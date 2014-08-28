موهبة تفتح باب التسجيل في اولمبياد الإبداع العلمي 2015

موهبة تفتح باب التسجيل في اولمبياد الإبداع العلمي 2015

2014/08/28
الساعة 5:55 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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أعلنت مؤسسة  “موهبة ” للإبداع العلمي عن فتح باب التسجيل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2015 للمرحلتين المتوسطة والثانوية في بوابة موهبه  ، وذلك عبر الموقع الالكتروني http://www.mawhiba.org/..s.aspx.

وأكدت مديرة إدارة  الموهوبات نوف الناحل على الطالبات الراغبات بالمشاركة بضرورة سرعة التسجيل عبر الموقع ليتسنى لهن إتمام اجراءات التسجيل بوقت كاف .

وأضافت :”على معلمات ومسؤولات الموهوبات  في المراحل المتوسطة والثانوية متابعة توعية الطالبات بإجراءات التسجيل  وحثهن على المشاركة ، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود مسؤولة موهوبات فتتحمل إدارة المدرسة التوعية بذلك وذلك في جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والأهلي والأجنبي وجميع مدارس المنطقة .

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