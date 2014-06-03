“حافز” يخصم على أبناء مستفيدي الضمان بحجة الدخل الثابت

تساءل أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي عن سبب خصم مبالغ مالية من مخصصاتهم من إعانة حافز صعوبة الحصول على عمل.

وقالوا: “مخصصات الضمان الاجتماعي تصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات إعانة حافز تصرف من وزارة العمل فلماذا يتم الخصم علينا وهما وزارتان منفصلتان؟!”

وتفاجأ الكثير منهم بخصم 285 ريالاً ولفت موقع حافز لهذا الخصم بالدخل الثابت.

وطالبوا بإلغاء الخصم عليهم بسبب الدخل الثابت وقالوا إن إعانة حافز تعتبر قليلة ولا تحتمل أي خصم.

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