وفاة الشيخ “حيدر أحمد الحيدري” بـ”جازان”

وفاة الشيخ “حيدر أحمد الحيدري” بـ”جازان”

2014/05/10
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيالمجتمع
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انتقل -إلى رحمة الله تعالى- الشيخ حيدر أحمد الحيدري -أحد أعيان منطقة جازان، وأحد تجار المنطقة- عن عمر يناهز سبعين عاماً، وذلك مساء أمس الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتمت الصلاة على الفقيد، فجر اليوم السبت، بمسجد الأميرة “صيتة” في مدينة جازان.

والفقيد والد كل من؛ محمد حيدر أحمد الحيدري -عمدة أحياء المطار والصفا بجازان- ورجل الأعمال -فهد حيدر أحمد الحيدري- والمعلم خالد حيدر أحمد الحيدري، والكابتن طيار -ياسر حيدر أحمد الحيدري- ورجل الأعمال -نبيل حيدر أحمدالحيدري- ورجل الأعمال -أنور حيدر أحمد الحيدري- ورجل الأعمال -عادل حيدر أحمد الحيدري- وعلي حيدر أحمد الحيدري، وحاتم حيدر أحمد الحيدري، وعبدالوهاب حيدر أحمد الحيدري.

وتتقدم “المواطن” بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



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61 مشاراكات

  1. ا

    الله يرحمه

    ‎رد

  2. أحمد حيدر أحمد حيدر

    الله يرحمك يا أبوية ويسكنك في فسيح جناتك
    ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة

    ستظل في قلبي مهما طآل الأمد، رحمك الله يا أبي ?

    ‎رد

  3. المحتـاره

    الله يرحمك ويغمد روحك الجنه وبوسع قبرك اللهم اميـن

    ‎رد

  4. ياسر هجري أحمد الحيدري

    ياأيتها النفس المطمئنه أرجعي الى ربك راضية مرضيه فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي

    ‎رد

  5. ياسر هجري

    عظم الله أجركم وأحسن عزائكم والله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويغفر له
    والله يصبركم وهاذا قضاء الله وقدره
    الله يرحمك ياعم حيدر اللهم أرفع من قدره وأسكنه جنات النعيم امين يارب العالمين

    ‎رد

  6. احمد محمد احمد حيدر

    الله يرحمك ويغفرلك ويوسع في قبرك

    ‎رد

  7. محـمد سالم الشراري..

    عظـم الله اجرڱم واحسن اللـﮪ عزاڱم
    الله يغفرله ويسكنه فسيح جناته..

    ‎رد

  8. محمد احمد محمد حيدر

    الله يرحمة

    ‎رد

    1. احمدمحمد احمد حيدر

      الله يرحمك ياعم حيدر ويسكن عظامك الجنة وان شاءالله الى الفردوس الاعلى يارب العالمين

      ‎رد

  9. ليبرالي

    الله يرحمه ويغفر له. وايضاً والد الناشطه الحقوقية انصاف حيدر

    ‎رد

    1. محمد احمد محمد حيدر

      اللهم ارحمة ووسع مدخله
      اسكنه جنة النعيم
      اللهم اجرنا بمصيبتنا هذا

      ‎رد

  10. مناهل الشراري صديقة نجود الشراري

    عظم الله آجركم وأحسن الله عزاكم والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ♥️

    ‎رد

  11. فهد سلمان الشرارئ

    اللهم أجعل قبـــــــره روضــــه من ريــاض الجنـــه ولا تجعـــله حفره من حفـــر النــــار

    عظم الله اجركم

    ‎رد

  12. صبيح الشراري ابو ابراهيم زوج امنه احمد حيدر

    عظم الله اجركم واحسن الله خطاكم الله يرحمه ويسكنه جنة انعيم لاحول ولا قوة الابلله

    ‎رد

  13. مشهور صبيح الشراري

    مشهور ولد امنه احمد حيدر عظم الله اجركم والله يثبته عند اسؤال والحسن الله خطاااكم لاحول ولاقوة الابلله الله يرحمك ياخالي

    ‎رد

  14. عبدالله أبكر خميس

    أنا لله وأنا اليه راجعون
    الله يرحمه ويغفر له ويسكنة فسيح جناتة وان يلهم ذوية الصبر في مصابهم

    ‎رد

  15. ناصر السبيعي وعائلته

    اخ عزيزوغالي الله يرحمه ويسكنه الفردوس العلى من الجنه فقيد المساكين والفقراء والايتام الله يوسع مدخله

    ‎رد

  16. احسن الله عزاكم وصل الله علي حبيبي محمد ♥♡

    صديقت شؤؤشؤؤ الشراري

    ‎رد

    1. فاعل خير

      اللهم صَلِّ عليه وسلم

      ‎رد

  17. عائشه احمد الحيدري

    سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

    ‎رد

  18. كمال محمد

    عضم الله اجركم الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته الله هما امين

    ‎رد

  19. عائشه احمد الحيدري

    الله يرحمگ ياخوي ويسگنگ فسيح.جناته. الي جنات الخلد

    ‎رد

  20. محمد البقمي (United States )

    الله يرحمه ويغفر له رجل خير ومتعاطف مع أهالي جيزان وحان حصاد هذه الحسنات ، احسن الله عزاكم وألهمكم الصبر والسلوان .

    ‎رد

  21. احمد حيدر

    الله يرحمه ويغفرله جزاك الله خير اخوي خالد الأحمد

    ‎رد

  22. الحمد لله

    الحمد لله على كل شي لله ما اعطاء ولله ما خذاء الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين

    ‎رد

  23. نجود الشراري..

    الله يرحمڱ ي الغالي ويسڱنڱ فسيح جنـاتﮪ

    ‎رد

    1. مناهل الشراري صديقة نجود الشراري

      عظم الله أجركُم

      ‎رد

  24. العميد فهد عبدالله الروقي

    أحسن الله عزاءكم في مصابكم، إنا لله وإنا إليه راجعون

    ‎رد

  25. ابو علي القحطاني

    الله يرحمه ويسكنه الجنه ويصبر ذويه

    ‎رد

  26. ابو حاتم

    الله يرحمه ويغفر له ويصبر ذويه

    ‎رد

  27. العتيبي

    الله يرحمه ويغفر له من خيرة الرجال في سر وعلن

    ‎رد

  28. محمد العسيري

    الله يرحمه

    ‎رد

  29. ابو عبدالله القحطاني

    الله يرحم ابو محمد ويغفر له ويسكنه الجنه

    ‎رد

  30. ناصربن سلمان الشراري

    ﺩﻋــــــــــﺎﺀ ﻟﻠﻤﻴــــــــﺖ ﺳﻮﻑ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻭﻳﻨﻔﻌﻨـــﺎ ﺟﻤﻴـــﻌﺎ ﺃﺣﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﺫﺍ ﺻﺮﻧــﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺻــــﺎﺭﻭ ﺇﻟﻴـــــﻪ

    ﺃﺭﺟـــــﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴـــــــــﻊ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷ‌ﺩﻋﻴــــــــﻪ ﻛﺎﻣﻠـــﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬــــﺎﻳــﻪ ..

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻢ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﺀ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺍﻷ‌ﻣﻮﺍﺕ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺲ ﻭﺣﺸﺘــــــﻬﻢ ﻭﺍﺭﺣﻢ ﻏﺮﺑﺘﻬﻢ ﻭﺗﺠـــﺎﻭﺯ ﻋﻨﻢ ﺳﻴــﺎﺋــﻬﻢ ﻭﺍﻗﺒـــﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺴﻨــﺎﺗﻬﻢ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻧﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧـــــــﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄـــﺎﻳﺎ ﻛﻤـــــﺎ ﻳﻨﻘـــﻰ ﺍﻟﺜــﻮﺏ ﺍﻷ‌ﺑﻴـــﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧـــﺲ ﺑﺮﺣﻤﺘــﻚ ﻳﺎ ﺃﺭﺣــﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴـــﻦ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺟﻌﻞ ﻗﺒـــــــﺮﻩ ﺭﻭﺿــــﻪ ﻣﻦ ﺭﻳــﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨـــﻪ ﻭﻻ‌ ﺗﺠﻌـــﻠﻪ ﺣﻔﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻔـــﺮ ﺍﻟﻨــــﺎﺭ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﺒﺪﻙ ﻭﺃﻧﺖ ﺧﻠﻘــﺘﻪ ﻭﺃﻧﺖ ﻗﺒﻀــﺖ ﺭﻭﺣــﻪ ﻭﻫﺪﻳﺘــــﻪ ﻟﻺ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻭﺃﻧﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺴــــﺮﻩ ﻭﻋﻼ‌ﻧﻴﺘـــﻪ ﻭﺟﺌﻨــﺎ ﻧﺸـــﻔﻊ ﻟــﻪ ﻓﺄﻏﻔـــﺮ ﻟـــﻪ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﻭﺁﻟﻒ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺃﺟﻌﻞ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﺃﺧﻴﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻤﻴﺘﻨﺎ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺪﻳﻴﻦ ﻭﺍﺧﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎ ﻭﻟﻪ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻓﺴﺞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﻭﻧﻮﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻥ ﻋﺒﺪﻙ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻚ ﻭﺟﻮﺍﺭﻙ ﻓﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺃﻧﺖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺣﻤﻪ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻐﻔﻮﺭ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻧﻘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺪﻭﺩ ﻭﺿﻴﻖ ﺍﻟﻠﺤﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠــــــﻮﺩ ( ﻓﻲ ﺳﺪﺭ ﻣﺨﻀﻮﺩ ﻭﻃﻠﺢ ﻣﻨﻀﻮﺩ ﻭﻇﻞ ﻣﻤﺪﻭﺩ ﻭﻓﺎﻛﻬﺔ ﻛﺜﻴﺮﻩ ﻻ‌ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻭﻻ‌ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻭﻓﺮﺵ ﻣﻮﻓﻮﻋﻪ)

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﺍﺭﺣﻤﻪ ﻭﻋﺎﻓﻪ ﻭﺍﻋﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻛﺮﻡ ﻧﺰﻟﻪ ﻭﻭﺳﻊ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻭﺍﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺍﻟﺒﺮﺩ ﻭﻧﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻰ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻷ‌ﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻏﻔﺮ ﻟﻤﻴﺘﻨﺎ ﻭﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻭﻏﺎﺋﺒﻨﺎ ﻭﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﺃﻧﺜﺎﻧﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻧﺎ ﻭﻛﺒﻴﺮﻧﺎ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺄﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ‌ﺳﻼ‌ﻡ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ‌ﻳﻤﺎﻥ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺴﻨﺎ ﻓﺰﺩ ﻓﻲ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻴﺌﺎ ﻓﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ‌ ﺗﺤﺮﻣﻨﺎ ﺃﺟﺮﻩ ﻭﻻ‌ ﺗﻔﺘﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺳﻜﻨﻪ ﻓﺴﻴﺢ ﺟﻨﺎﺗﻚ ﻭﺩﺍﺭ ﺭﺿﻮﺍﻧﻚ ﻭﺗﻐﻤﺪﻩ ﺑﻮﺍﺳﻊ ﺭﺣﻤﺘﻚ ﻭﻛﺮﻳﻢ ﻣﻐﻔﺮﺗﻚ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺛﺒﺖ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺃﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻪ ﻭﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻗﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﻓﺘﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺗﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪﻭﺍ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﻧﻴﻪ ﻭﻟﻨﺒﻴﻚ ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﻪ ﻭﻣﺎﺗﻮﺍ ﻋﻞ ﺫﻟﻚ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭﺳﻊ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻭﻧﻮﺭ ﻗﺒﻮﺭﻩ ﻭﺍﻗﺴﺢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﺭﻩ ﻣﺪ ﺑﺼﺮﻩ ﻭﺍﺣﺸﺮﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﺣﺴﻦ ﺃﺅﻟﻚ ﺭﻓﻴﻘﺎ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻳﺎ ﺣﻨﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻥ ﻳﺎ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻤﻴﺘﻨﺎ ﻭﺍﺭﺣﻤﻪ ﻭﻋﺎﻓﻪ ﻭﺍﻋﻒ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻛﺮﻡ ﻧﺰﻟﻪ ﻭﻭﺳﻊ ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻭﺃﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﺑﺎﻟﺒﺮﺩ ﻭﻧﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻰ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻷ‌ﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻣﻸ‌ ﻗﺒﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺤﻪ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺁﻧﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺗﻪ ﻭﺁﻧﺴﻪ ﻓﻲ ﻭﺣﺸﺘﻪ ﻭﺁﻧﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﺑﺘﻪ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷ‌ﺷﻬﺎﺩ ﺃﻣﻨﺎ ﻭﺑﺠﻮﺩ ﺭﺿﻮﺍﻧﻚ ﻭﺍﺛﻘﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻮ ﺩﺭﺟﺎﺗﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻧﻮﺭﺍ ﻭﻋﻦ ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻧﻮﺭﺍ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻧﻮﺭﺍ ﻭﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﻧﻮﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻌﺜﻪ ﺁﻣﻨﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺭ ﻣﻦ ﻧﻮﺭﻙ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﻠﻴﺎ ﻟﻚ ﻓﺜﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﻳﻮﻡ ﺗﺰﻝ ﺍﻷ‌ﻗﺪﺍﻡ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻟﻚ ﺻﺎﺋﻤﺎ ﻓﺎﺩﺧﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻤﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻭﺭﻳﻨﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﻭﻏﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ ﺍﻷ‌ﺑﻮﺍﺏ ﻭﺍﻧﻔﺾ ﺍﻷ‌ﻫﻞ ﻭﺍﻷ‌ﺣﺒﺎﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻮﺣﺸﻪ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﻭﻫﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭﺣﻤﻨﺎ ﺃﺫﺍ ﺻﺮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺻﺎﺭﻭ ﺇﻟﻴﻪ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺭﺣﻤﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻫﻤﻠﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﺭﻧﺎ ﺯﺍﺋﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺫﺍﻛﺮ ﻭﻣﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻩ ﻭﻻ‌ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻼ‌ ﺃﻣﻞ ﺇﻻ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻐﺎﻓﺮ ﺍﻟﺴﺎﺗﺮ ﻳﺎﻣﻦ ﺇﺫﺍ ﻭﻋﺪ ﻭﻓﻰ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﻋﺪ ﻋﻔﺎ ﻭﺭﺣﻢ ﻣﻦ ﻫﻔﺎ ﻭﺟﻔﺎ ﻭﻏﻔﺎ ﻭﺷﻔﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﺍﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻤﻦ ﺻﻔﺎ ﻭﻭﻓﺎ ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ ﻳﺎ ﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ﻳﺎ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﺠﻼ‌ﻝ ﻭﺍﻷ‌ﻛﺮﺍﻡ

    ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﻭﺍﺭﺣﻤﻬﻢ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ

    ‎رد

  31. سلطان بن عايض البقمي

    عظم الله آجركم وأحسن الله عزاكم والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون

    ‎رد

  32. برده احمد الحيدري

    عظم الله آجركم ًواجرنا الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته الفقيد علينا وعليكم

    ‎رد

  33. ششرؤؤق الششراري

    قدر اللهةة ماششاء وفعل

    اللهةة يرحمكك ويسسكنكك فسيح جناتهه

    ‎رد

    1. فاعل خير

      الله يرحمه ويسكنه الجنه
      أختي شروق كان نسختي رسالة شوق الشراري وما تعبتي نفسك
      ما ندري تتكلمين عربي ولا اردو باكستاني..!!?

      ‎رد

  34. ام ناصر

    لله يرحمكك ي خوي ويسكنكك فسيح جناااتكك

    ‎رد

  35. شؤق الشراري

    الله يرحمكك قدر الله ماشاء وفعل

    ‎رد

  36. نائب الوزير

    اسأل الله ان يرحمه رحمةً واسعه ويغفر له

    ‎رد

  37. محمد التركي

    الله يرحمه ويغفر له

    ‎رد

  38. عبده شولان

    غفر الله له و أنزله منزلا مباركا وتقبله قبولا حسنا وأسكنه الفردوس اﻷعلى من الجنة .والهم اهله ودويه الصبر والسلون وان لله وان اليه راجعون
    رد

    ‎رد

  39. عبده شولان

    الله يرحمه ويرحم جميع موتانا

    ‎رد

  40. ياسر حيدر

    السلام عليكم يا أخينا باقي ولده الي قبل الأخير أحمد حيدر أحمد الحيدري ضيفه مع أخواني

    ‎رد

  41. احمد الأحمدي

    وفييين العزاء ايش هذا
    الخبر العقيم

    ‎رد

    1. احمد حيدر

      حي الصفاء خلف مبنى مكتب العمل القديم

      ‎رد

  42. خالد القصيبي

    الله يرحمه ويغمد روحه الجنه نعم الرجل كان

    ‎رد

  43. العنود بنت اخته امنه

    عظم الله اجركم ورحمة الله عليه وغفر الله له الفقيده خالي حيدر اسكنه الله فسيح جناته بنتكم العنود الورده

    ‎رد

  44. ابراهيم ولد امنه

    عظم الله اجركم ورحمة الله عليه وغفر الله له ولدكم ابراهيم الشراري

    ‎رد

  45. ام عبدالله بنت امنه

    عظم الله اجركم والله يصبرنا وياكم الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يجعل مثواه الجنه خالي رحمة الله عليه

    ‎رد

  46. آمنه احمد حيدر الحيدري

    عظم الله اجركم والله يصبرنا وياكم الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته اخوي الفقيده

    ‎رد

  47. محمد الدهل

    الله يرحمه ويغمد روحه الجنه وصبر الله عياله واهله

    ‎رد

  48. آمنه احمد حيدر الحيدري

    غفر الله له ورحمه

    ‎رد

    1. شرعى البقمي

      الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

      ‎رد

    2. رانيا عبدالرحمن حيدر

      الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. انالله وانالله وانااليه راجعون

      ‎رد

      1. العنود بنت اخته امنه ام عبدالله

        هلا بنت خالي الغالي انا عنود بنت اخت حيدر امنه كيف حالكم احسن الله عزاكم عظم الله اجركم وين مكان العزاء ومتى

        ‎رد

        1. نوال الشراري. .

          الله يرحمڱ يالغالي ويغفرلڱ
          ويسڱنڱ فسيح جنـاته..

    3. ابو جود

      لله ماأخذ وله ماأعطى،وكل شئ عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب

      أعظم الله أجركم،وأحسن عزائكم ،وغفر لميتك

      ‎رد

  49. احمد النمري

    غفر الله له و أنزله منزلا مباركا وتقبله قبولا حسنا وأسكنه الفردوس اﻷعلى من الجنة .والهم اهله ودويه الصبر والسلون وان لله وان اليه راجعون

    ‎رد

  50. وائل علوان

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته اللهم امين

    ‎رد

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