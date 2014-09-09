مباني جامعة الطائف للبنات بالحوية متهالكة وتفتقر إلى الخدمات

تعاني مباني جامعة الطائف للبنات بمقرها الجديد في الحوية قلة الخدمات وفقدان أبسط الحقوق للطالبات، إضافة إلى معاناتهن اليومية بقطع أكثر من 15 دقيقة مشياً على الأقدام للوصول إلى المباني الدراسية تحت أشعة الشمس الحارقة.

وأوضح مصدر مسؤول لـ”المواطن” أن جامعة الطائف اعتمدت فقط على بوابتين لدخول الطالبات فضلاً عن البوابات الأخرى التي لم يتم افتتاحها بحجة غير واضحة، حيث تعاني الطالبة بشكل يومي التنقل تحت أشعة الشمس دون أي إيجاد مظلات للتخفيف من معاناتهم.

وبين المصدر أن هناك مباني تفتقد للتكييف وللكراسي داخل القاعات، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأتربة وقلة النظافة داخل قاعات الطالبات، حيث تقوم الطالبات بتنظيف الكرسي قبل الجلوس عليه.

وأشار المصدر إلى وجود سيارات “قولف” وضعتها الجامعة داخل المباني الدراسية لابتعاد القاعات والمباني عن بعضها، يمنع على الطالبات استعمالها، بل هي مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والموظفات للتنقل من مبنى إلى مبنى دون إيجاد حل لوضع الطالبات.

وأفاد المصدر بوجود عدد كبير من دورات المياه داخل القاعات الدراسية تفتقد لوفرة المياه بشكل يومي دون الحرص على صيانتها أو التأكد من وجود كميات المياه بداخلها.

وطالب المصدر بضرورة تشكيل لجنة رقابية تقف على الوضع المتهالك للمباني الدراسية الجديدة بجامعة الطائف وقلة الخدمات للتخفيف من معاناة الطالبات.