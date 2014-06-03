“حافز” يخصم على أبناء مستفيدي الضمان بحجة الدخل الثابت

“حافز” يخصم على أبناء مستفيدي الضمان بحجة الدخل الثابت

2014/06/03
الساعة 9:10 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
339770
177
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تساءل أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي عن سبب خصم مبالغ مالية من مخصصاتهم من إعانة حافز صعوبة الحصول على عمل.

وقالوا: “مخصصات الضمان الاجتماعي تصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية ومخصصات إعانة حافز تصرف من وزارة العمل فلماذا يتم الخصم علينا وهما وزارتان منفصلتان؟!”
وتفاجأ الكثير منهم بخصم 285 ريالاً ولفت موقع حافز لهذا الخصم بالدخل الثابت.

وطالبوا بإلغاء الخصم عليهم بسبب الدخل الثابت وقالوا إن إعانة حافز تعتبر قليلة ولا تحتمل أي خصم.

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177 مشاراكات

  1. wdad

    تم استقطاع مبلغ من حافز صعوبه العمل ومن هنا اقواك ياللي خصمت انا خصيمتك يوم القيامه و الله لايوفقك لا دنيا ولا اخره و ماراح احللك بريال واحد يا مدري وش اقولك لو مو محتاجين ما انذلينا وسجلنا فيه الله يخسف فيكم حسبي الله عليكن

    ‎رد

  2. فراشه حزينه

    حسبي الله فيكم الملك هو اللي امر بصرف حافز كامل انتم تاخذو كل حقوقنا الله لايحللكم ياظالمين

    ‎رد

  3. الصبر مفتاح الفرج

    الصبر يااخواني واخواتي والله ماعندنا غير الصبر وقولة (يالله)
    تعبنا وكلامنا اشبه بالشرب من قربه مفقوعه اللي ظلم واكل حق الناس مصيره الوقوف امام الله وراح يسئل والله يجعلني اعيش مظلوم بالدنيا ولا اعيش ظالم احد
    وياليته ماجا هالحافر اللي ماشفنا معه إلا الهم والتعب الواحد ينتظر الفين او الف وكأنه منتظر عشرة الاف ورغم هذا خصم وذل وقلة حيا يارب اقضي على كل فاسد على وجه الأرض يارب وكلتك امري فانصرني وانصر كل مظلوم
    اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    ‎رد

  4. الخالديه

    انا خصمو مني الشهر الاول 1276 والشهر الثاني 1359 والشهر الثالث1443 الى متى وهم يخصمون شكلهم اخر شي بينزلولي ريال بس حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  5. خالد

    يخصمون على الفقراء والمساكين واللي احد والديه موظف ومبسوط مايخصمون عليهم هذا حرام

    ‎رد

  6. عبدالله المطيري

    لاحوول ولاقووة الا بالله حنا ابناء الشعب السعودي احنا ابن هذا البلد وحكامنا ال سعود الله يديمهم ويعزهم ويديم لنا ملكنا خادم الحرمين الشريفين سلمان والله حررام ياناس ياوزراء ياموظفين ياعالم خافوا الله هالشي راح تسألون عنه في قبركم وبيوم القيامه ياناس ارحموا من فالارض يرحمكم من فالسماء انت ياوزير وانت ياموظف تركب ارفه السيارات وتسكن بقصور وتصيف في باريس وتلعب بالملايين خاافوا الله تخصمون حافز او ضمان او من جمعيه خيريه علی مواطنين مساكين حالتهم كسيفه مايعلم بها غير الله خافوا يامسلمين حنا ابناء هذا البلد حنا ابونا سلمان الله يديمه خادم الحرمين الشرفين والله يامسلمين حرام ابناء الشعب السعودي ينحرمون من فرحتهم بدخل بسيط ياتيهم من مكرمه ملكيه خافوا الله ياللي تاكلونها وتعددون الشروط وتزيدون فيها تذلون فقراء بلدنا هذا اذلال تصرفون عليهم حافز وتقطعونه وتقولون حدث بيناتك كل اسيوع ليه ماتقولون حدث كل نهاية الشهر وخلاص الخليج يظحكون علينا بفقرنا وحنا اغنی بلد بالعالم ياخي حرام والله االواحد لو عنده عيال وهو تاجر ويحرمهم فرحتهم بالاعياد مع الناس في لبسهم وكشختهم ويعيشون مثل الناس بفرحهم والله ياوزير وياموظف ويامسوؤل اقسم بالله انها ضعافة نفس منك لصررت تمنع المساعدات عن اخوانك المسلمين المساكين او تقطع عنهم او تتعبهم بشروطك التعجيزيه لاخذ مساعده كانك تمنع هديه يهديها ملكنا لنا كشعب انت ياوزير وياموظف انت حاسدنا كشعب ففير نفرح بهديه او بمساعادت من خادم الحرمبن الشريفين الملك سلمان ادامه الله لنا كملك واب خافوا الله يامن حرمتوا السعاده فقراء هذا البلد وحسبنا الله ونعم الوكيل ..باذن الله تعالی ساتقدم في كتابة خطاب شكوی لملكنا سلمان اطال الله بعمره وحفظه لنا شكوی عن صرفيات حافز ومايقومون به من تلاعب وعن شروط الضمان الاجتماعي والجمعية الخيريه ومن شروطهم التصعيبيه باذن الله تعالی سينظر ملكنا نظرة صارمه ويوقف هءه المهازل مايقمون به من موظفي وبعض الوزارات باذن الله سيعلم ملكنا قريباا وسيفرح هذا الشعب والخير سينتصر باذن الله لاتخافوا ياايتام وياارمله وعاجز ويافقير لاتخافوا ولاتحزنوا فملكنا سلمان حي وحكامنا حيين اطال الله بعمره وعمرهم وحفظهم دعائكم يامسلمين يصنع المستحيل باذن الله ملكنا الغالي سيوقفهم عند حدهم ويجعل كل بسمة وفرحه في كل بيت فقير الله ينصرنا علی من هو عدو لهذا البلد وعدو لحكومتنا ومليكنا اللهم انصرنا وحسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  7. فطيم

    حسبي الله ونعم الوكيل يعني الحين لي يخصم يرجعون سرق عينك عينك

    ‎رد

  8. منال حسن

    انا يتيمة و مطلقة واخذ من الضمان 1000نزل لي حافز اول شهر منقصين 250ريال الشهر هذا منقصين 908ريال يعني بقي 592 ريال استلمها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

    ‎رد

  9. ام محمد

    ااهم ليش يدخلون الضمان باحافز وهو اصلن الضمان الولدي وليس البناء الذين يبحثون عن الوظايف وش دخل بابوي ان الي البي اتوظاف وسافر وبحث عن الوظايف ناس فسقن والله العضيم وشبعن متدري غن الغير

    ‎رد

  10. ام محمد

    ابي الملك يسمع حافز فيه سرقه والله واعلم ولاحسيب ولا رقيب

    ‎رد

  11. ريما

    حسبي الله عليهم دنيا واخره انا استلم بس ٥٠ريال

    ‎رد

  12. هدى

    بصراحه مافي داعي لأنهم محتاجين

    ‎رد

  13. ميمي

    بالنسبه لي كل شهر يخصموا أكثر الدخل الثابت ﻷخر شهر نزل لي 615

    ‎رد

  14. هدى

    والله انهم خصمو علي 685 حسبي لله ونعم الوكيل الله لا يبيح منهم

    ‎رد

  15. بنت الشريف

    مع اﻷسف الكل عارف انو فيه تلاعب كثير في حافز واكبر دليل الدخل الثابت! ! يعني اللي بيكون عندهم دخل ثابت كم بيكون ؟؟مو كثير لكن الغني الله انا دخلي تقاعد ابوي رحمه الله 800 والحين وقفوا عني الصرف عشان الدخل ليتهم يصرفونه كله بلامنه والا ياخذوه ويخلوا العالم ترتاح من من منتهم وطبعا اﻷكيد ان الملك الله يحفظه مايدري عنهم

    ‎رد

  16. نورة

    هل حافز يعتبر من ضمن الضمان الاجتماعي

    ‎رد

  17. الله كريم

    الله بيعينا جميعا وحسبنا الله عليهم

    ‎رد

  18. العاشقه

    اصلن ايش هوا الدخل الثابت و ليش ووجوود

    ‎رد

  19. عيسى

    خاصمين 285 ليه خادم الحرمين حفظه الله امر 2000 ريال وهما خاصمين بائي سسبب يتم الخصم من غير التحديث

    ‎رد

  20. هوازن

    حسبي الله ونعم الوكيل امي ارمله وبيت اجار وخواني ايتام صغار ماتكفي تبع الضمان حاسدينا علي 800 يقومو يخصمو حافز 1000 ليه حراااام

    ‎رد

  21. همس

    الله لايسامحهم

    ‎رد

  22. المجروحه

    انا حافز نزول لي فقط 300 ريال حجت الظمان بدو 1205 نزول لي 300 والله العظيم حرام عليهم حسبي الله عليهم

    ‎رد

  23. شوشو

    ترى شبعنا حسبنه مابه شكوى والها صدى

    ‎رد

  24. غير معروف

    اللى خصمها اسال الله العظيم انها ماتسده فى عﻻجه

    ‎رد

    1. هوازن

      اميييييييييين

      ‎رد

  25. عانيت بسكات

    انا معي الضمان وخاصمين مني ومنزلين ٨٩٠الله لابارك لهم لافيهم ولابعيالهم قادر الله كريم المنتقم

    ‎رد

  26. جوجو

    الحمدلله على كل حال

    ‎رد

  27. عاطل

    انا مستقل وليس لي الحق في الضمان الاجتماعي بأي حق يخصم..!

    ‎رد

  28. خاتم gppgle

    كم خصم من الي عنده دخل ثابت من ضمان الجتماعي ممكن احد يرد عليه

    ‎رد

  29. حسبنا الله

    166 ريال فقط ينزل لي هذا الشهر الرابع
    من مجموع 1500
    بحجة الدخل والضمان مع العلم اني مضافة فقط مع الوالدة
    وش الحل

    ‎رد

  30. تهاني

    حسبي الله عليهم، ، حق الدوله وهم يتلاعبون فينا

    ‎رد

  31. احمد

    عيثهبثفعهق

    ‎رد

  32. احمد

    يخصم علي حافز ليش والله حرام ياناس

    ‎رد

  33. R

    ليش الخصم حنا في اشد الحاجة للمال ليش مايتم فصل الدخل الثبت من الضمان عن المخصص المالي من حافز

    ‎رد

  34. العبدليه

    اتقوالله يامسؤلين ليش الخصم

    ‎رد

  35. ام حافز الهلاليه

    اسمعي يا علا الفارس يالي تتكلمين عن الهلال تاج راسك شو هاضا ولك يابنيي يامرت بباي روحي دوري علاج للاعاقه الي فيك واتركي بلدنا يا الاردنيه وما لوم علي الغفيلي يوم رفض يتزوجك يا العصلا

    ‎رد

    1. فديتك يا لهلاليه

      كفو والله بنت بلادي والئ الامام يالهلاليه

      ‎رد

  36. غير معروف

    االمفروض انهم مايخصمون وبدون تحديث والله حرام عليهم والى اكلوفلوسنا نار ببطونهم

    ‎رد

  37. غمام

    حافز صرف بدل بطاله يعني المفروض حافز ماله دخل بالدخل الثابت اما انهم يخصمون حافز بحجة الدخل الثابت ياناس حلال ايتام يعني تخيلو احذ حقي من الدخل الثابت طيب كيف مصاريف البيت من مونه وماء وفواتير كهرب وغيرها مصاريف انا خريجه بكالوريوس مع مرتبة الشرف بطاله ثمان سنوات يعني حافز صرف لمن هم بمثل حالتي وليس لمن هم بدون شهادات ويصرف لهم كامل اين العدل اعلم ان كلامي لن يصل لاكن حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  38. سارونه

    الله كريم تدرون شلون ابلبس بدله الهلال واروح العب كوره والعب بالملايين لعب يكفي اني زعيمه

    ‎رد

  39. سارونه

    حرام والله الي يصير المفروض العاطلين عن عمل يمشي لهم دخل ثابت طول العمر لو الف يعني الضروف ما ساعدتنا نكمل الدراسه خلاص ننتحر ولا ماناكل زي الناس ولا نشرب طيب خصمو مني لان زوجي له ضمان طيب هو وشو الضمان راتب الشغاله اكثر منه الله كريم

    ‎رد

    1. سارونه

      يربع حافز رددوو يالليل ماطولك

      ‎رد

  40. مواطن

    حقين حافز اقصد من اكبرمسول حتى اصغر فرد في مناطق اللمملكه يوم الواحد اناشدكم في التحديث يناس فيه ناس والله مايمكوا حق كمبيوتر يحدثوا والله بعضهم امي اقصد النساء وبعضهن في البر ولا احد يهتم من التحديث لهن وكل شهر تروح مئتان ريال من مستحقهن انتبهو ا لهنقطه بعضهم لا يجد من يحدث له وويش يسوي يروح حقه وهو يتفرج

    ‎رد

  41. الورود

    انا استلم من الضمان 850 وخصم حافز 979 لماذا ولا يوجد غير الضمان الاجتماعي استفيد منه

    ‎رد

  42. شوق

    فيه موظفين قطاع خاص رواتبهم 03آلاف يستلمون حافز

    ‎رد

  43. مظلومه

    أنا نزل ﻟي حافز 638 بس ليش لأني بضمان الاجتماعي مع أني مأاستلم ﺷي من الضمان ﻟي 8 سنوات وأخوي يستلمه وماكل عليه وساكته مأكفاه مأكل بعد نص حافزي حسبي ﷲ͜ عليهم .. إلقيها من مين وألا مين :'(

    ‎رد

    1. الصبر مفتاح الفرج

      طلعي بطاقه احوال وقدمي بالضمان لوحدك عشان تستلمي ضمان لك انتي

      ‎رد

  44. حفراوي .

    نقول دفعة بلاء . يسلك لنفسه ^-^

    ‎رد

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