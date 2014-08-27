فاعل خير يتكفل بسداد ديون والد “تفاحة” المغربية

فاعل خير يتكفل بسداد ديون والد “تفاحة” المغربية

2014/08/27
الساعة 12:00 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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تكفل فاعل خير، رفض الإفصاح عن اسمه، عبر “المواطن“، بجميع ديون المقيم سعيد المغربي، والد الرضيعة “تفاحة”، التي لقيت حتفها جراء طلقة رشاش طائشة مجهولة، لتستقر في جبينها وذلك أمام أحد المولات التجارية بخميس مشيط.
المواطن” بدورها قامت بتسليم المبلغ لـ”المغربي” والذي وجه شكره لجميع أفراد الشعب السعودي على وقوفهم وتعاطفهم معه، سائلاً الله ألا يريهم مكروهاً.
يذكر أن “المواطن“، انفردت بنشر تفاصيل القضية ومتابعتها، حيث كان المقيم المغربي يعاني من حالة مادية سيئة، وديون منها ديون ولادة الرضيعة “تفاحة”، ووصل الحال به إلى عدم إقامة عزاء لطفلته بحكم ظروفه المادية الصعبة، واكتفى بالتعزية عن طريق الجوال فقط.

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