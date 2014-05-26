مستفيدو “حافز” مستاؤون من مسؤولي البرنامج: يذلوننا وكأنهم يدفعون من جيوبهم

قال مواطنون إن مسؤولي برنامج “حافز” استهتروا باتصالاتهم أمس واليوم بعد أن انهالت رسائل التحذيرات والخصم على مستفيدي الإعانة نتيجة تعطل الموقع لفترة تجاوزت 32 ساعة.

وقالت المستفيدة داليا نواف إنها تفاجئت مساء أمس برسالة على جوالها بـخصم 200 ريال من إعانة حافز، مستغربة أن الموقع لا يعمل بسبب عطل فني.

وأضافت أنها بادرت بالاتصال على الرقم المجاني لخدمة العملاء “وكان التجاهل واضحاً وعدم الرد من قبل الموظفين”، معتبرة أن العاملين على حافز يستهينون بالمستفيدين وكأن المبالغ التي توضع للمواطنين تأخذ من جيوبهم ولهم كافة الصلاحيات.

وأضاف سعد القرني أنه خلال تعطل الموقع تضرر عدد كبير من المستفيدين وتلقوا رسائل الحسم من الإعانة دون وجه حق رغم محاولتهم المتواصلة بـالدخول حتى فجر صباح يوم الأحد والاثنين.

وطالب القرني بضرورة “إعادة النظر وأرجاع جميع المبالغ التي حسمت عليهم ومعاقبة ومحاسبة المتهاونين الذين استخدموا أسلوب الإذلال للمواطنين والمواطنات”.

ويأتي العطل بعد ما أعلن موقع حافز صرف استحقاقات الدفعة الأولى لحافز صعوبة العمل في الخامس من شعبان.

وتنظيم “حافز مخصص صعوبة البحث عن عمل” يشمل الباحثين الجادين عن عمل في الفئة العمرية من 35 عاماً حتى 60 عاماً.

ويوفر التنظيم مخصصاً مالياً شهرياً للمستفيدين منه لمدة عام هجري يبلغ في الأشهر الأربعة الأولى منه 1500 ريال شهرياً، ثم 1250 شهرياً في الأشهر الأربعة التالية. ويصل المخصص المالي إلى ألف ريال شهرياً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :