القبض على سوري “شاذ” يعرض نفسه على الشباب

ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة القبض على سوري يملك عدة حسابات شهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي للمساج للنساء والرجال والشواذ .

وقالت مصادر لـ” المواطن ” أن الشاب يستغل المساج لعرض نفسه على الشباب بمقابل مبالغ مالية ، مبينة أنه تم إعداد كمين للشاب بعد مراسلته شخص عبر مواقع التواصل ، وعرض عليه المبلغ شريطة تحويل جزء منه قبل الموعد .

وأضافت المصادر أنه بعد القاء القبض على الشاب عثر في جواله على عدة مقاطع خليعة ورسائل من عدة شباب كانوا على علاقات معه ، و تم تحويل الشاب بالأدلة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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