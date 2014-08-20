مواطن يطالب مؤسسة النقد بمخاطبة بنك الرياض لتسوية قسط مع راتب التقاعد

مواطن يطالب مؤسسة النقد بمخاطبة بنك الرياض لتسوية قسط مع راتب التقاعد

2014/08/20
الساعة 9:27 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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طالب المواطن عبدالله مرشد حمد آل صلاح، في شكوى تلقتها “المواطن، مؤسسة النقد بالتدخل السريع لحل مشكلته القائمة مع بنك الرياض والمتضمنة عدم تسوية قسط سابق مع راتب التقاعد الحالي.
وقال المواطن: “لقد كنت أعمل عسكرياً بالقوات البرية وتقاعدت بدءاً من 1-3-1435 وكان لدي باقي قرض شخصي وأبلغت البنك وأحضرت تعريفاً بالراتب التقاعدي من مصلحة معاشات التقاعد، وكان مقدار الراتب التقاعدي 3595 ريالاً ومقدار القسط 3207، وما زال المتبقي من القرض 170 ألف ريال، وتقدمت بطلب للبنك بتسوية القسط مع الراتب التقاعدي حسب النظام المتبع ورفع الطلب الإدارة وبعد أسبوع رجع الطلب وطلبوا الرفع الخطي من العميل ورفعت خطاباً خطيًّا واستمر البنك في المماطلة”.
وأضاف المواطن: بعدها قدمت شكوى لإدارة البنك بتاريخ 2-4 -1435ورقم 12869329769 وبدون جدوى، وتقدمت لمؤسسة النقد بشكوى رقم 35-18966 وبعد أكثر من 40 يوم عمل تم التواصل معي من المؤسسة برسالة تم حل مشكلتك وتوجهت للبنك، لأحصل على عقد جديد وفوائد جديدة، وفوجئت بارتفاع المبلغ إلى 226 ألف ريال وفوائد فاقت 60 ألف ريال، والقسط 900 ريال وتمديد القرض إلى عام 1456هجرية، ولكنني اعترضت على ذلك؛ لأنني أطلب تسوية مديونية العقد الأول وبدون فوائد؛ لأن ذلك أصبح رباً ولن أقبل بزيادة ريال واحد على المبلغ السابق 170 ألف ريال، حسب النظام المتبع علماً بأنني سوف أطلب إعادة المبالغ التي أخذها بعد تاريخ 1-3-1435بدون وجه حق؛ لأن مبلغ القسط 900 ريال وليس 3207 ريالات، وأنا أصرف على أسرتي بما تبقى من الراتب، علماً أنني لم أجد حلاً لمشكلتي مع البنك حتى تاريخه والقسط مستمر وكأني على رأس العمل بدون شفقه ولا رحمة.
وتابع المواطن: طلبت المساواة مثل مصرف الراجحي مع عملائه فرد أحد الموظفين قائلاً: صح، الراجحي ما يأخذ فوائد جديدة، وكل بنك له خصوصيته. وكأن بنك الرياض غير مرتبط بالقوانين والأنظمة، ومؤسسة النقد تقول لم نقدر على إجبار البنك على عدم أخذ فوائد جديدة، ونسيت النظام الذي وضع في هذا الخصوص وإجبار أي بنك على عدم حجز أكثر من ثلث راتب أي موظف حتى ولو طلب ذلك، وتسوية المديونية على راتب التقاعد وبدون فوائد تذكر على التمديد.
وطالب “آل صلاح”، مؤسسة النقد مخاطبة البنك لدراسة موضوعه وحل مشكلته في ظل النظام القائم والمعمول به في كافة المصارف عند إحالة الموظف للتقاعد ولديه مديونية، حيث يتم تسوية قيمة القسط مع الراتب التقاعدي وعدم استمرار القسط على وضعه قبل التقاعد.
وحصلت “المواطن“، على صور من الشكاوى والخطابات التي قدمها “آل صلاح” للبنك ومؤسسة النقد وكذلك على صورة وكمبيالات العقد الجديد الذي رفض التوقيع عليه كونه مخالفاً للأنظمة والتعليمات “حسب قوله”.



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22 مشاراكات

  1. غير معروف

    انا نفس المشكلة يا اخوان. يؤخذ راتبي كامل. من قبل بنك الرياض ويوجد لدي متعثر. لديهم. وذالك بعد نزول الراتب ومازلت على راس العمل الراتب 7100. والقصد 7265. علمن اني ذهبت للبنك وأحضرت تعريف بي الراتب وطلبت أعاده جدوله ولاكن الرد مت قبل الموضف. متوقف أعاده الجدوله حالين. ونا لي ثلاثه شهور على ذَا بدون اي راتب. حسبي الله عليهم لا حسيب ولا رقيب. الي عنده لي حل لايبخل علينا

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  2. بندر

    سلام عليكم ورحمتة وبراكاتة
    نفس المشكلة في بنك الرياض الي ٤سنوات يخذ اراتب كامل وسويت اعادة جدوالة وستلامت اراتب وبعد ثلاة اشهر وقفوة الجدولة واخذو الراتب كامل حسبس اللة ونعم لوكيل عليهم وموسسة النقد تتفراج ولا همهم شي

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  3. R

    السلام عليكم انا عندي نفس المشكله متقاعد صارلي اكثر من سته شهور والبنك رافض يعمل جدوله الا برفع المبلغ حوالي 180 الف ريال وهذى امر غير معقول او البقاء على سحب القسط كامل وهو 4185 علمأ بان التقاعد 4370 وش الحل برايكم صارلي سته شهور على هالحال واشتكيت لمؤسست النقد ولاء فيه فايده البنك الاهلي

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  4. بندر

    حسبنا الله ونعم الوكيل على هذا البنك بنك الرياض مافيه جهة حكومية توقفهم عند حدهم ماغير طايحين في خلق الله نصب واحتيال يانااااس والله كنت افكر ماغير انا اللي ناصبين عليه طلع الشعب كله انا اخذوا علي ارباح ربوية بعد تقاعدي اكثر من مائة وعشرة الاف عل القرض السابق ومؤسسة النقد مامنها فايدة تقدمت لهم بشكوى واغلقوها دون حل المشكلة الظاهر فية تبادل مصالح بينهم والمواطن الضحية

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  5. غير معروف

    تبون نصيحه عليكم بالمحكمه اما موسسة النقد هي البنك ما منهم الي المشاكل والخداع والمراوغه لصالح البنك ولا عمره احد اخذ حق منها اختصرو على انفسكم طالبو بالمحكمه العامه او ديوان المضالم بس

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  6. عمر

    أزيدكم من الشعر بيت البنك الان يقول مافيه جدوله للموظف المتقاعد بناء على طلبه ويقول سياسه ونظام البنك تنص على ذلك وهذا اخر حل توصلت اليه في بنك الرياض قول مامعك الا تستمر لايحق لك جدوله يريدك لبنك الرياض حسبي الله عليه وعلى نظامه الفاشل

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  7. ابو مازن

    أزيدكم من الشعر بيت البنك الان يقول مافيه جدوله للموظف المتقاعد بناء على طلبه ويقول سياسه ونظام البنك تنص على ذلك وهذا اخر حل توصلت اليه في قسم التحصيل في الرياض يقول مامعك الا تستمر لايحق لك جدوله يريدك تجلس عسكري تخدم لبنك الرياض حسبي الله عليه وعلى نظامه الفاشل

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  8. ابوتركي

    انامتقاعدوطالب من بنك الرياض جدولة القرض السابق بعدمماطله 6شهوررضوا يجدولوا القرض بفوايد50الف رفضت وقدمت شكوى لموسسة النقدوالان انا في انتظارردموسسة النقد

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    1. R

      السلام عليكم انا عندي نفس المشكله مع بنك الاهلي
      بشر وش صار معك انت لقيت حل افدني جزاك الله خير علمأ اني اشتكيت للمؤسسه ولا فيه فايده

      ‎رد

  9. عبدالله الحارثي

    نفس المشكله مع بنك الرياض انا متقاعد ولم يجدولو القرض الان ليه 6شهورمماطله من بنك الرياض حسبي الله عليهم في الايام الفضيله

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  10. سعود

    عندي نفس المشكله مع بنك الرياض بعد 8 اشهر من المماطله طلبوا توقيع عقد جديد بزياده تقريبا 37000 مع ان المتبقي من القسط 57000 مانقول الا حسبنا الله عليهم

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  11. aboooood

    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    (سبحان الله الحمدلله والله اكبر ولا اله الا الله)
    اناعسكري متقاعد ونفس المشكلة ومعا بنك الرياض قبل تقاعد قيمة القسط3788 واما الان اجمالي راتب بعد تقاعدي3220 ومن شهر 1/1435 حتى الان لم استلم إي راتب ولم يتم إعادة جدولة الى متى الانتظار وتعسر المعيشة وتراكم الديون ومصاريف الاسرة لدرجة انه تحرام اطفالي من افراح وسعادةالنجاح العيد وغيركذإايجار المنزل وفواتير كهرباء جوال وووووووووووغير الى متى يامؤسسة النقد ؟؟؟!الين سوي مصايب هذه نهاية خدمة الوطن للاسف انا اشكي امري الى الله ثم
    بعد الله الملك سلمان وولي العهدمحمد بن نايف وولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله

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  12. غير معروف

    مساء الخير انا عندي مشكلة مع بنك الرياض اخذت تمويل عقاري وانا عسكري وكان عندي بدل وراح البدل والحين مع الوضع هذا صار ت الاقساط اكثر من 85 من الراتب رحت للمؤسسة قالت مافي بند اعادة جدولة مثل القرض الشخصي مانقدر نجبر البنك ومدري اش الحل مدري اترك العمل ولا اتحول الى مجرم وصلت معهم قلتلهم ماعد ابي بيت خذو البيت وجالسين يماطلون فيني احد يقدر يفيدني

    ‎رد

  13. صالح

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني عندي مشكلة راتبي مايكفي القسط وفوق ذلك بنك تسليف

    ‎رد

  14. مظلومة من بنك الرياض

    وانا عندي نفس المشكلة مع بنك الرياض حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  15. كويكر

    انا مريت بنفس المشكله ومؤسسة النقد لم تفيدني باي شي الى متى هاذا الاستهتار والاستخفاف بالمواطن والوقوف ضد المواطن مع البنك فهي حسبه خسرانه بيقولون انت وش حيلتك اما البنك فعنده راس مال ونفوذ اما انت يالمواطن وش حيلتك واحذ يثبت والثاني يشوت لاويقلك 21يوم عمل ايش النظام هاذا اكيد يدور على الحل في قوقل وبعدين يرد عليك حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

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  16. سالم الظفيري

    مؤسسه النقد هي نايمه مٓـ❧•ـن زمان وبنك
    الرياض يلعب على كيفه بالناس

    ‎رد

  17. سالم الظفيري

    دابم هذا مشاكله بنك الرياض انا وقعوني ع تسويه وزادو الربع ٣٠٠٠٠الف هذا ربااا بس منو يسمع

    ‎رد

  18. سالم الطفيري

    بنك الرياض دابم مشاكله كذا

    ‎رد

  19. Abo.msn

    الى متى ياموسسه النقد النوم العميق وعدم متابعه حقوق المواطن ماقول الا حسبي الله ونعم الوكيل

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  20. علي

    لا يحق للبنك اضافة فوائد جديده لان المبلغ مضاف له الفوائد اصلا والنظام لدة البنوك اعادة جدولة المتبقي بما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي

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    1. غير معروف

      انا نفس المشكله تقاعدت بموجب عجز طبي عسكري وهاذي اخرتها مع بنك الرياض يقول التسويه لازم فوائد جديده كانك اخذ قرض جديد بفوءئد جديده ورفضت اوقع اذا فيه حل مع موسسة النقد احد. يفيدنا وشكرا

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