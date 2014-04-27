دواء الكبد الوبائي “سي ” متوفر في مستشفيات حكومية

كشفت مصادر خاصة عن استعداد أحد وكلاء شركات الأدوية في السعودية لتقديم ملف لهيئة الغذاء والدواء وذلك لتسجيل عقار sofosbuvir سوفوسبوفير الجديد لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الوبائي المزمن “ج”، أو ما يعرف باسم فيروس C.

وأكدت المصادر أن الدواء متوفر حالياً بالفعل في بعض المستشفيات الحكومية بناء على طلبها لعدد معين من المرضى، وذلك بعد خطاب فسح من المستشفى والغذاء والدواء ومصلحة الجمارك.

وأشارت إلى أن الأدوية تحتاج إلى وقت ليس بقصير لتفسحها هيئة الغذاء والدواء قد يتراوح بين تسعة أشهر إلى سنتين في الغالب.

وأوضحت أن قيمة الدواء تكون بالتنسيق بين الشركة والهيئة، كما أن توفر الدواء في الصيدليات يخضع لموافقة الهيئة.

وشدد مصدر بإحدى شركات الأدوية على أن الشركات لا تمارس أي ضغوط على المستشفيات لإمدادها بالدواء.

وأضاف: “نحن قادرون على توفير الدواء للمستشفيات الحكومية والخاصة الكبيرة التي تطلبه”.

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كشفت قبل نحو 4 أشهر عن اعتماد علاج جديد لفيروس الكبد «C» وموافقتها على المستحضر الطبي الجديد المسمى «سوفو سبوفير»، مشيرة إلى أنها تأكدت من تجاربه الطبية، وثبت نجاحه في القضاء على فيروس الكبد بنسبة تصل إلى 100% دون الحاجة لاستخدام حقن «الإنترفيرون» في كثير من الحالات المصابة، مع محدودية أعراضه الجانبية، وهو عبارة عن أقراص تغني عن استخدام الحقن.

كما أيدت منظمة الصحة العالمية دواءين جديدين مرتفعي الثمن لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، ودعا مؤلفو الكتاب العالمي الإرشادي الأول لعلاج هذا المرض لاستخدامهما. والدواءان هما Sovaldi الذي يكلف 3,750 ريالاً للحبة الواحدة يوميا، أو 315.000 ريال خلال 12 أسبوعاً لكورس علاجي، والثاني هو Olysio وكلفته 245.532 ريالاً لكورس علاجي مدته 3 شهور.

وأشعلت الأسعار المرتفعة الجدل بين الأطباء وشركات التأمين في الولايات المتحدة، بحسب موقع الراديو الوطني العام الأمريكي، إذ إن تكلفة الأدوية ستجعل استخدامها على نطاق واسع أمراً مستحيلاً.

وفرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء 3 شروط رسمية لإجازة العقار الأمريكي الجديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «سي»، الذي باركته منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذا المرض.

وأكدت الهيئة أنها ستتحقق أولاً من فاعلية وجودة وأمان هذا العقار قبل إجازته بشكل رسمي، ليتم بعد ذلك وضع التسعيرة المناسبة له بناء على قواعد التسعير المعتمدة في السعودية، لافتة إلى أنه بعد اجتياز تلك الإجراءات ستضمن بعدها سعراً مناسباً للمستحضر داخل البلاد.

وأكدت أنها لا تمانع من تسجيل العلاج الجديد «سوفو سبوفير» الذي اعتمدته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، بعد أن عده خبراء وباحثون فتحا مهما في عالم الطب، ويعطي نتائج فعالة.

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