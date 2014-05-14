سيارة نقل معلمات تسعف 6 مصابين في تصادم بــ”حشرج تربة”

أصيب 6 طلاب بإصابات متعددة نتيجة تعرضهم لتصادم بمركز الحشرج جنوب تربة بنحو 30 كلم. وأحيل مصابان إلى مستشفيات الطائف في حين نوّم طالب في مستشفى تربة وخرج ثلاثة بعد تلقيهم العلاج اللازم.

ووقع التصادم بين سيارتي “داتسن وهايلوكس” يستقلها 14 طالباً. ونقل المصابون إلى مستشفى تربة بواسطة سيارة فان مخصصة لنقل المعلمات بعد أن تبرع قائدها بنقل وإسعاف المصابين بعد تأخر وصول الهلال الأحمر للموقع.

ويطالب أهالي مركز الحشرج منذ فترة طويلة باستحداث مركز للهلال الأحمر ومركز شرطة بالرغم من الوعود باستحداثها كون المركز تم ترقيته لفئة (أ) ونظراً للكثافة السكانية.

ويبعد مركز الحشرج عن أقرب مركز شرطة ومرور وهلال أحمر مسافة 30 كلم بمحافظة تربة.