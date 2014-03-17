بنك التسليف يرفع قيمة القرض الاجتماعي إلى 60 ألف ريال

وافق مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار في اجتماعه الأول للعام المالي الحالي 1435/1436هـ على اعتماد لائحة القروض الاجتماعية بصيغتها الجديدة.

وأعرب مدير عام البنك الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على دعمه المتواصل وعلى ما يوليه من اهتمام وعناية ودعم لا محدود للبنك ليصل إلى مستوى التطلعات.

كما أعرب أيضاً عن شكره وتقديره لوزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ونائبه رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور حمد بن سليمان البازعي وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم اللا محدود والعمل الدؤوب لتطوير أداء البنك.

وأشار إلى أنه وبتوفيق من الله ثم بالدعم الذي يلقاه البنك فقد تمكن من تسهيل إجراءاته وتطوير خدماته حيث تم خلال الثلاث سنوات الماضية تقديم أكثر من (660,000) قرض بمبلغ يزيد عن (27) مليار ريال بمعدل (18,000) قرض شهرياً بقيمة تزيد عن (800) مليون ريال.

وأضاف إلى أن تعديل اللائحة سيمكن البنك من شمول شريحة أكبر من المستفيدين ، حيث يتوقع زيادة عدد المستفيدين من خدماته بنسبة 200% ، كما أشار إلى أن البنك يعمل حالياً على تهيئة نظام الحاسب الآلي لاستيعاب القرارات الجديدة في اللائحة وسيتم بإذن الله البدء في تطبيقها اعتباراً من يوم الثلاثاء 15/6/1435هـ.

كما أشار الدكتور الحنيشل إلى أن أبرز التعديلات الحالية على اللائحة تمثلت في رفع الحد الأعلى لراتب المقترض إلى (10,000) ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (8,000) ريال ، ورفع الحد الأعلى لقيمة القرض ليصبح (60,000) ريال بدلاً من الحد الحالي البالغ (45,000) ريال ، وإلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة ، كما تم اعتماد معيار جديد يوازن بين دخل الفرد وعدد من يعول وهو نصيب الفرد من دخل رب الأسرة والذي تم تحديد سقفه الأعلى بألفي ريال ، وتم تحديد مدة عقد النكاح لقرض الزواج بسنة واحدة من تاريخ العقد ، وكذلك تقليص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

وأكد أن هذه اللائحة حرصت على مراعاة الفئات الأقل دخلاً والموازنة بين العدالة والموضوعية في تعاملها مع الفوارق بين المقترضين من ناحية الدخل وعدد أفراد الأسرة ، وأوضح أن البنك سوف يقوم بنشر تفاصيل اللائحة في موقعه الإلكتروني وسيقوم أيضا بتزويد وسائل الإعلام بها خلال أيام بإذن الله.