للراغبين في الدعم السكني.. التسجيل عبر الرابط : https://eskan.gov.sa/eskan/

وزارة الإسكان تبدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على منتجات الدعم السكني، ولا يملكون مسكناً مناسباً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني “إسكان” https://eskan.gov.sa/eskan/ وعبر تطبيقات “إسكان” على الهواتف الذكية.

إرشادات التسجيل :

تجهيز بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.

2تعبئة الحقول الظاهرة في الصفحة وهي (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، ورمز التحقق).

3بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن آخر أربعة ارقام من الهوية وكلمة المرور.

4الانتقال الى صفحة تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة.

5وبذلك تكون مرحلة التسجيل قد تمت بنجاح وسوف ينقلك النظام الى المرحلة التالية وهي مرحلة استكمال البيانات.

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