حقه قبل ٦/١٥اماالي يملك من هذاالتاريخ وبعد
      لايبتدون يحسبون له سنه اماالي قبل لاعادي لوله
      سنتين عااااادي يعني كلكم بتاخذون إن شاءالله
      وبالتوفيق لي ولكم يارب يرزقناويفرج عننا

      ‎رد

  18. ابو خالد

    حق من ابسط حقوق المواطن وأقلها قرض ماهي هبه ولا أعانه المفروض اي مواطن له حق يقترض بصرف النظر عن الراتب والشروط التعجيز يه يعني الي راتبه ١٠١٠٠ ينحرم من قرض عشان ميه ريال وين العدل والمساواة يامملكه الإنسانية

    ‎رد

  19. هههههههها شر البليه مايضحك

    ياناس هاذ ا قرض ومردود ليش الصعوبات هاذي ملعوب علينا من حقين الكراسي ياحنبشل الكرسي مايدوم لحد بس تذكر الوقوف امام الله لاصعب علا اخوانك المسلمين اتقم الله بنفسكم انت على مأضن راتبك الشهر يغطي قرض واحد من المقتريضين يدفعون فيها ستين شهر كم دخلك فستين شهر

    مأقول غير ياااااارب عطنى من فضلك وخيرك وعطينى رزقاً من عندك يااااارب
    اميييين

    ‎رد

  20. البلوي

    انا مقترض قرض ترميم بأسمي وهو لورثه هل يعطوني قرض اسري

    ‎رد

  21. منصورالحربي

    الله يطول في عمرخادم الحرمين الاب الحنون

    ‎رد

  22. غناتي

    الله يحفظ ابوي عبدالله وامي السعوديه من كل سوء

    ‎رد

  23. عاقل بزمن المهبل

    الله لايعطيكم عافيه على تقليص مدة عقد النكاح الى سنه تعديت السنه ثلاثه اشهور ونا محتاج القرض

    ‎رد

  24. عمر

    سلام عليكم انا شاب سعودي الجنسيه محتاج قرض زواج في اسرع وقت ممكن
    بليز افزعولي تكفون يامن يهمه الامر ارجوكم

    ‎رد

  25. الغامدي

    بموت وحنا نتظر ها القرار وصدر وطلع شروط تعجيزيه حسبي الله عليكم يوم الوقوف بين ايدي الله خلا ص شبعنا من الكذب

    ‎رد

  26. احمد

    هل فيه إعفاء عن القرض أنا مأخذ غرض قبل سنه وكنت موضف بالقطاع الخاص وجنا نظام أبشر وفصلوني من العمل والآن ورطة ما بين أجار الشقه و بنك التسليف ايش الحل يا اخون

    ‎رد

  27. احمد

    إبغاء وضيفه. حظي نائم ليش الحل

    ‎رد

    1. عبدالعزيز

      الله يوفقك ان شاء الله ويسهل امورك يارب وعليك بالدعاء والاستغفار

      ‎رد

  28. طيب انا

    قدمت ٢/٥/١٤٣٥ سولي اجراء ١٦/٥١٤٣٥ سجلة ٤٥ الف يحيني ٦٠٠٠٠ الف

    ‎رد

  29. ابو مشعل الشمري

    طيب واللي حارمينه اكثر من سنه عشان راتبه ٨١٠٠ والحين تقولون اللي اكثر من سنه ماله شي ونا مملك اكثر من سنه ماعندي سيوله وش الحل

    ‎رد

  30. ابوعبد العزيز

    الله يجزاهم خير قراار جداً جداً يثلج الصدر ..
    بالنسبه للي يعقد النكاح ويتأخر الى اكثر من ٥ شهور انصحه بالتبكير لمايترتب عليه من مشاكل نفسيه للزوج والزوجه .. قرار التقليص ممتاز …

    ‎رد

  31. أبو محمد الرفاعي ينبع

    أنا قدمت ع قرض اﻻسرة 45الغا ولﻻن ماأستلمتة هل يشملني قرض ال60 الف ريال أوﻻ أرجوا من اﻻخوان أفادتي من لدية معلومة

    ‎رد

  32. ابو زناده

    متملك
    وامجد
    تجيب مشهد انك مملك ولسى مادخلت .وتستلم القرض ان شاء الله وبالتوفيق للجميع

    ‎رد

  33. امجد

    والله انهم مدري كيف بس لازم اسون شي وخربون شي طيب انا لي سنه ونص عقد نكاح بس ومادخلت يعني لازم تخربونها كانها من جيوبهم طيب مو بترجع لكم ريال ريال

    ‎رد

    1. العمده

      انا لي سنه وانا اطارد لجل يوافقون على اني اقترض منهم ورفضو لجل الزوجه اجنبيه بس حمدالله تيسرت اموري من غير البنك اهل الخير ومشايخنا مايقصرون

      ‎رد

      1. خلود

        الله يسعدك منهم اهل الخير الي ساعدووك محتااجه لو ارقامهم اذا مافيه مانع

        ‎رد

  34. الدمعاني

    الله يجزاهم خير

    ‎رد

    1. غير معروف

      من انت يا الدمعاني

      ‎رد

  35. متملك

    مايسوون خير الا معه شر!!!!
    رفعوا القرض ل ٦٠٠٠٠ الف خير.
    وقلصول عقد النكاح ل سنه واحدة
    طيب انا مر ع عقد الملكة سنة وخمس شهور وش الحل يروح علي القرض يعني!!

    ‎رد

    1. فلاح

      انت قبل النظام يشملك

      ‎رد

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