للراغبين في الدعم السكني.. التسجيل عبر الرابط : https://eskan.gov.sa/eskan/

للراغبين في الدعم السكني.. التسجيل عبر الرابط : https://eskan.gov.sa/eskan/

2014/03/07
الساعة 3:18 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار
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وزارة الإسكان تبدأ استقبال طلبات الراغبين بالحصول على منتجات الدعم السكني، ولا يملكون مسكناً مناسباً، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني “إسكان” https://eskan.gov.sa/eskan/  وعبر تطبيقات “إسكان” على الهواتف الذكية.

إرشادات التسجيل :

  • تجهيز بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
  • 2تعبئة الحقول الظاهرة في الصفحة وهي (رقم الهوية ، تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، ورمز التحقق).
  • 3بعد ذلك سوف تصلك رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن آخر أربعة ارقام من الهوية وكلمة المرور.
  • 4الانتقال الى صفحة تسجيل الدخول وإدخال رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة.
  • 5وبذلك تكون مرحلة التسجيل قد تمت بنجاح وسوف ينقلك النظام الى المرحلة التالية وهي مرحلة استكمال البيانات.
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