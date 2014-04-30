الديوان الملكي يتواصل معكم عبر الرابط: tawasol.royalcourt.gov.sa

أطلق الموقع الرسمي للديوان الملكي نسخة تجريبية لتواصل المواطنين مع الديوان الملكي.

وأوضحت الصفحة التجريبية أنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التيسير على أبنائه المواطنين وبناته المواطنات والتأكد من وصول جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بكل يسر وسهولة فقد وجّه -حفظه الله- بإنشاء بوابة التواصل وهي خدمة إلكترونية مقدمة من الديوان الملكي يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم عن أي تقصير من أي جهة كانت والنظر فيما بعود بالنفع على المواطنين كافة.

https://tawasol.royalcourt.gov.sa/

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :