سقوط إذاعات الـ”اف ام” .. مذيع جاء يكحلها فعماها

في سقطة جديدة لإذاعات إف إم، سقط المذيع محمد الموسى -نجم برامج الكيك- سقوطاً مدوياً، من خلال برنامجه الذي يقدمه -يومياً- عبر إذاعة ألف ألف، من السادسة وحتى التاسعة صباحاً.

وتطرق المذيع الموسى في نهاية حلقة اليوم الإثنين، إلى الخطأ الكبير الذي قد يقع فيه البعض، من خلال إرسال والديهم إلى دور رعاية المسنين، بسبب شروط بعض الزوجات اللاتي لا تقبلهم معها في البيت، وكان الحماس طاغياً على المذيع، إلا أن التعبير خان الموسى حينما ذكر أن الإنسان لا يمكن أن يذهب بوالده إلى دور رعاية المسنين، “إلا لما يجيه زهايمر أو خرف.. ممكن وقتها يفشله أمام زملائه!!”.

وأكد عدد من المعلقين والمستمعين، أن المذيع أخطأ خطأً مزدوجاً، مؤكدين أنه لا يصح رمي الوالدين في دور المسنين أبداً مهما كانت المبررات، مشيرين إلى أنه وقع في خطأ أشنع من اشتراط بعض الزوجات الذي تحدث عنه.

وبين المعلقون أن برنامج الموسى يستمع له كثير من الشباب، الذين يمكن أن يقتدوا به، ويعتبرون ما قاله صحيحاً، ويحاولون تقليده في كل شيء، مطالبين الإذاعات بوضع شروط صارمة لمن يمنح فرصة الظهور عبر المايك، وأن لا يكون ذلك في حوزة كل من هب ودب.