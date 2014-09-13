وظائف شاغرة في شركة نسما بـراتب يبدأ من 7000 ريال

أعلنت شركة نسما للأمن بمدينة الرياض عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للسعوديين بمسمى (رجل أمن- مراقب غرفة تحكم- مشرف أمن)، للعمل في مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية بمدينة الرياض، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 14 سبتمبر ولمدة يومين.
وذلك وفق الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.
2- أن يكون عمر المتقدم ما بين (21-40) عاماً.
3- على المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية.
4- رخصة قيادة سارية المفعول.
5- خبرة في مجال الأمن (للمشرفين فقط).
والمزايا الوظيفية:
1- يحصل المتقدم على رواتب (7000- 11000) ريال.
2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين طبي عائلي.
4- دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين.
5- زيادة سنوية.
6- مكان العمل ثابت داخل مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: amahmed@nesma.com
وأشارت إلى أن موعد المقابلة في مقر شركة نسما للأمن بمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية بمدينة الرياض، بجانب جامعة الأميرة نورة- طريق مطار الملك خالد الدولي.