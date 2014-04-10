سكان عريض جنوب الرياض بدون كهرباء وسفلتة وصرف صحي

شكا عدد من المواطنين بحي عريض جنوب الرياض من عدم تجاوب الجهات الخدمية وتجاهل جميع مطالبهم في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وسفلتة الطرق الداخلية وإيصال شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

وقال مريف علي الربعي لـ”المواطن”: “تحيط بنا عدة أحياء، وهناك مخططات تم إيصال الخدمات لها دون أن ننال مثل تلك الخدمات وسبق أن تقدمنا بعدة شكاوى ومطالبات ولكن دون فائدة.

وأضاف الربعي: “تقدمنا بشكوى للأمير سلطان بن عبد العزيز- رحمه الله- في وقت سابق، ولنائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله”، مطالباً أمانة الرياض وهيئة مكافحة الفساد بالنظر في مشكلتهم وإيجاد الحل في أسرع وقت.

وأردف الربعي قائلاً: “نحن مقترضون من صندوق التنمية العقاري، إلا أننا لم نستفد من تلك الأقساط في منازل لم يصلها التيار الكهربائي بعد”، مشيراً إلى أنهم يسكنون بالإيجار في ظل ارتفاع حاد في تأجير الشقق المفروشة، مناشداً بسرعة تدخل الجهات المعنية لحل المعاناة.