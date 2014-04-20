“الهكر العتيبي” لـ”المواطن”: أحاول منع التغرير بالمراهقين والابتزاز “مشكلة”

– أنا هلالي وموظف وأمارس التهكير منذ 8 سنوات

– هدفي جعل أصحاب المواقع والحسابات الإباحية في خوف وذعر

– رفضت عرضاً مالياً من أكثر من قناة فضائية للعمل معها

– وجدت تشجيعاً وقبولاً من المواطنين ومحاولات لتشويه سمعتي من الإباحيين

كشف ما يُعرف باسم “الهكر العتيبي” عن اختراقه 500 حساب, مشيراً إلى أنه مهمته “اختراق ومسح الصور والتغريدات الإباحية ووضع روابط دينية”.

وقال الهكر في حوار مع “المواطن” إن هدفه “جعل أصحاب المواقع والحسابات الإباحية في خوف وذعر”، فيما كشف عن رفضه عرضاً مالياً من أكثر من قناة فضائية للعمل معها.

واعتبر الهكر العتيبي أن أكثر المشاكل التي تمر عليه هي حالات الابتزاز، وناشد بتأسيس دائرة لحفظ الفتيات من الضياع.

وفيما يلي نص الحوار التالي:

– عرّفنا على نفسك؟

شاب مسلم عتيبي غيور على دينه

-ما الدافع الذي جعلك تمارس هذه الهواية؟

أولاً: لوجه الله تعالى، ثانياً: هناك مراهقون ومراهقات يغرر بهم في أمور دنيوية وهذا واجب لا بد أن يقوم به من لديه الغيرة على دينه وعلى إخوانه وأخواته.

– (هكر عتيبي) ماذا يعني هذا اللقب ولماذا اخترته؟

يعني لي الكثير اخترته لحبي لمن أنتمي لهم من دون تنقيص في حق أحد

– كيف كانت بدايتك مع الهكر حتى أصبحت محترفاً؟

كانت في الشاتات الكتابية والبرلنقو إلى أن وصلت هنا

– كم سنة لك في عالم الهكر؟

8 سنوات ممارسة وقبلها كانت محاولات

– ما ميولك الرياضية وأي نادٍ تشجع؟

نادي الزعيم (الهلال)

-هل عُرض عليك في طلب خدمتك مبلغ مالي؟

نعم بكثرة، ورفضت هذه العروض.

– لماذا تريد أن تكون في وسائل الإعلام؟

لجعل أصحاب المواقع والحسابات الإباحية في خوف وذعر، كما عُرض عليّ في أكثر من قناة فضائية العمل معهم ولكن رفضت.

– هل لديك حساب في الفيس بوك؟

نعم ولكن تم إلغاؤه

– هل واجهت انتقادات عند اختراقك الحسابات الإباحية؟

بالعكس وجدت تشجيعاً وقبولاً؛ لأني لا أخترق إلا مواقع أو حسابات إباحية، ولكن واجهت حملات من أصحاب الحسابات الإباحية ومحاولة تزوير حساباتي لمحاولة تشويه السمعة.

– كم ساعة تقضي باليوم على الحاسب الآلي؟

أحياناً 24 ساعة متواصلة

هل أنت عاطل أم موظف؟

لا، أنا موظف

– هل لديك خطط للهجوم على أصحاب الحسابات الإباحية؟

هذا شيء أكيد لن أتركهم

-الهكر صور وأسماء مخيفة ما تعليقك؟

لا بد من ذلك

– ما طريقة التواصل مع “هكر عتيبي”؟

يمكنكم التواصل معي عن طريق حساب الهكر العتيبي @hk_511 أستقبل طلباتكم وأتشرف بخدمتكم وهذا هو حسابي الشخصي @otp_vip

– هل لديك خبرة في اختراق المواقع؟

نعم تخصصي المواقع والحسابات الإباحية أو ضد ديننا الحنيف

– كم عدد الحسابات الإباحية التي اخترقتها؟

كثير تقريباً 500 حساب، ومهمتي هي اختراق ومسح الصور والتغريدات الإباحية ووضع روابط دينية.

– ما أقوى المشاكل التي تمر عليك ممن يطلبون المساعدة؟

حالات الابتزاز وهي بكثرة جداً، وأناشد أن تكون هناك دائرة أو منظمة لحفظ هؤلاء الفتيات من الضياع.

-بعض الهكر يقولون إنهم تعلموا التهكير عن طريق المنتديات هل هذا سهل أم صعب؟

تعلم الأساسيات فقط

– ما كلمتك الأخيرة لصحيفة “المواطن”؟

صحيفة تحمل صوت المواطن السعودي لها كل الشكر والاحترام وأنا من متابعيها، وعبر هذه الصحيفة يعلن “هكرعتيبي” توقفة مؤقتاً عن التهكير بسبب ظروف خاصة, فيما تم حذف جميع التغريدات والصور من حسابي التي تحمل أسماء وصور سيئة لحسابات المخترقين.







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