الشاعر “الصميلي” يرثي صنعاء

رثى الشاعر علي بن محمد الصميلي -من محافظة صامطة- معلم اللغة العربية بقطاع أحد المسارحة، العاصمة اليمنية “صنعاء” جراء ما تشهده من اشتباكات بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين،في “مرثية” بعنوان “عذراء العرب”، فيما يلي أبياتها:

صنعاء ما بال لون الوجه قد شحبا ؟

محمومة من يداوي الداء والعطبا !

أهذه اليمن العذراء تغتصب !

وأين إخوانها، والغوث قد خطبا…

أم العروبة والتاريخ والأدب…

مافيك من ألم أبدى بك التعبا ؟!

لا تحزني إن ذا الأسياف ذو يزن

أبناؤه في الوغى تلقاهم شهبا…

الناحتون صدور الخصم في غضب

المحرقون لأعداء الهدى حطبا…

هيا ولوي يد الطغيان كاسرة

أريهم ثورة البركان إن غضبا…

أعناقهم نضجت للقطع فارعة،

وعلقيها على أعذاقها رطبا…

روي العدا من حياض الموت كاسحة

أضلاعهم عوج قد كسرت إربا…

لا يفرح الخائن المغتال للخلق

يوما يجيء على حدباء قد صلبا…

إن الحروف إذا ما صغتها انقلبت

لآلئا فوق صدر يزفر الذهبا…

كحلية العين ياحورية العرب

والعرس عرسك يا صنعاء اقتربا…

صنعاء واسمك منحوت على عنق

التاريخ قلدها الألماس والسحبا…

مازلت أنت سماء البدر زرقتها

تعطي بحور الحياة اللون والطربا…

يا قهوة سكبت في كأس محتسي

وأوهموا الكف أن الكأس قد سكبا…

صنعاء غالية الأثمان قيمتها

من ذا يمس لها طرفا فقد غربا