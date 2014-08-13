وظائف معيد ومحاضر شاغرة في جامعة سلمان

أعلنت جامعة سلمان بن عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن رغبتها في شغل عدد من وظائف (معيد ومحاضر) في التخصّصات العلمية والهندسية والصحية والإنسانية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم، أنه سيبدأ استقبال طلبات الراغبين والراغبات التقديم على هذه الوظائف ابتداءً من يوم الأحد المقبل حتى تاريخ 30 شوال الجاري، عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة https://jobs.sau.edu.sa.

وأفاد البيان أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة للمتقدم أو المتقدمة، فاختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مبينًا أنه لن يتم استقبال التقديم على هذه الوظائف بالمناولة ورقيًا.

وأشار البيان إلى أن الموقع يتيح للمتقدم أو المتقدمة اختيار مقر الوظيفة التي يرغب فيها في حال توفر الوظيفة في أي فرع من فروع الجامعة الموجودة في كل من : الدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، إضافة للمقر الرئيس في محافظة الخرج.







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