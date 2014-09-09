مباني جامعة الطائف للبنات بالحوية متهالكة وتفتقر إلى الخدمات

مباني جامعة الطائف للبنات بالحوية متهالكة وتفتقر إلى الخدمات

2014/09/09
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
310970
237
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جامعة الطائف

تعاني مباني جامعة الطائف للبنات بمقرها الجديد في الحوية قلة الخدمات وفقدان أبسط الحقوق للطالبات، إضافة إلى معاناتهن اليومية بقطع أكثر من 15 دقيقة مشياً على الأقدام للوصول إلى المباني الدراسية تحت أشعة الشمس الحارقة.

وأوضح مصدر مسؤول لـ”المواطن” أن جامعة الطائف اعتمدت فقط على بوابتين لدخول الطالبات فضلاً عن البوابات الأخرى التي لم يتم افتتاحها بحجة غير واضحة، حيث تعاني الطالبة بشكل يومي التنقل تحت أشعة الشمس دون أي إيجاد مظلات للتخفيف من معاناتهم.

وبين المصدر أن  هناك مباني تفتقد للتكييف وللكراسي  داخل القاعات، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأتربة وقلة النظافة داخل قاعات الطالبات، حيث تقوم الطالبات بتنظيف الكرسي قبل الجلوس عليه.

وأشار المصدر إلى وجود سيارات “قولف” وضعتها الجامعة داخل المباني الدراسية لابتعاد القاعات والمباني عن بعضها، يمنع على الطالبات استعمالها، بل هي مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والموظفات للتنقل من مبنى إلى مبنى دون إيجاد حل لوضع الطالبات.

وأفاد المصدر بوجود عدد كبير من دورات المياه داخل القاعات الدراسية تفتقد لوفرة المياه بشكل يومي دون الحرص على صيانتها أو التأكد من وجود كميات المياه بداخلها.

وطالب المصدر بضرورة تشكيل لجنة رقابية تقف على الوضع المتهالك للمباني الدراسية الجديدة بجامعة الطائف وقلة الخدمات للتخفيف من معاناة الطالبات.

 



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237 مشاراكات

  1. joo*

    الكلام اللي قالته أبرار الطلحي صحيح م أزيد عليه غير حسبي الله ونعم الوكيل…

    ‎رد

  2. رادز

    حسبي الله عليهم فوق المسافة من بوابة الدخول للمبنى حقنا والمشي تحت الشمس غير انو المبنى غير مكيف واعداد الطالبات في القاعة الوحدة كفيل بانه يؤدي للاختناق بالمختصر الجامعة اكثر من سيئة

    ‎رد

  3. رانن

    هم لو يحطون لنا مكيف يسلمون من دعاوينا

    ‎رد

  4. ..

    تككفون وصلو كلامنا للجهات العليا من هئية التدريس والمختصين لانه الوضع كذا م يصير

    ‎رد

  5. ..

    مكييفات مكيييفات م فييه متنا حررر والروحة من مبنى لمبنى تهد الحيل الشمس صلختنا ، كله يهون الا الكافتريا كم وحده لكل الجامعه خخيررر ع الاقل كان م خلو الصحي مع التخصصات الثانيه اريحح حسبي الله بسس

    ‎رد

  6. جامعيه

    تكفووووون حسووا فينا قسم بالله معاناه الله لا يسامح الله نقلونا مبنى الانجليزي مافيه ولا مكيف متنا من الحرر وبعض القاعات بدون كراسي والمسافه بين المباني بعييييييده تكسرت رجولنا من المشي وفوق كذا مافيه مظلات ولا سيارات كل السيارات عطلانه وما يشتغل منها غير ثنتين للاستاذات فقط ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  7. غير معروف

    انتوا ما يملي عينكم إلا التراب : اول شي سويتوا صجة متى تنقلوننا والوضع يخوف مبانينا قديمة وكل شوية تلتمس والحين تقولون رجعونا؟؟ الشمس قوية هالايام خذي معاكي مظلة لأن ايام الشتى راح نحتاج هالشمس والشيء الوحيد اللي يعتبر مشكلة هي الكافتريا وزحمة البوابات الخارجية غير كذا بدأوا دلع انتي وياها الجامعه من أحسن ما يكون.. وياليت كل وحدة تنظف وراها زي ما تقولي انك تعبتي من المشي فيه ناس بتتعب وهي تنظف وراكي

    ‎رد

    1. ابرار

      اقول لاتتفلسفي ياروحي واضح انك منتي عارفه الا مبناك ومنتي شايفه اللي حواليك .. حسبي الله ونعم الوكيل ع كل وحده تتفلسف وتسويلي يعني انا اللي قافطه الوضع وهي مو داريه عن شي ولاتدري البنات بالمباني الاخيره كيف يعانو

      ‎رد

    2. سيمو

      اذا انتي مرتاحه غيرك يعااني.. لاتحبي نفسك فكري بغيرك!

      ‎رد

  8. غير معروف

    الشمس حرقتنا مافي مضلات وأكبر قهر السيارات بس لدكتوارات والاستاذات وحنا نمشي لحد ماننهلك وكل محاضره في مبنى حسبي الله

    ‎رد

  9. همس

    جامعه خايسه الشمس ذبحتنا والمسافه مره بعيده وكفتيريا من اول ماندخل تنسد نفسنا من الريحه حسبى الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  10. سيمو

    هي المشكله في المشي وزحمة الكفتريا والشمس وزحمة السيارات برا.. اللحل يزودو مظلات ويوفرو سائقات للطالبات وينظمو المرور برا ويفتحو بقية البوابات لاختصار الطريق ..واتمنا من الدكاتره مايحاسبونا ع التاخير لانه مو بيدنا ..نازلي غياب اول اسبوع دوامات وماكان في محاضرات اصلا ولا دكتوره جات وفوق هذا نازلي غياب ..هذا ظلم يابشر حسبي الله ونعم الوكيل فيكم..فوق كذا نظام البصمه سويته في النهايه فتح معي يومين وبقية الايام مارضي يفتح مدري فين المشكله!صلحو اجهزتكم شوفولكم حل ..التفتيش عدددم.. الطالبات يدخلو بجوالات الكاميرا والوضع عااادي..ما استفدت من الجامعه هذي غير العنا وحطونا في اخر الدنيا ..الله المستعان بس

    ‎رد

  11. رور

    انا مو قادره امشي الحين وربي رجولي متورمه حسبي الله ونعم الوكيل الله يذوقهم تعبنا

    ‎رد

  12. عبير الزهراني

    انا انسانه اعاني من السكر وكل يوم مشي 15 دقيقه الا 20 في الشمس وكرف وحر واحيان الكفتيريا تكون زحمه لدرجة اوقف نص ساعه او اكثر عشان اقدر اخذ لي مويه او عصير بعد المشي ذا كلهه والمبنى حقي مافيه مكيفات واخر مبنى يعني مدري كيف نقلونا والمبنى م اكتمل شوفوا لنا حل والله حرام عليك حسبي الهه على من نقلنا وهو عارف عن سوء المبنى

    ‎رد

  13. جامعة الطائف

    من جد حسبي الله ع الأقل يفتحون بوابات نص وقتنا ضايع ف المشي ، محاضرات تفوتنا بذا السبب ، وغير كذا الشمس احرقتنا اذا ما آنتوا حاسين وكم سيارة بس لأكثر من ألفين طالبه ، ومو لنا بعععد ، ي تسوون شيء يشرف ي من الاول لا تنقلونا ، الله يكون في عونا وييسر أمرنا باللي فيه الخييير

    ‎رد

  14. مناير

    والله الجامعة حلوة والمشي عاجبني رياضة أما عن الشمس الي تحرق حطي مظلة واذا خايفين من حرارة الشمس خافوا من حرارة جهنم في حجابكم ، أكثر البنات الي يكشفون وجيهم قدام سواقين الباصات ،

    ‎رد

  15. مناير

    والله الجامعة حلوة والمشي عاجبني رياضة أما عن الشمس الي تحرق حطي مظلة واذا خايفين من حرارة الشمس خافوا من حرارة جهنم في حجاب أكثر البنات ،

    ‎رد

    1. ابرار

      مرا تجنن يارووحي بس شيكي ع مبنى ٢٥ و٢٧ وشوفي قد ايش انها جمييييييله ولا بالاحلام بالفعل تطور هائل !!!!

      ‎رد

  16. اشواق

    بالعكس مكانها في الحويه حلو يخفف معاناة بنات الحويه المساكين طول عمرهم رايحين ع الطايف وماشتكو ولا قد قالو يوه بعيده ومن هالكلام اما الشمس وقلة الخدمات معاكم حق فيها بنقلب سرلنكيات اخر السنه

    ‎رد

  17. رد للي يكذبونا

    حبايبي اللي يقولو كلام مبالغ فيه
    كل وحده تتكلم عن نفسها ومبناها يكون افضل يعني انتي ماتدرين عن غيرك اسكتي افضل
    م انكر مباني من ١ ل ١٢ تقريبا مكيفه
    لكن هذا مو معناته انك تنكرين شي موجود ف الجامعه
    شدي حيلك وروحي جهة مباني كليه الاداب وبالاخص ٢٦ و ٢٧ وراح تشوفي بعينك

    ‎رد

    1. ابرار

      حسبي الله عليهم عايشين بالنعيم ومو شايفين اللي حواليهم بالجحيم تماما.. بالفعل اللي تبي تتفلسف تتكلم عن مبناها باسمه او رقمه

      ‎رد

  18. طالبه انقلش

    احنا مبنى ٢٦ اخر الدنيا وماعندنا تكييف وبعض القاعات مافيها كراسي وان لقيتي كرسي تلاقيه مغبر ومكسر مو معقووًوله ابد نكون الساعه هذي مثلا ف ٢٦ الساعه اللي بعدها ع طول ف مبنى ٤
    وامشي رجل وتحت الشمس ياناس خافو الله بغض النظر عن المحاضره بتروح علينا والاساتذه بيكتبونا تاخير الشمس احرقتنا نوصل خلاص مانستقبل اي معلومه والادهى والاعظم بوابة الخروج والدخول مافي قريب منا غير ١٦ وفيه بوابه قريبه منا مايفتحونها ليش
    قسم حاله يرثى لها
    انجزو نظام البصمه وفرحانين فيه قسم كل البنات بالكام ومافيه اي رقابه
    ارجووًوو النظر ف موضوعنا باسررررررع وقت ممكن

    ‎رد

  19. ma

    والكفتيريييااات نموووت جووع وعطش كاننا رايحين حج حسبي الله ع الاقل وفروا مويه بس

    ‎رد

  20. رقي

    جامعتنا ااموقرة تفتقد للمكيفات ..
    مبنى 26/27 مافيها مكيفات ..
    محد متخيل إنه فيه جامعة من غير مكيفات ..

    ‎رد

  21. هند

    حسبي الله حرقتنا الشمس حتى لما نبغى مويه نروح نطلب خلصت اطلع من المحاضره جوعانه ابغى اكل يقولوا شطبنا ع الساعه 9 ونص يعني نجيب اكلنا من البيت منجد كأننا ف حج زززحمه داومت بس أسبوعين وتعبت نفسيتي مدري كيف بتحمل الأيام الجايه

    ‎رد

  22. سككره

    حتى السيارات ماتوقف للطالبات وهما يكونون بآمس الحاجه للسياره أنا صار معايا ذآ الموقف مشيت من مبنى 16 اللين 2 بالله مو حرآم حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

    ‎رد

  23. نوني

    والله انا تعبت من المشي والمحاضرين لو تاخرنا مايدخلونا وجاني تمزق فالغضروف الهلالي فركبتي من كتر مامشي وسيارات القولف مو للطلبه وان شافت السائقه طالبات يحالو يوقفوها ماتوقف والله العظيم وتشوفني اني اعرج ماتوقف وانمنعت من المشي والحركه تماماا من قوة التعب والالم ولازم اسوي عمليه والله حرام المباني كثير والمسافه طويله وحتى سائقات الجولف يخرجو بدري المفروض يخرجو لاخر موعد للمحاضرات اقصاها ٣ حتى المصاعد فالمياني المفروض يشغلوها للحالات الحرجه اتمنى صوتنا يوصل والمسؤولين يحلو الوضع دا

    ‎رد

  24. همس

    الشمس حرقتنا حرق وكمان المسافه عشان نوصل البوابه ما أقول الا حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  25. غير معروف

    الوضع بالجامعه جدا صعب زحمه عند البوابه وعند الكفتريا وفوق هادا شمش م نقدر نتحرك تعبناا والله حرام هادا تعذيب

    ‎رد

  26. مها

    اولا انا طالبه بجامعه الطايف المظلات موجوده .والسيارات توصل طالبات .والمكيفات كسرت عظامي .لاكن الظاهر انكم تعودتو على ..مباني الفيصليه متر ف مترين بعدين حلو المشي خففوا اوزانكم

    ‎رد

    1. عبير الزهراني

      طيب روحي مبنى 27 وشوفي الخدمات فيه لا مكيفات ولا حتى مضالات ب الطريق وبعدين مو كل الناس تقدر تمشي 20 دقيقه كل يوم لاتقولي شيء لحد ماتتاكدي والله شاهد على ماقلت

      ‎رد

    2. ..

      يمكن بس عندك حنا مبنى ٢٣ الصحي م فيه مكيفات بكم قاعة وسيارات القولف م توصل بس اللي قدلهم من سنوات بالجامعه وطبعا الدكاتره والموظفات بس
      ولو سمحتي حنا م بنبالغ ع الفاضي الحمدلله انه دخلنا الجامعه ووفرت لنا الحكومه ذي الخدمات حنا م ننكر بس نشتكي من كم شي ينقصها .. تقبلي ردي

      ‎رد

    3. ..

      يمكن انتي محاظراتك بمباني قريبه حسبي الله

      ‎رد

    4. ..

      اقول يامها انتي حب ﻻاخيك ماتحب لنفسك اذا انتي مبناك كامل وماينقصه شي تعالي وخففي وزنك وامشي على قولتك وروحي للمباني 26و25و27 بعدين تكلمي بس شكل انتي مو شايفه خير عشان كذا عجبتك

      ‎رد

    5. ابرار

      يالله معليش احنا اسفين كنا مو شايفين عشان كدا ظلمنهم ،، اتكلمي عن مبناك .. اتكلمي عن مبناك ولاتظلمي البنات معاك روحي شوفي المباني الا خ ي ر ه وتفلسفي يالله قد ابش انكم انانيين

      ‎رد

    6. هلا

      م اقول الا حسبي الله من جد انتي بخير خلاص ابشري اهم شيء انتي لا عيوني شوفي اغلبية الجامعه حالتها سيئة ولا بس عشان من منظورك السامي الجامعه تمام بنسكت وتكذبينا مو حسد بس يارب ينطفي عليك المكيف عشان معد يعور عظاامك ونشوفك هنا تشكين وتنبحين

      ‎رد

  27. خلود العبدان

    بالعكس شي مرا مرتب والكلام مو صحيح ججدا مبالغ فيه السيارات تقدر الطالبه تركبها والمياه موجوده والنظافه كمان مشكلتها ف الشمس مو بيد احد معليش . كل شي جميل

    ‎رد

    1. ..

      بلا كلام فااظي وين الي تقولين عنه

      ‎رد

    2. غير معروف

      مو كل المباني فيها مويه و تكييف إنتي تتكلمي عن مبناكم .. المبنى حقنا مافيه تكييف و مافيه مويه و غير الغبار المتجمع في كل مكان… و في بنات حوامل مساكين ما يوقفوا لهم و يوصلوهم بالعربيه حقتهم بس إزعاج بواري ع الفاضي حتى ما نقدر نركز في المحاضره، معليش اللي ماتدري عن الوضع وو المعاناه اللي حنا عايشينها و أمورها متيسره هناك لا تتكلموا بشكل عام و كأن الكلام كله كذب في كذب .

      ‎رد

    3. بدون إسم

      جممميل وين ي روح امك ,, الجمال في المباااني القديمه فقط ,, لكن الجديده لا ,, شكلك قسم فيزياء والا احياااء والا رياضيات ,, او من تبع الاقتصاد ,, هنا أقووولك لا تتكلمين لانك م شفتي وضع المباني الجديده من الداااخل …

      ‎رد

    4. sameeera

      هههههههههه شكلها من الحره إلي فيك .. الله يساعدك

      ‎رد

      1. مرام

        يارب ساعدنا

        ‎رد

    5. ابرار

      حبيبتي خلود تكلمي عن مبناك ولاتكثري كلام وعلى اساس انا الصادقة والحقانيه والبنات هما الكذابين

      ‎رد

    6. غير معروف

      حبيبتي بلاش خرط وحده من صحباتي ركبت بعد طلوع الروح بالسياره يم دقت دكتوره رجعت الطالبه لنقطه البدايه م كملت فيها ولا نزلتها بنص الطريق بس عشان الدكتوره تاخذها لحالها ، مبناي كمل اسبوع مافي تكييف يعني حنا بنشكي من فراغ

      ‎رد

    7. هلا

      وش هالكذب انتي باي كليه خليني اتاكد لا حبيبتي غبره وحوسه وكراسي م في والله لدرجه انه بنات قاعتي كثير جلسوا ع الارض والله م كذبت غير انه وحده اعرفها ركبت بعد طلوع الروح سيارة الغولف بس اتصلت دكتوره رجعت البنت لنقطة البدايه ونزلتتها ليه طب م تنزلها بنص الطريق دام قد مشت فيها حركات منذله اهم شيء الدكتوره تركب لوحدها وين تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تربية وتعليم قال

      ‎رد

  28. هاجر الشهري

    للامانة جامعة حلوه وصح ينقصها فتح البوابات الخارجيةوكمان يكثروا عاملات النظافةوسالفةالتكيف عن جد والكراسي القديمة المنهلكه بس كل شئ يمكن فيه نقص لكن يعني تعتبر جيده بالنسبه بسيطه لكن عندي تعليق بسيط للبنات ابغي اعرف وش هالوساخه اللي عايشين فيهااا الوحده تأكل وتشبع وتخلي وساختها وراها اش قله الذووق ذي وقله الاسلام ترى المسلمين مايسون كذا يعني الواحد يتطبع بدينه اقسم بالله شي يقرف يجي الهوا ويشيل كل اللي بالارض عشان حضرة جنابها ماتبغي تشيل الوساخه اللي وراها وهي ماشيه توديها للمكان المخصص(الزباله)!!!حسبي الله علي كل بنت ترمي وراها وساختها لا احترمت الناس ولا احترمت النعمه اللي وراها نمشي والاكل بكل مكان اول شئ كل طالبه تنظف وراها وبعدين تدور الواجبات الثانية اللي ناقصتها ..ودورات المياااة لاتعليق اقسم بالله كاننا عايشين مع بنات ابتدائي او روضه اعوذبالله من قله الحيااء استحوااا ياناااس قرفنا انفسنا بهالوساخه يكفي المساجد اللي بالطرق نعاني من عدم النظافه والمشكله الوحده لوتشيل وتنظف وساختها وراها كان ارتحنااا وانحلت هالمشكله ..حسبي الله وبس قرفنا من هالاشكال اللي بكل مكان يحطون لنا بصمه بعالم الوساخه

    ‎رد

  29. .

    حسبي الله ونعم الوكيل، ، بصراحة الوضع ما ينسكت عنه قاعات ملخبطة صار لنا اسبوعين نداوم والجدوال لسا يعدلوا فيها وفوق كذا التنظيم جدا جدا سيء كل الطالبات يدخلوا من بوابتين فقط! من المفترض يفتحوا لنا اكثر من هذا العدد زحمة سيارات ولايوجد تنظيم وخطة صحيحه من المرور نبدأ محاضراتنا من الساعه 9 بسبب زحمة المواصلات الرجاء الرجاء الالتفات الى موضوع المواصلات ووضع بوابه خاصة للباصات فقط مخصصة لطالبات الباصات.. وغير ذلك متى سيتم تثبيت جداولنا وندخل محاضراتنا بتنظيم دقيق ومرتب؟ الكفتيريات لانستطيع دخولها بسبب العدد الهائل من الطالبات وقلة العاملات وبطئهن الشديد في خدمة الطالبات نرجو من عميدة الجامعة ايجاد الحلول المناسبة نحن مظلومون وليس بين المظلوم وربه حجاب … لا أعلم لماذا تم نقلنا ومازالت بعض المباني تحت الانشاء؟ وتغطيها الاتربة؟ هل ترضوا ذلك على انفسكم؟ اتقوا الله سيحاسبكم على كل خطوة تخطونها..

    ‎رد

  30. بنت الجنوب

    حسبي الله مو كفاية المشوار اللي من الطائف الى الحوية كمان نمشي على ارجولنا داخل الجامعة وسط الشمس و الحر و اللي يسوقون السيارات ما يعطون وجهه للطالبات نادر ما نشوف طالبات في السيارات كلها أعضاء هيئة التدريس و جامعة وش كبرها ما فيها الا ثلاث كفيتيريات بس و زحمه عليها حسبي الله و نعم الوكيل

    ‎رد

  31. غ

    حسبي الله ونعم الوكيل رجعونا لجامعتنا القديمه

    ‎رد

  32. حنين

    غيروا مواعيد التربوي و جيبوا اكل للبنات حتى مويه بارده مافي احنا بنمووت !! نمشي كل دي المسافات على جوع وتعب وعطش وكمان نكممل في الرجعه ننلطع ننتظر السواقين مسخرررره

    ‎رد

  33. رانيا

    مهززززله دي الجامعه حتى اكل مافي والله عيب عليكم وبنات التربوي يداومون في الليل ايش هذا خافوا الله فيناااا

    ‎رد

  34. غير معروف

    اصلن يستاهلو البنات
    المبنى جديد و الادوات كلها جديدة
    والبنات كسرو الكراسي وكتبو على الطاولات وبيبان الحمامات وكسرو طاولات الطعام من كثرة الجلوس عليها
    المبنى جديد ونظيف لكن عندنا همج

    ليش ماتناظرو لطالبات
    ممكن في تقصير من إدارة الجامعة بحكم أن الجامعة جديدة وبحاجة لسياسة لادارتها لكن البنات اش حجتهم خربو الاصنصيرات من كثر اللعب فيها وكسرو الكراسي وطاولات الطعام وكتبو ع الجدران و بيبان الحمامات وطاولات الدراسة

    ‎رد

    1. ابرار

      على فكره طاولات الدراسة مو جديدة هيا مكسره من اول هما نقلوها وماهتمو لها والبنات معاهم حق بكل اللي قالوها عشان تشوفي الوضع المزري شوفي المباني من بداية المبنى ٢٠

      ‎رد

    2. غير معروف

      من اي المسؤولين انتي لا تدافعين حبيبتي قلة هذولي البنات بعدين تعالي اي اصنصيرات مري المباني الجديده الجديده هاه وقولي البنات سووا فيها كذا اصلا حتى كراسي م فيه عشان اصلا نكسرها الغلط من الجامعه واللي سواها

      ‎رد

    3. هلا

      من اي ادارة انتي ،، على كيفك والله لو ان بناتنا قرود الهدا م تقولي انه العيب كله من الجامعه حنا تونا قلنا بسم الله شفنا العجب م في كراسي عشان نكسرها بلاش كل شيء تحطوه ف البنات وهذي فئة قليلة الجامعه تنقص الكثير اذا انتي شايفه انك بخير لا تدخلي ف معانات غيرك مستحيل كلنا نكذب اغلبيتنا مستجدات بالمباني اللي مفروض نقول عنها جديده

      ‎رد

  35. منى

    في ناس عندهم ربو ويتعبوو من المشي،والمباني ما فيها تكيف يعني مره ازمه والسيارات قليله وماتكفي البنات والبوبات بعيده يارب تلاقو حل لان ذي مو حالة جامعه وربي .

    ‎رد

  36. قانونيه

    حروشمس ومكيفات مافي والمباني نمشي بينهم يبي لنا ربع ساعه محد مرتاح والله

    ‎رد

  37. الحويه

    ياليت الدكاتره يتفهموا وضعنا وبليز اذا جينا متاخر مايحاسبونا.. تكفووون يا اي دكتوره.جالسه تقرا لا تحاسبونا لانه مو بيكفنا نجي متاخر مرات الباصات وزحمة الطريق تجبرنا وغير المشي والمسافه تفهموا وضعنا وارحمونا حرام عليكم.. ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء.. حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  38. قانونيه

    اشتوينا واستوينا

    ‎رد

  39. قانونيه

    هاذي جامعه المشويات شويتونا وربي

    ‎رد

  40. طالبه بالحويه

    ياعالم حسو فينا تعبنا وحنا نمشي المسافه بعيده وفوق هذا شممس مافي مظلات ومرات نتاخر عن موعد المحاضره بسبب المشي..وفرو لنا سائقات للطالبات يوصلونا وافتحو البوابات المقفله عشان نختصر الطريق ..حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  41. تيتو

    اااااه ترا اناا انححرمت من الجاامعه والسبب الزحمه اللي فيهاا وبعييده وغير هذا كله ي،ليت فيه شي،يفتح النفس اقوول ي،ليت نرجع للفيصليه وخصووصا تكمل شلتي،في زااويتنااا الجميله… تحياتي

    ‎رد

  42. منار

    حسبي الله ونعم الوكيل اش دا وربي ظلم تعب تعب تعب المباني بعيده عن بعضها محتاجه سيارات القولف ودي كمان مالنا حظ فيها بس تنقل الدكتورات والموظفات وربي حرام حتى احنا كمان بشششششششششر ونحس نوصل المحاضره تعابنين وماننتبه ايش قالت الدكتوره من التعب والصداع من الشمس وكمان سؤال راعيتوا انه في طالبات عندهم مشاكل صحيه بعدين المباني من ٢٠للنهايه مو الزنك والتراب والبلوك مرماه ع الارض والقاعات مي مكيفه ،، اشهد الله اني مو مسامحه اي احد شايف هالوضع وبيد حل وساكت ،، طلعوه الله يسعدكم .

    ‎رد

  43. خلود

    حسبي الله لكم أقولها

    ‎رد

  44. انوشا..

    من جد احنا كثير نعاني مافيها سبل للراحة ابد حسبي الله مانوصل للمباني الي فيها المحاظرات الا واحنا منتهين صراحة مافيها تهيئة للجوء الدراسي ماغير نطارد من مبنى لمبنى

    ‎رد

    1. ابرار

      ايه عادي نطارد من مبنى لمبنى يعني اش ورانا احنا ،، مو احنا بالنهايه مو بشر اقصد مانحس ماشاء الله

      ‎رد

    2. خلود

      ههههههههه عجبتني نطارد من مبنى لمبنى. وربي من جددددد

      ‎رد

  45. الطائف

    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  46. حيآآة العتيبي

    حسبي الله ونعم الوكيل “صراحه الوضع ماينسكت عليه اكثر من كذا اولآ مافي غير بوابتين ومانوصل الامتأخر للمباني الي احنا ندرس فيهاا وكل محاظره ف مبنى والله موب حاله ومايدخلونا الدكتورات وناخذ غيااب وفوق ذا شمس حاره
    وثانيآ السيارات اللي جايبينها لنا مايركبون الا الموظفات والباقيات موقفيناها بالله مو ظلم ماقول غير حسبي الله فيهم
    وثالثآ لاتكيف ولاكهرباء كثيير بناات يغيبون بسبة ذا الشي ولا مافي مويه ف دورات المياه الين متى واحنا ع ذا الوضع

    ‎رد

  47. #!

    فيه سؤال محيرني!؟ الحين طول هالفتره والسنين اللي راحت مشتغلين بهالجامعة واخر شي تطلع كذا!!! شي يحزنن والله

    ‎رد

    1. ابرار

      شي يقطع القلب هادي اللي يقولو مدري كم كلفتهم وتعبوا عليها!!!!!!

      ‎رد

  48. #!

    بالله هذي جامعة اوادم! لامويه لا مكيفات لا قاعات صاحيه لا كراسي وتكسرنا من المشي وعلى هذا كله أغلب الدكتورات تركب لي سياره القولف توصلها للمبنى اللي تبغاه ولما تجيها بنت متاخره تقول مابدخلك والله ظلم ليتني ريحونا وما سووا جامعة من الاساس…. ياليت المسؤول يتحرك اذا فيه دمم وخوف من الله

    ‎رد

  49. حيآآة العتيبي

    حسبي الله ونعم الوكيل “صراحه الوضع ماينسكت عليه اكثر من كذا اولآ مافي غير بوابتين ومانوصل الامتأخر للمباني الي احنا ندرس فيهاا وكل محاظره ف مبنى والله موب حاله ومايدخلونا الدكتورات وناخذ غيااب وفوق ذا شمس حاره
    وثانيآ السيارات اللي جايبينها لنا مايركبون الا الموظفات والباقيات موقفيناها بالله مو ظلم ماقول غير حسبي الله
    وثالثآ لاتكيف ولاكهرباء كثيير بناات يغيبون بسبة ذا الشي ولا مافي مويه ف دورات المياه الين متى واحنا ع ذا الوضع

    ‎رد

  50. نود

    الله لايوفقهم كان مافي اخلاص بالعمل ولا بحاجه لو شئ لهم اخلصو فيه
    * حسبي الله ونعم الوكيل *
    قولو كيذا يابنات ~

    ‎رد

  51. نوف

    حسبي الله ونعممم الوكيل بس

    ‎رد

  52. تيتو

    حسبي الله بس

    ‎رد

  53. تيتو

    مااقووول غير حسبي الله عليهم

    ‎رد

  54. الجود

    المباني وصولنا لها اهلكنا الرجاء مساعدتنا وتوفير الخدمات

    ‎رد

  55. جنوبية

    فيه اقتراح مني ومن صاحباتي واولياء امورنا توفير باصات لكل مبنى ويكون لها وقت محدد بدل هالمشاوير والنعب اللي انحدينا عليها وكثير بنات يعانون من مشاكل في المشي الكثير فياليت تنظرون في امرنا ونوصل لحل يرضي الجميع

    ‎رد

  56. القرويه

    حسبي الله عليهم رجعونا لجامعتنا القديمه

    ‎رد

  57. دودي.

    غير هذا كلة المطعم بكبرة مافية إلا. وجبتين فطور وغداء ويادوب يكفي أحد على كثر البنات اللي هناك والكفتيريات أول شي قلبلة والبنات بالالاف وزحمة وقرف ومايتحصل شي يناكل والعصيرات والموية حاااااارة وكل الأكل زيوت واضراار وأمراض ؤمافي نظافة صرنا أنا ومجموعة بنات نجيب أكلنا معانا مويتنا نجيب شي فئة فائدة لنا شي يناكل والمصيبة لو جااء يوم ومنعونا ندخل أكلنا معانا هههههههههههههههه لأن أوقات تطلع منهم هالحركات

    ‎رد

    1. دآن .

      الشي اللي مو قادره استوعبه اننا اذا كنا نبي نشتري وجبه من المطعم لازم نكتب اسمائنا والرقم الجامعي ، يعني فوق الزحمه اللي في المطعم ياخرونا عشان نكتب اسمائنا. ياهوه ترى اشتري بفلوسي انا مو صدقه  ، حتى عاللقمه حسد يعني ؟

      ‎رد

  58. عهود

    لازم ما يكملون الشي

    ‎رد

  59. أصاله

    كل اللي انكتب صحيح حتى ااجروح طلعت ف رجلي بسبب المشي والشمس متعبتني نفسيا غير الحر جوا الكلاس ومستحيل استوعب كلمه من الدكتوره بسبب الحر والزحمه ومافي كراسي وهاذا غير الاكل اللي ابدا مو طعم وغير الزحمهه اللي عليه وما يمديك تلحق على محاظرتك وانت تنتظر اكلك او اقلها مويا

    ‎رد

  60. عبده بسبب الحويه

    الحين ايش هالجامعهه ؟ لا اكل متوفر للكل ولا مظلات حرقتنا الشمس عساهم بالحرقان ولاآ مباني زي الخلق والاوادم صرنا اسياخ كباب تمشي !! جوع وشمس وحر مافي تكييف داخل القاعات ومسافه بين المباني وقله حياآ يعني ماقول الا حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  61. دانا

    من جد حسبي الله ونعم الوكيل يعني لو كملوها زي الخلق من خساره على الفاضي السيارات نفسي اعرف اش فايدتها يايكثروها أو خلاص يبطلو منها مره وحده حتى وقت المحاضرات نجلس نسحب بالكراسي من قاعه لقاعه قليله حسبي الله بس

    ‎رد

  62. سارة

    كل الكلام اللي انكتب صح واشهد اماام الله … من قبل كم سنة واحنا نسمع باافتتاح الجامعة وكل سنة تتاخر ونقول تتاخر لخيرة واكيد يطوروها لاكن يوم خشينااها زي االزفت وقلة خدمات وحرقةة شمس وبشراتنا انعدمت وروجول وتجرحت من المشي ..

    ‎رد

  63. عبير

    ي ليت بس هذا في اشياء اكثر واكثرر : اول شي وقبل كل شي ضابطات الامن يفتشون عند الباب وعلي هذا وذاك ي كثر جوالات الكمره اللي تدخل للحين م نعرف هو ممنوع ولا انسمح فيها لان صراحتاً ي كثر اللي يصورن ولا اذا شافو ضابطات الامن البنات يقولون لهم شيلوه لحد يشوفكم كله عشان لا تاخذه منها وتوديه للمسوله بمبني 2 اللي بعيد عنهم طبعاا و الحمامات طبعاً تتقفل بس الدور الاول يكون مفتوح وم نقدر نستخدم دورات المياه في الدور الثاني والثالث وطبعا المفتاح مع الدكتورات وبعد المطعم للحين م افتتحوه والسبب مجهول والوجبات بالعدد واذا بتشتري او تاخذ لازم تدخل في حشود وزحمه لا تطاق والكفتيريا نفس اللشي هذا م كانت اخس من المطعم طبعا من الزحمه والحر لدرجه ان العالم تطيحح ويغمي عليها والتكيفف خربان او مو شغال في اغلب المباني الجديده * ايش ذنبهم مو كفايه مبانيهم بعيده علي هذا توصل الوحده وم تلاقي لا تكيف ولا مبني تحس فيه انها طالبه في جامعه * حاله يرثي لها يعني كل ذا الوقت ومو قادرين ينجزون شي ???????!!!!! وين المسولين حرام عليك وريي حراممممم * وربي كل كلمه كتبتها انها صدق واني مقهوره علي ذا الجامعه اللي لا قدرو يخلصونها ولا قدرو يسترونانفسهم ويخلونااا حسبي الله بس

    ‎رد

  64. روش

    قسم بالله تعبببنا الشمس احرقتنا مانرجع البيت الا رجولنا مانقدر نحركها من التعب وش هذا نرجع مثل اول افضل حتى الاكل زحمه مانقدر ناكل شي ولا نشرب ماصااارت قسم …..

    ‎رد

    1. غير معروف

      نص رجول البنات اشوف عليها لصقات جروح او تحط منديل من الخلف اولهم انا وربي هلكونا من المشي

      ‎رد

    2. غير معروف

      اي والله حتى رجول اغلبية البنات واولهم انا تشوفون عليها لزقات جروح من المشي حسبي الله ونعم الوكيل

      ‎رد

  65. هممي رضا ربي

    احسن شي رجعونا لجامعتنا القديمه

    ‎رد

    1. ابرار

      اي والله انا من التعب اللي احس كل يوم طول اليوم نايمه اهلي ماشوفهم ابدا انام واروح ع الجامعه ارجع م الجامعه انام والله مو حاله اقسم بالله كل صباح خلاص مستنيه احد بس يقولي اي شي عشان ابكي ،، افكر اسحب او اعتذر الين مالله يفرجها

      ‎رد

  66. فرح

    حسبي الله ونعم الوكيل ميزانيات بالملايين وينها!! وكل شي ناقصص! والبوابتين مضضضغوطة وقت الخروج والصباح والمباني البعيدة وكلمة ذا! يارب صوتنا يوصل

    ‎رد

  67. منسيعابا

    فالحقيقة هي صحرااااء قاحلة مو جامعة !ّ! فيها ضروريات كثير لو يوفروها تنحل مشاكلنا فيها ونرتاح

    و للأسف مشكلتهم كمان ان اغلب الموظفين يفتقرون لثقافة الانجاز و الاخلاص و الامانه فالعمل يعني من أول يوم فالدوام نفسياتهم خايسه و جالسين ع الجوالات و القهوة والشاهي ما كفتهم الاجازه ! ناس فاشله لابعد درجه روحي انثبري فبيتك كلي و اشربي براحتك لاتعطلينا

    ‎رد

  68. منار

    الشمممسس الشمسس احرقتنا والمسافات طويلةة وندخل المبنى القاعات زحمة وبدون مكيف ياويل حالي كرهت نفسي

    ‎رد

  69. أبو سلمان

    أين نزاهة من هذا الفساد في إنجاز المشاريع على الوجه المطلوب .
    ثم أين مقاول الصيانة ؟؟؟؟؟؟؟!!!

    أم أن الوضع داخل مبان نسائية !! لايمكن لحد أن يراه !
    أين نحن.
    من مراقبة الله في كل شؤوننا
    اتقوا الله في بناتنا .

    ‎رد

  70. so0o0my

    الجامعه جممميلة ما قصرتو طبعا فقط الششكل

    بس و الله صدق قسم بالله انشوييت من الشممس و الله ما يصير كذا سوو مضلااات و المسافة اللي بين الممباني مرة طويلة ما يمدي الواحد يلحق عالممحاضرة و نرجع البيت يا رجولنا تعورنا يا رااسنا
    و الموية ترى الكل يحتاجها يعني الكرسي مغبر و القاااعه ناااااار

    فاكيد نحتاااج المووووية

    االي سوى الجامعه ترضى على نفسكك تمشي الظهررر تحت الشمس ؟

    تحياتي ■★

    ‎رد

  71. حنيت للردف

    اكثثثثثر شي محتاجين له بالجامعه المظلات يغطوا كل. الشوارع بالمظلات . ويشوفوا لنا حل في الكفتريات ويكثروا من الوجبات الي بالمطعم … ويكبروا البوابات الي تبع السيارات الي تدخل ع المواقف ذا اكثر شي بحاجته. .. وامممم. وان شاء الله تتعدل احوالناآ عن قريب يارب ..

    ‎رد

  72. ممم.ممم.

    رجعونا للفيصليه علئ الاقل مافيها تعب مثل هذي والشمس احرقتنا

    ‎رد

  73. غير معروف

    ايييه والله حسبي الله عليهم ونعم الوكيل الشمس حرقتنا وفوقها حتى مويا مانقدر نشتري مو فاتحين الا 3 بوفيات وكلها زحمة مانقدر ندخل العطش ذبحنا والجامعة مرررة سيئة صارت اخس من الترم اللي فات

    ‎رد

  74. منهم

    رجعونا جامعاتنا القديمه فوق ذا بعد مبانينا مافيها مكيفات كسرو رجولنا ع الفاضي

    ‎رد

  75. غير معروف

    منجد الوضع يجيب المررض

    ‎رد

  76. *

    حسبنا الله

    ‎رد

  77. نوف..

    جامعه من المفترض تكون مقر للدراسه ومقر للشرح من قبل أستاذات الجامعه ولكن للاسف جامعه المعاااناه من قبل الطالبه والاستاذه غير مهيئه نفسيا وجسديا..نرجو الألتفات لهذا الموضوع..وحسبي الله ونعم الوكيل.

    ‎رد

  78. يامعين الصابرين

    حسسسبناا الله ونعم الوكيل تعب ومشي تحت الشششششمس الحارقة وم في الا بوابتين وتأخير عن المحاضرات وسيارات وجودها زي عدمها اصلا ولما نوصل لكلاستنا مو مكيفه ولا فيها بروجكتر .. بس مو فاضين الا يتفشخرون بنظام البصمة السيء والمضر بالصحة وم اهتموا للأمور الأهم

    ‎رد

  79. رور

    واالله نتعب نفسنا ما احد عندنا

    ‎رد

  80. رور

    حسبي الله ونعم الوكيل دعاء الطالبات كل صباح

    ‎رد

  81. Aisha

    الجامعة حلوة ومرتبه بس متعبه جداااا يعني يحطوا مظلات ؤ يكثروا السيارات عشان الكل يقدر يركب كذا تكون افضل
    🙂

    ‎رد

  82. نوف

    والله كل الكلام صصح مرا تعبنا انا كل يوم يجيني (رعاف) بسسبب المشي تحت الشمس حسسبي الله عليهم

    ‎رد

  83. دآن .

    وقسم ادارة الاعمال كل يوم يغيرون جداولنا يعني مو معقول  اروح لمبنى واكتشف بعدين ان الدكتوره غيرت القاعه لمبنى ثاني ، انا حاليا اربع مباني لكن ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل .

    ‎رد

  84. غير معروف

    لاحول ولاقوة الا بالله المفروض نرجع لجامعتنا ليش نقلونا اساس محد كان متضرر الجامعه جدا بعيدة ومو مهيأ لسى لدراسه فيها كان خلصوا كل. شي. فيها وبعدين نقلونا

    ‎رد

  85. طالبه جامعيه

    ايه والله تعبنا واحنا نمشي خصصو لكل مبنئ سياره ع الاقل كل مايجينا نركب يقولون مننوع زودو رقابه لو سمحتو واضيفو مظلات الشمس تعبتنا

    ‎رد

  86. نون

    لا حول ولا قوة الا بالله

    ‎رد

  87. لطيفه العتيبي.

    رجعونا لجامعتنا القديمة… قسم لو خيمة كان افضل. قالوا جامعة جديد. بلاهم ماجربوا التعب مثلنا.

    ‎رد

  88. ندمانة

    فعلا الوضع جداً سيء أصلا مجرد فكره نقلنا إلى هناك خطا حيث تكدس عده دوائر هناك تصوروا ساعه ونص ونحن فالسيارة وب الداخل نمشي ربع ساعه او أكثر حتى أعضاء هيئه التدريس ما نقلوهم بالساهل يقولون دورا السيارات الخاصة بكم وطبعا مافي سياره وافقه عند كل مبنى واستدرك للوقت نمشي فالشمس ومافي تكيف الواحد مايقدر يشرح والطالبات ماهم قادرين يتقبلوا كل همهم متى نخلص عشان يفتكوا من الحر والشمس الي مع النوافذ في بعض القاعات المطله ع الساحه دون تظليل والإضاءة غير جيده غبار واتربه

    ‎رد

  89. امل

    ياخي والله كبيره وحلوه بس لسى ماخلصت وانت نسيت نقطه الاكل والشرب ززححمه لابد من وضع كفتيريا في كل مبنى ويحطون مضلات وتنتهي المعاناه

    ‎رد

  90. معاناه

    حسبي الله ونعم الوكيل ع المتسبب بنقلنا
    فعلا انعدام رقابه

    ‎رد

  91. طالبه

    فعلاً وأضيف على ذلك سوء الأكل وقلة الكفتريات وأحيانا الأقسام ما يكون فيها اضاءه

    ‎رد

    1. جوري

      الوضع مو بذا التهويل الجامعه حلوه بس هي عيبها الشمس

      ‎رد

      1. ابرار

        الا كذا والا شوفو المباني الاخيرة .. وراعي يااستاذة انو فيه بنات عندها مشاكل صحية ؛ ربو …..

        ‎رد

  92. لوما

    شمسسسسس

    ‎رد

  93. جوري

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  94. أبرار الطلحي

    حسبي الله ونعم الوكيل عليهم شمس تحرق مباني بعيييييدة حج حج والله حج اقسم بالله اتعب عبال ماوصل واذا وصلت اوصل وانا هلكانه ومادري الدكتوره اش تقول .. ضاع مستقبلنا ضاع حسبي الله ، الله ينتقم من اللي نقلونا وهما شايفين المباني قد ايشها لسى مو جاهزه ، وكمان صلاه مانقدر نصلي فيه كذا مبنى المصلى مسكر فيها يعني حتى الصلاه نصليها بعنا .. والكافتريات زحمة يعني الي ماتجيب فطورها معاها تموت احسن .. واهم شي المويه وبرضو مافيه ،، رايحه جهنم مو رايحة الجامعه ،، تعالو شوفو بعيونكم

    ‎رد

  95. منيرة العتيبي

    ماتخلص الوحده الدراسه الا هي محترقة من الشمس حسبي الله بس

    ‎رد

    1. منوول

      بنات بسالكم ف تقديم ترم ثاني بليز ردو عليه ابي اقدم ف الحامعه

      ‎رد

  96. حجازية

    رجعونا*

    ‎رد

    1. غير معروف

      انا انسانه اعاني الصراحه والشمس حرقتلي وجهي ورجولي كل يوم الام عشان يوجنا استاذات ما يقدرو حتئ غيباتنا وشديدين وطالبات فوق التسعين في مبنئ صغير بالله كيف تدرس ولا كيف نفهم احنا في ذا الوضع

      ‎رد

  97. حجازية

    والله تكسرت رجولنا واحنا نمشي تحت الشمس رحوعنا لجامعتنا القديمة غير انها بعيدة عناا

    ‎رد

    1. بنت الطاائف

      كمان انو الخروج الساعه 2 دايما ايش ذا ناخذ كل ذي الشمس وكمان الاكل وكفتريا 2 بس والمويه حر من جد قرف رجعونا للفيصليه

      ‎رد

  98. طالبة بجامعة الطائف

    حسبي الله عليهم ونعم الوكيل

    ‎رد

  99. ليلى

    يرجعونا للجامعاتنا القديمه افضل

    ‎رد

  100. بنت الطايف

    الله يكون بعونا وياليت صوتنا يوصل للمسوؤلين وينفع وشكرا لنقلك معاناتنا ♥♥

    ‎رد

    1. SoSo

      يالله طيب بنات كيف مبنى ١١
      لأن هذي السنه أول سنه لي

      ‎رد

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