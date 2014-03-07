للراغبين في الدعم السكني.. التسجيل عبر الرابط : https://eskan.gov.sa/eskan/

وزارة الإسكان تبدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على منتجات الدعم السكني، ولا يملكون مسكناً مناسباً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني “إسكان” https://eskan.gov.sa/eskan/ وعبر تطبيقات “إسكان” على الهواتف الذكية.
إرشادات التسجيل :
- تجهيز بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
- 2تعبئة الحقول الظاهرة في الصفحة وهي (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، ورمز التحقق).
- 3بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن آخر أربعة ارقام من الهوية وكلمة المرور.
- 4الانتقال الى صفحة تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة.
- 5وبذلك تكون مرحلة التسجيل قد تمت بنجاح وسوف ينقلك النظام الى المرحلة التالية وهي مرحلة استكمال البيانات.
للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :
STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589