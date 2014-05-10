وفاة الشيخ “حيدر أحمد الحيدري” بـ”جازان”

انتقل -إلى رحمة الله تعالى- الشيخ حيدر أحمد الحيدري -أحد أعيان منطقة جازان، وأحد تجار المنطقة- عن عمر يناهز سبعين عاماً، وذلك مساء أمس الجمعة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتمت الصلاة على الفقيد، فجر اليوم السبت، بمسجد الأميرة “صيتة” في مدينة جازان.

والفقيد والد كل من؛ محمد حيدر أحمد الحيدري -عمدة أحياء المطار والصفا بجازان- ورجل الأعمال -فهد حيدر أحمد الحيدري- والمعلم خالد حيدر أحمد الحيدري، والكابتن طيار -ياسر حيدر أحمد الحيدري- ورجل الأعمال -نبيل حيدر أحمدالحيدري- ورجل الأعمال -أنور حيدر أحمد الحيدري- ورجل الأعمال -عادل حيدر أحمد الحيدري- وعلي حيدر أحمد الحيدري، وحاتم حيدر أحمد الحيدري، وعبدالوهاب حيدر أحمد الحيدري.

وتتقدم “المواطن” بخالص العزاء لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.