سكان عريض جنوب الرياض بدون كهرباء وسفلتة وصرف صحي

سكان عريض جنوب الرياض بدون كهرباء وسفلتة وصرف صحي

2014/04/10
الساعة 10:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
42260
12
طباعة

شكا عدد من المواطنين بحي عريض جنوب الرياض من عدم تجاوب الجهات الخدمية وتجاهل جميع مطالبهم في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم وسفلتة الطرق الداخلية وإيصال شبكات المياه والصرف الصحي والهاتف.

وقال مريف علي الربعي لـ”المواطن”: “تحيط بنا عدة أحياء، وهناك مخططات تم إيصال الخدمات لها دون أن ننال مثل تلك الخدمات وسبق أن تقدمنا بعدة شكاوى ومطالبات ولكن دون فائدة.

وأضاف الربعي: “تقدمنا بشكوى للأمير سلطان بن عبد العزيز- رحمه الله- في وقت سابق، ولنائب أمير الرياض الأمير تركي بن عبدالله”، مطالباً أمانة الرياض وهيئة مكافحة الفساد بالنظر في مشكلتهم وإيجاد الحل في أسرع وقت.

وأردف الربعي قائلاً: “نحن مقترضون من صندوق التنمية العقاري، إلا أننا لم نستفد من تلك الأقساط  في منازل لم يصلها التيار الكهربائي بعد”، مشيراً إلى أنهم  يسكنون بالإيجار في ظل ارتفاع حاد في تأجير الشقق المفروشة، مناشداً بسرعة تدخل الجهات المعنية لحل المعاناة.

454 7878



ِشارك على الفيس بوك

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :