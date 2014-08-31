وظائف موسمية شاغرة برئاسة شؤون المسجد الحرام

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عن فتح باب التقديم للوظائف الموسمية المؤقتة خلال موسم حج هذا العام 1435هـ، وذلك عبر أيقونة التوظيف للخدمات الإلكترونية بموقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام: http://www.gph.gov.sa

واشترطت الرئاسة في المتقدم للوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 سنة، وأن يكون مناسبًا للعمل بالمسجد الحرام من حيث الخلق والمظهر، إضافةً إلى أن يكون المؤهل الأدنى الشهادة المتوسطة لكافة الإدارات والشهادة الثانوية بالنسبة لإدارة الهيئة في المسجد الحرام ويستثنى إدارة الأبواب.

كما اشترطت أن يكون متفرغًا للعمل تمامًا، ولا يوجد لديه عمل آخر، واجتياز المقابلة الشخصية الأولية في لجنة التوظيف الموسمي وفي الإدارة المطلوبة، وأن يقبل العمل في أي وردية يتم توجيهه إليها من قبل الإدارة المتقدم لها، وعدد ساعات العمل اليومية هو 7 ساعات عمل لمدة 6 أيام عمل أسبوعيًّا.

ومن شروط التقديم على الوظائف أيضًا أن تكون جميع بيانات المتقدم المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وحضور الدورة التدريبية المخصصة للموسميين.

وأشارت إلى أنه يجوز للإدارة المسؤولة عن المُتقدم فسخ العقد مع الموظف دون الرجوع إليه لعدة أسباب منها: إذا تغيب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متواصلة أو خمسة أيام متفرقة خلال فترة العقد، وإذا صدر من الموظف الموسمي ما يخل بشروط العقد أو شروط العمل أو ضعف كفاءته أو سوء سلوكه، إضافةً إلى أسباب أخرى قد تكون سببًا في فسخ العقد بما تراه الإدارة في مصلحة العمل.

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