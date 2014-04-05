بالصور.. سوق الطيور والزواحف كرنفال أسبوعي بــ”خمرة جدة”

بالصور.. سوق الطيور والزواحف كرنفال أسبوعي بــ”خمرة جدة”

2014/04/05
الساعة 12:56 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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يعد سوق الطيور والزواحف كرنفالاً أسبوعياً، من بعد صلاة العصر كل يوم جمعة.

ويقع السوق بجنوب جدة بمنطقة الخمرة، ويتخذ أحد الأماكن من سوق المواشي والأنعام مقراً له.

ويكتظ السوق بالعارضين لكثير من الطيور بأنواعها المختلفة وأحجامها، ومنها النادر.

ومن يتجول في السوق، يجد أن هناك أماكن مخصصة لمزادات الطيور، وأماكن أخرى للزواحف، حتى إن الحيوانات المفترسة لها نصيب من السوق من الكلاب والضباع والذئاب، وحيوانات لا تعيش إلا في الأماكن الباردة مثل “الهايسكي”.

وللزواحف -أيضاً- نصيب، فهناك من يبحث عنها للاستعراض بها وعشقه إياها. وقد يفاجأ الزائر بمن يعرض بعض الزواحف الخطرة بسمها، مثل الكوبرا، لكن لا تباع إلا للمختصين في العروض، بعد التأكد من هوية المشتري.

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