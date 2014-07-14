فتح القبول لخريجي الثانوية في دبلوم “أكاديمية الطيران المدني”

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية للالتحاق بأحد برامجها التدريبية للحصول على شهادة الدبلوم العالي.

وتشمل الشهادات الممنوحة تخصصات: (المراقبة الجوية- الإطفاء والإنقاذ- صيانة الأجهزة الملاحية- سلامة وتشغيل المطارات- أمن المطارات).

وبدأ التقديم من يوم السبت الماضي ويستمر أسبوعاً عبر موقع الهيئة العامة للطيران المدني الإلكتروني:http://www.gaca.gov.sa

وتتضمن الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية.

3- أن يتم اختيار التخصصات حسب النسب والدرجات الموضحة.

4- أن يكون حاصلاً على درجة اختبار STEP للغة الإنجليزية والمقدم من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم بدرجة لا تقل عن (31).

5- أن لا يزيد عمره عن (20) عاماً.

6- أن لا يكون مضى على تخرجه من الثانوية أكثر من سنتين.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

8- مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس.

9- أن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي

10- أن يلبي متطلبات القبول الخاصة لتخصصات الأكاديمية.

11- أن يعمل المتدرب بعد تخرجه في أي من مطارات المملكة والتي تطلبها مصلحة العمل ومدة لا تقل عن مدة التدريب.

12- أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات التخصص.

13- يجب توفر الشروط الخاصة لكل مركز من المراكز التي ترغب الانضمام له ويرجى في حالة معرفتك بعدم توافرها لديك عدم التسجيل وإتاحة الفرصة للشخص المناسب والتقديم على تخصص يناسبك نظراً لمحدودية المقاعد الشاغرة لكل تخصص.

والشروط الخاصة لمركز الإطفاء والإنقاذ:

1- أن لا يقل الطول عن 168 سم.

2- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات الميدانية.

3- أن لا تقل درجة مادة الإنجليزي عن (85) في الثانوية العامة.

والشروط الخاصة للمراقبة الجوية: أن لا تقل درجة مادة الإنجليزي عن (90) في الثانوية العامة.

والشروط الخاصة لصيانة الأجهزة الملاحية: لا تقل درجة الفـيزياء عن (85).

والشروط الخاصة بمركز أمن الطيران: أن لا يقل الطول عن 168 سم.

والحوافز والمزايا:

1- مكافأة مالية شهرية.

2- إجازة سنوية بمكافأة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني).

3- تأمين رعاية طبية للمتدرب حسب النظام المتبع بالهيئة.

4- تأمين مستلزمات التدريب وأدوات السلامة.

5- صرف تخفيض التذاكر للسفر (ذهاباً وإياباً) للمتدربين الذين يبعد مكان إقامتهم عن مكان التدريب.

6- شهادات تقدير للطلبة المتفوقين دراسياً.

وللاستفسار يمكن مراسلة البريد الإلكتروني التالي:

gaca-saca@gaca.gov.sa