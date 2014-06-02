جامعة جازان تعلن خطة القبول والتسجيل للعام الدراسي القادم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جازان، عن خطة القبول للعام الدراسي القادم (1435/ 1436)هـ، بعد أن فتحت بوابتها الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول من تاريخ (16/7)، والذي سيستمر إلى تاريخ (20/ 8/ 1435)هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور -بركات مكرمي- أن المرحلة الأولى، ستكون من نسبة (100)%، إلى (80)% “حسب الدرجة المعتمدة للقبول” في الفترة (24/ 8/ 1435)هـ، وسيتم إعلان نتيجة ترشيح طلاب وطالبات الانتظام، للقبول المبدئي عبر رسائلSMS، وسيكون آخر موعد لتسليم الوثائق، بتاريخ (27/ 8/ 1435)هـ عبر البريد السعودي.

وبين أن المرحلة الثانية للنسبة ستكون (79.99)% إلى (75)%، حسب الدرجة المعتمدة للقبول في الفترة (2/ 9/ 1435)هـ، وسيتم إعلان نتيجة الترشيح عبر رسائلSMS، بينما سيكون تاريخ (5/ 9/ 1435)هـ، هو آخر موعد لتسليم الوثائق عبر البريد للمرحلة الثانية.

وأضاف: “المرحلة الثالثة من نسبة (79.99)% فما دون، “حسب الدرجة المعتمدة للقبول” في الفترة (9/ 9/ 1435)هـ، وإعلان نتيجة الترشيح عبر رسائلSMS على المقاعد المتاحة بكالوريوس والدبلوم والتعليم عن بعد وحددت العمادة تاريخ 15/9/1435هـكآخر موعد لتسليم الوثائق عبر البريد للمرحلة الثالثة، لتنتهي فترة القبول بالجامعة في تاريخ20/9/1435هـ.

وأشار الدكتور المكرمي إلى أن شروط القبول بالجامعة، تتطلب أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن لا يكون قد مضى على حصوله عليها مدة تزيد على (5) سنوات عدا الكليات التي تشترط عدد سنوات أقل، وأن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يحددها مجلس الجامعة، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن لا يكون مفصولاً من جامعة جازان لأسباب أكاديمية أو تأديبية، أو مفصولاً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية أيضاً، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله، فيعد قبوله لاغياً، إضافة لضرورة حصوله على موافقة من مرجعه بالدراسة في الانتظام، إذا كان يعمل في جهة حكومية، وهذا غير مطلوب لطالب التعليم عن بعد.

وأبان أنه من الضروري أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً، مطابقة لأصول الوثائق المرسلة، وإذا اتضح عدم مطابقتها لاحقاً، فللجامعة حق إلغاء طلب القبول، بل يُعد قبوله ملغىً.

ونوه الدكتور المكرمي، إلى أن عدد الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم للعام الجامعي الجديد، سيكون أكثر من (15500) طالب وطالبة في عديد من التخصصات العلمية والنظرية، والتي يمكن الاطلاع عليها، من خلال موقع البوابة الإلكترونية للجامعة:

www.jazanu.edu.sa