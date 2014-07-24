الرئيس التنفيذي لفندق “نارسيس”: هدفنا أن يكون من معالم الرياض

أكد الشيخ ناصر بن صالح الخليوي، أن هدف المجموعة التي يرأسها تنفيذياً، إنشاء فندق “نارسيس”، لتكون معلماً من معالم مدينة الرياض، وليس بحثاً عن هدف تجاري أو ربحي.

وجاء ذلك خلال زيارة “لجنة الإعلام السياحي” للفندق، بدعوة من الرئيس التنفيذي، حيث تجول الأعضاء والمدعوون -من رجال أعمال وإعلاميين ومسؤولين- في أرجاء الفندق، وتناولوا -خلال الزيارة- طعام الإفطار في المطعم الرئيس.

وقال الشيخ الخليوي -أثناء حديثه مع ضيوفه-: “لا نستطيع أن ندخل أرباح نظير ما صرفناه، فقد حرصنا على الفخامة مهما كلف الثمن، واستعنّا بخبراء من العالم لنجعله تحفة فنية مهما كلف الأمر، فأعمدة الفندق ذات الأربعة الأمتار -وبقطر لا يتجاوز المتر- كلف الواحد منها ما يتجاوز مليون ريال”.

وأضاف: “حرصنا على أن يكون الفندق مكاناً للراحة من كل الجوانب، فنقلنا تجارب عالمية لأول مرة بالشرق الأوسط”.

ويحتوي الفندق -الذي جاء من ضمن أفخم سبعة فنادق بالعالم- على (280) غرفة وجناح فاخر، إضافة إلى ثلاثة مطاعم منوعة، ومنتجع صحي فاخر، ومركز لياقة بدنية، وحمام سباحة داخلي، وقاعات اجتماعات ومؤتمرات، وقاعات مناسبات وحفلات زفاف، وكلف الفندق -الواقع في قلب منطقة الأعمال والمركز المالي بمدينة الرياض- ما يقارب ملياراً ونصف مليار ريال.

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