مبتعث من جازان عضواً بهيئة تدريس جامعة أمريكية

حقق مبتعث جامعة جازان الدكتور أنور شوقي جعبور الحازمي، إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات مبتعثي المملكة والجامعة، بتعيينه كعضو هيئة تدريس بمسمى أستاذ مساعد بقسم تقويم الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة كيس وسترن بمدينة كليفلاند، ولاية أوهايو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقتضي عمل الدكتور “الحازمي” إعطاء محاضرات أسبوعية، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على الأطباء المقيمين في برنامج شهادة الاختصاص الأمريكية في تخصص تقويم الأسنان.

وكان الدكتور “الحازمي”، قد أنهى برنامج الاختصاص في تقويم الأسنان بجامعة جاكسونفيل بولاية فلوريدا عام 2013، وحصل بعد ذلك على درجة البورد الأمريكي في تقويم الأسنان، ثم حصل في عام 2014 على الزمالة الكندية في تقويم الأسنان أيضاً.

يذكر أن الدكتور “الحازمي”، مبتعث من كلية طب الأسنان بجامعة جازان لإتمام درجة الدكتوراة في جامعة كيس وسترن، ويقوم بدراسة نمو وتطور عظام الوجه والفكيين في مركز أبحاث العظام في كلية العلوم بالتعاون مع مركز بولتن برش لدراسة النمو في الإنسان الذي يعتبر من أقدم وأكبر مراكز دراسة نمو الإنسان في العالم.

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