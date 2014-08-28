2014-08-28 almowaten3 الرئيسيةبدون تفاصيل تأكد من أهليتك للحصول على الدعم السكني بالدخول على الرابط : www.eskan.gov.sa تأكد من أهليتك للحصول على الدعم السكني بالدخول على الرابط : www.eskan.gov.sa 2014/08/28 الساعة 12:53 مساءً - فيبدون تفاصيل 2253790 601 طباعة الرابط : www.eskan.gov.sa للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى : STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589 "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً هزّة أرضية بقوّة 3.6 درجات على عمق 6 كلم شمال أملج ضربت هزّة أرضية، مساء الاثنين، على بعد ٨٥ كيلو تيوب المواطن شاهد.. سفينة عالية تصطدم بجسر 3 مقاطع مرعبة من موقع تفجير مترو سان بطرسبورغ بالفيديو.. اشتباك بالأيدي بين عشرات الطلاب والسبب!! بالفيديو.. إعصار ديبي يقتل قرشًا في أستراليا بالفيديو.. مزاح شباب ينتهي بسقوط مروع غرائب اغتصب فتاة عبر البث المباشر على “فيس بوك” فكانت نهايته! عقوبة المؤبد لمن يذبح بقرة في “غوجرات” الهندية بالفيديو.. مجموعة أسود تهاجم مدربها في عرض مفتوح أمام الجمهور وزير تركي يلمع حذاء مواطن! هل شاهدت الرئيس الطاجيكي يرقص من قبل؟ فيسبوك تكنولوجيا إطلاق التحديث النهائي لـ “نوجا 7.1.2” للمستخدمين متى تطلق نوكيا هواتفها الأربعة الجديدة؟ بالصور.. سباق للسيارات ذاتية القيادة يهدد الصناعة الأهم في العالم دراسة: حبوب منع الحمل تقي من السرطان قريباً.. تابلت جديد من بلاك بيري بنظام أندرويد -