موهبة تفتح باب التسجيل في اولمبياد الإبداع العلمي 2015

أعلنت مؤسسة “موهبة ” للإبداع العلمي عن فتح باب التسجيل للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2015 للمرحلتين المتوسطة والثانوية في بوابة موهبه ، وذلك عبر الموقع الالكتروني http://www.mawhiba.org/..s.aspx.

وأكدت مديرة إدارة الموهوبات نوف الناحل على الطالبات الراغبات بالمشاركة بضرورة سرعة التسجيل عبر الموقع ليتسنى لهن إتمام اجراءات التسجيل بوقت كاف .

وأضافت :”على معلمات ومسؤولات الموهوبات في المراحل المتوسطة والثانوية متابعة توعية الطالبات بإجراءات التسجيل وحثهن على المشاركة ، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود مسؤولة موهوبات فتتحمل إدارة المدرسة التوعية بذلك وذلك في جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والأهلي والأجنبي وجميع مدارس المنطقة .







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