وظائف شاغرة للمستخدمين في “إدارة تعليم جازان”

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور والمستخدمين وترغب في شغلها عن طريق المفاضلة.

وبينت أن التقديم يبدأ اعتباراً من تاريخ 9/ 9/ 1435هـ عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التربية والتعليم بجازان: www.jazanedu.gov.sa دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة شخصياً، وذلك حسب الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم للوظيفة أحد سكان القرية/ المدينة المحتاجة إلى الوظيفة وعليه إثبات سكنه داخل نطاق القرية بتقديم فاتورة الكهرباء أو صك تمليك المنزل.

2- ألا يكون المتقدم من المحالين إلى التقاعد سواء في القطاع المدني أو العسكري، وألا يكون على رأس العمل حالياً، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، وغير مشمول بالتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً للحراسات الأمنية بمدارس البنات.

4- ألا يكون المتقدم من أصحاب السوابق أو من صدرت عليه محكومية في قضية، وأن يكون من المشهود له بالصلاح.

5- توافر شروط التعيين المنصوص عليها في لائحة المستخدمين ولائحة المعينين على بند الأجور ونظام الخدمة المدنية.

6- أن يكون الموظف المتقدم لائقاً صحياً، وقوي البنية للمتقدمين على وظائف عامل تحميل وتنزيل.

7- بخصوص من لديه ملفات سابقة؛ عليه تدوين البيانات التالية أثناء تقديم الطلب (العام الدراسي، نوع الوظيفة، مقر التوظيف).

8- أي خطاب أو طلب بالتوظيف من المدارس ومكاتب التربية والتعليم لا يعد به. وللاطلاع على الشروط العامة ولتقديم طلب التوظيف يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://es.jazanedu.gov.sa/sja