المنشد مهنا العتيبي لـ”المواطن”: الهلال عشقي منذ الطفولة

أقر المنشد والشاعر مهنا العتيبي أن بدايته بالشعر كانت متواضعة وقال إن هدفه الوصول “إلى كل قلب رجال طيب”.

وكشف لــ “المواطن” أن أكثر من يزعجه في الشبكة العنكبوتية مَن ينتحل اسمه ويستغله على الغلط وتشويه الاسم دون علم به.

وقال إن الهلال هو فريقه المفضل وعشقه منذ الطفولة.

وفيما يلي نص الحوار التالي:

– عرّفنا على نفسك؟

مهنا بن صالح العتيبي.

– لكل شخص بداية فكيف كانت بدايتك في الشعر؟

بداية متواضعة جداً وغير مهتم بها.

– كيف كان اتجاهك إلى الشعر هل كان هواية أم موهبة؟

هواية.

– ما جديدك في ساحة الشعر؟

ديوان منقيات مهنا العتيبي

وتجهيز ديوان يحتوي على أعمال جديدة.

– حين نعرّف بـــ”مهنا العتيبي” هل تفضل أن نقول الشاعر أم المنشد أم الإعلامي؟

الأفضل أن تقول مهنا العتيبي؛ لأن اللقب لا يزيد مني ولا ينقصني.

– هل شعبيتك كمنشد وشاعر زادت أم نقصت مع ظهور الإعلام الجديد؟

الحمد لله في زيادة وهذا شرف لي ووسام.

– ما نصيحة مهنا العتيبي لــ: شاعر أو منشد في بداية الطريق؟

كل ما أكثر التعبَ وكلما زاد الحرصَ زاد الإبداع، والاستشارة بالأعمال قبل نزولها للمتلقي.

– هل أثر فيك موقف كثيراً في مسيرتك الإعلامية؟

لا، ولله الحمد.

– ما الإصدار الذي لقي رواجاً كبيراً بين محبيك؟ وما سبب ذلك؟

كثيرة ولله الحمد، ومنها لوحة من الماضي.

– أي الشعّار والمنشدين والإعلاميين تفضل أن تعمل معهم.. ولماذا؟

كثير ولله الحمد المميزون في الساحة، وتشرفت بالتعاون معهم.

– إلى أين يريد الوصول مهنا العتيبي؟

إلى كل قلب رجال طيب، والله يعطينا القبول عند خلقه.

– ما فريقك المفضل، ولماذا؟

الهلال؛ لأنه عشق الطفولة.

– عندما تقدم لك قصيدة هل يهمك أن تعرف صاحبها أو لا يهمك؟

تهمني الأبيات والجزالة، ولا يهمني الاسم من دون قصور فيهم.

– ماذا يعني لك الشاعر مرزوق الثبيتي؟

أخ وعزيز وطيب رأس ومن الأوفياء القلة في زمننا هذا.

– ما أول شيلة كانت بصوتك؟

حوليبي من الرجم يارجلي *** قبل عيني يجيها طواريها

– ما الشيء الذي يزعجك في الشبكة العنكبوتية؟

فتح الحسابات باسمك واستغلاله على الغلط، وتشويه الاسم من غير علم لك.

– ماذا تعمل في أوقات فراغك؟

زيارات الإخوة والغاليين المقصر بحقهم.

– ما أفضل قرار اتخذته؟

أفضل قرار اتخذتة بعد خمس سنوات من التردد بناء منزلي الخاص فيني.

– موقف لا يغيب عن بالك حدث لك أثناء تسجيل إحدى الشيلات؟

الموقف بعد بدايتي في الشيلة وحماسي فيها تفاجأت أن المهندس لم يضغط زر التسجيل.

– كلمتك الأخيرة لصحيفة “المواطن”؟

أشكر القائمين على هذي الصحيفة الشامخة بشموخ أركانها وإلى الأمام ومن تقدم إلى تقدم.

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