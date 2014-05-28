عرض بطل الراليات السعودي ورجل الأعمال المعروف يزيد الراجحي عشرة ملايين ريال لمن يثبت أن لحم جان برجر لحم غنم.

وقال الراجحي عشرة ملايين ريال لمن يثبت بتقارير المختبر أن لحم جان برجر لحم غنم وهو في الحقيقة لحم بقرى وبالمناسبة بروح أتعشى فيه اليوم، وذلك بعد رواج إشاعات كثيرة بأن اللحم المستخدم في جان برج هو لحم غنم وليس بلحم بقر، إضافة إلى ما أشيع إلى أنه تم ضبط أكثر من 1200 كيلو لحم فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي إضافة إلى رواج عدة صور مختلفة للمضبوطات.

الجدير بالذكر أن جان برجر هو الراعي الرسمي لفريق يزيد الراجحي.

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