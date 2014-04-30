الديوان الملكي يتواصل معكم عبر الرابط: tawasol.royalcourt.gov.sa

الديوان الملكي يتواصل معكم عبر الرابط: tawasol.royalcourt.gov.sa

2014/04/30
الساعة 4:43 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
212665
129
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أطلق الموقع الرسمي للديوان الملكي نسخة تجريبية لتواصل المواطنين مع الديوان الملكي.

وأوضحت الصفحة التجريبية أنه حرصاً من خادم الحرمين الشريفين على التيسير على أبنائه المواطنين وبناته المواطنات والتأكد من وصول جميع الخدمات التي تقدمها الدولة لهم بكل يسر وسهولة فقد وجّه -حفظه الله- بإنشاء بوابة التواصل وهي خدمة إلكترونية مقدمة من الديوان الملكي يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم عن أي تقصير من أي جهة كانت والنظر فيما بعود بالنفع على المواطنين كافة.

https://tawasol.royalcourt.gov.sa/


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129 مشاراكات

  1. أم مها

    السلام عليكم ملكنا الحبيب تراني صار لي اربع سنوات احاول أوصل رسالتي لسموكم وكل بيتي معاريض باسم سموك لطلبالمساعده فكلي أمل بالله ثم لسموكم تسديد ديوني علي دين ببنك العربي سالين تساعدني بسداده وانا موظفه على قد حالي وعندي سبع اولاد وراتبي قليل يتدرب نص الشهر ويخلص وندور دين من هنا وهناك الى اخر الشهر على هالحال غير ان عياليي ينامون عالجوع والحمد لله حتى اللحم ياطويلالعمرمانعرفه الا بالعروس. أنا بس طالبه تسد ديني أو تساعدني بمبلغ يسهل امورالحياه ولكن جزيلالشكر ولَك عهدمني أني ادعي لك اخر الليل

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  2. ام حاتم

    اتمنى منك يا والدي ان توفر لي منزل وانت اهل للخير

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  3. عادل

    السلام عليكم ورحمة الله أولاً أرجو أن تصل رسالتي إلى خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أنا عمري عشرين سنة حث عانيت من إهمال أنا أحد إخواني ولم يتم التبليغ عني حين ولادتي وحالياً معاملتي لها7سنوات في الأحوال المدنية وبدون أي نتيجة ارجو من الله ثم من ولاة الأمر النظر في مشكلتي

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  4. غير معروف

    أهلكتنا الديون نريد من مليكنا الغالي حل سريع

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  5. ابو فيصل

    سلام عليكم

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  6. احمد ابراهيم الصوفي

    سلام عليكم ورحمه الله وبركاته

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  7. صالح الزهراني

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اناشد سيدي سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله واطال في عمرة نحن ابناء شعبك بتسديد الديون اللي قصمت ظهري وماعندي بيت ملك وعندي اسرة والديون تاخذ كل الراتب ارجو منك تسديد ديوني

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  8. معين فضل سعيد عثمان

    خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تشرفت بلقائكم اكثر من مرة كما تشرف اخي المهندس رياض بمصافحتحم عند تخرجه برتبة الشرف مع ابنكم الامير عبدالعزيز من جامعة الملك فهد بالظهران .
    اتقدم مهنئا مقامكم وحكومتكم وابناء الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة داعيا الله ان يديم نعمه وخيراته على البلاد وان يلهمكم القرار الصائب والصحة الطيبة والعمر المديد ويكون عونا لكم وداعيا الله للبلاد مواصلة التقدم والسؤدد.
    بهذه المناسبة اقدم استعطافي بالنظر بالبرقيات التي ارسلتهاا لمقامكم خصوصا البرقية الاخيرة مؤكدا ان تجاوبكم ومكارمكم سيسهل علي جميع نواحي الحياة الصعبة وسيسهل لي تقديم خدماتي و امكاناتي للمشاركة في نماء المملكة .
    حفظكم الله قائدا للبلاد واماما للمسلمين وعبنا لمصلحة الجميع

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  9. معين فضل سعيد عثمان

    خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله
    بعد اقامة في البلاد منذ عهد الملك سعود ومعاصرة حكام السعودية في العصر الحديث وتفوقي الباهر دراسيا وزمالة عدد من كبار المسؤولين بالمملكة من امراءو وكلاء وزارات فقد تكرر ابراقي لمقامكم الكريم بعد ان صادف التقيتكم مرارا في الظهران والرياض وجدة وتماشيا مع سياسة التوطين ملتمسا مكرمتكم بصدور توجيهكم نحو منحي الهوية السعودية
    امل ان يلقى طلبي هذا عنايتكم ورعايتكم شاكرا متابعتكم

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  10. معين فضل سعيد عثمان

    خادم الحرمين الشريفين وملك العدل والثقافة سلمان بن عبدالعزيز ال سعود رعاه الله
    اتقدم معبرا عن امتناني للصدف التي جمعتني بمقامكم الكريم شخصيا في جامعة البترول بالظهران وفي مسجد بطريق الدرعية بالرياض وفي الديوان الملكي بجدة واشيرالى تقدمي مرارالتماسات منحي هوية سعودية كمكرمة ملكية بعد اقامة في البلاد منذ عهد الملك سعود وتفوق دراسي باهر وزمالة لكبار المسؤولين الحكوميين وذلك طلبا لتسهيل امور الحياة ولاتمكن من خدمة البلاد بشكل افضل
    ادعو الله ان يجعل ما تامرون به من مساعدات ومكارم في ميزانكم عند رب العالمين

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  11. غير معروف

    جزاكم الله خير على راحه والعيش الكريم الله يحفظكم من كل شر امين سعيد الشهرى ابوفيصل

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  12. مهدي ابن عبدالله ابن قرمه

    اللهم احفظ ملكنا المحبوب سلمان وولي عهده محمد ابن نايف وولي ولي عهده محمد ابن سلمان

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  13. مهدي ابن عبدالله ابن قرمه

    اسألالله العلي القدير ان يحمي وطننا الغالي في ظل قيادتنا الرشيده بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الاب سلمان ابن عبدالعزبز وولي عهده المحبوب محمد ابن نايف وولي ولي عهده محمد ابن سلمان وان يطيل في اعمارهم

    ‎رد

  14. ابواحمدالزهراني

    بسمالله الرحمن الرحيم
    سيدي خادم الحرمين حفضه الله انا مواطن متقاعد من الحرس الوطني براتب 2546ولدي اسره مكونه من 8افراد كلهم في المدارس لدي ابنه مصابه بفشل في النخاع العضمي منذووالادتها عمرها الان 9سنوات ولدي زوجتي حماكم الله مصابه بالسرطان ومراجعتي بهم لمستشفى الحرس الوطني بجده تكاد تكون اسبوعيه انلم يكون للبنت يكون لزوجه واحيان تكون موعدين في نفس الأسبوع يفرق بينهم يوم اويومين ممايضطرني للسكن حتا انهي مراجعتي بهم حيث اني اسكن في منطقة البا حه وهاذه المراجعات للمستشفى تكلفني الكثير والراتب لايكفي لابسط احتياجات اسرتي فكيف بمراجعت المستشفى بمدينة جده سيدخادم الحرمين الامل فيكم كبير فليس لنا بعدالله الاانتم لدي معامله في الديوان الملكي فيها صورالتقاريرالطبييه للبنت والزوجه وفيها مشهدبمقدار الراتب التقاعدي من مؤسسة شؤن المتقاعدين والأصول علمن باني لااملك حتى المسكن ارجوا من الله ثم منكم النضر لحالتي وحالة هذه الاسره التي تعاني المرض والحاجه ولكم من الدعاء بطول العمر والصحه وان يجعلكم الله عون لمن المت بهم مصاعب الحياه قيد المعامله 137043\\2\\9\\1437باالديوان الملكي

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  15. أكرم محمد المحمد

    الى الملك سلمان حفضك الله ورعاك وسدد خطاك اما بعد انني اتيت الى المملكة العربيه السعوديه منذ سنتين بتأشيره زيارة ومعي عائلتي ( اولادي ) ولا استطيع العمل ارغب بالحصول على اقامه من اجل العمل وتيسير الامور وجزاكم الله خير الجزاء ( سوري الجنسيه)

    ‎رد

  16. احمد الحربي

    الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظ الله نريد وظيفه ايش شيء العطاله ذبحتنا الله يرحمك الملك عبدالله

    ‎رد

  17. هناء الزامل

    السلام عليكم السلام عليك يا خادم الحرمين الله يطول في عمرك انا خريجه 1431 ام واسمي في جداره اريد وظيفه لو اداريه الله يسلمك انا بكلورس درسات اسلاميه

    ‎رد

  18. حسينه أحمد عسيري

    السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي خادم الحرمين حفظه الله ورعاه وإبقاء ذخرا لنا انا مواطنه سعوديه موقوفه خدماتي بسبب دين وانا والله يا سيدي ﻻ أملك سوا هذا الدخل أعيش منه وهوا راتب تقاعد والدي رحمه الله الف ريال و راتب ضمان الف ريال واسكن والله يا سيدي في منزل إيجار وأصبحت الآن بﻻ دخل بعد إيقاف خدماتي فقد ضاق بي الحال وأصبحت اليوم في أمس الحاجه سيدي اناشدكم بالله النظر في موضوعي ومساعدتي بما عهدناه منكم وجزاك الله خيرا وأبقاكم ذخرا لنا وشكرا

    ‎رد

  19. عبدالهادي حمود

    صرف الطلب الزواج

    ‎رد

  20. فيصل القحطاني

    سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظك الله و أطال في عمرك، أنا من أبناء هذا الوطن المعطاء الذي اسأل الله العلي القدير أن يديم عليه الأمن و الأمان في ظل قيادتكم الحكيمه،،، سيدي أن أقبل على إكمال نص ديني و أريد أن أتزوج ولكن مرتبي لا يساعدني على تأمين المهر و تكاليف الزواج وليس لدي منزل ارجوا استرحامي يا سيدي و مد يد العون لأبنكم .

    دمتم لنا ذخرا و فخرا ياسيدي….

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  21. خلود العبادي

    السلام عليكم ورحمة اﻻه وبركاته …انا ارمله وعندي اربعة اولاد …تخرج عندي شب وبنت مهندسين …والولد هو المعيل الوحيد لي …واتمنى ان يحصل هو واخته على وظيفه …وانا متاكده من الوقوف ومساعدة الايتام في شق طريقهم …واتمنى لكم كل التوفيق

    ‎رد

  22. مازن علي الزبيدي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    حضرة صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين (حفظكم الله ورعاكم)
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
    المعروض لجلالتكم …
    إني من المواطنين العراقيين الذين تعرضوا إلى تهديد من مصدر حقيقي مرتبط بميليشا قتل في العراق ولكوني متزوج ولدي 3 أطفال بالإضافة إلى والدي البالغ من العمر 76 عاما فأني أرجو من الله (سبحانه وتعالى) أن يستجيب لدعائي بأن تلبوا ندائي لكم وتقبلوني وعائلتي للعيش في ربوع مملكتكم المباركة ونسأل الله أن يديم عليها اليمن والسعادة ويجعلكم ذخرا للأمة العربية والأسلامية …
    ملاحظة: تم مفاتح الديوان الملكي السعودي بهذا الطلب بتاريخ 22/4/2014
    لله الأمر من قبل ومن بعد
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
    مازن علي الزبيدي

    ‎رد

  23. نور الهدي الغامدي

    انا ارمله كنت موظفه وكان راتبي 4500 ريا ل جاني التقاعد 1900ريا ل
    وش اسوي فيها ايجار البيت 2000 ريا ل وعندي سياره ايجار بالتمليك 1322
    طيب من وين اكل اشحد يعني ولا وش اسوي هل عندكم حل او انتحر الله يتوب عليه
    لاحول ولا قوة الا بالله تبون كل الاثبتات موجوده بس اعطونا وجه

    ‎رد

  24. نور الهدي

    انا ارمله مصائب الدنيا فوق راسي
    استحلفتك بالله ياصاحب هذه الصفحه هل هي تصل لملكنا سلمان من جد ام انكم تريدون ان يقول الشخص مابه ويفرغ نفسه من الهم ويعتقد ان رسالته وصلت المكان للي ماراح ينرد عليه ماشوف احد يرد عدد كثير ارسلنا ماشفنا بريق امل في الرد فاصبحت يائسه في ان اشكي همي لمن لا يسمعنا

    ‎رد

  25. ابو معاذ

    انا إنشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أن يساعدني بسداد ديوني انا ماعندي بيت قدمت في مشروع اسكان لم يصرف لي بيت راتبي مايكفي وابويا مشلول أثر إصابته بجلطه رواتب للدين

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