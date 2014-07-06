تطويق “قعارية جازان” بسبب صاحب سوابق جنائية

تواصل الجهات الأمنية تطويقها لقرية القعارية الواقعة شمال مدينة جازان، منذ فجر اليوم الأحد، بعد قيام مواطن بإطلاق النار بطريقة عشوائية داخل القرية.

وأفاد شهود عيان لـ”المواطن” أن الجهات الأمنية قامت بتطويق القرية، ووضعت نقاطاً أمنية في مداخل القرية ومخارجها، بعد قيام مواطن من أصحاب السوابق الجنائية بإطلاق النار في الهواء بطريقة عشوائية داخل القرية.

وأشار الشهود إلى أن الشخص المطلوب متهم في عدة قضايا جنائية سابقة، حيث خرج من السجن قبل أشهر معدودة بعد انتهاء مدة سجنه في آخر قضية جنائية سجلت عليه.

من جهتها تحاول “المواطن” التواصل مع الناطق الإعلامي لشرطة جازان بالإنابة الرائد عبدالرحمن الزهراني وسنوافيكم بالتفاصيل.