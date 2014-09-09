“السياحة والآثار”: وظائف السعوديين برواتب تصل لـ10 آلاف ريال

كشف مدير توطين المهن السياحية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور عبدالعزيز الهزاع، أن وظائف المبتدئين السعوديين في قطاع السفر والسياحة تصل إلى 5500 ريال، بينما تصل رواتب أصحاب الخبرات إلى عشرة آلاف ريال، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”.

وأوضح “الهزاع”، أن إجمالي العاملين في القطاع 15 ألف موظف، 35% منهم سعوديون، مبيناً أن هناك خطة لتوطين القطاع بنسبة 80% خلال الخمس سنوات المقبلة، على أن يتم رفع النسب بمقدار 10% سنوياً.

ولفت “الهزاع”، إلى أن رفع نسب التوطين سيتم من خلال برامج دعم التدريب المنتهي بالتوظيف مع الشركاء كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، متوقعاً أن يصل عدد السعوديين العاملين في القطاع إلى أكثر من 22 ألف موظف بحلول عام 2020م.