وظائف شاغرة في شركة نسما بـراتب يبدأ من 7000 ريال

أعلنت شركة نسما للأمن بمدينة الرياض عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للسعوديين بمسمى (رجل أمن- مراقب غرفة تحكم- مشرف أمن)، للعمل في مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية بمدينة الرياض، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد 14 سبتمبر ولمدة يومين.

وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة.

2- أن يكون عمر المتقدم ما بين (21-40) عاماً.

3- على المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية.

4- رخصة قيادة سارية المفعول.

5- خبرة في مجال الأمن (للمشرفين فقط).

والمزايا الوظيفية:

1- يحصل المتقدم على رواتب (7000- 11000) ريال.

2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3- تأمين طبي عائلي.

4- دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين.

5- زيادة سنوية.

6- مكان العمل ثابت داخل مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: amahmed@nesma.com

وأشارت إلى أن موعد المقابلة في مقر شركة نسما للأمن بمركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية بمدينة الرياض، بجانب جامعة الأميرة نورة- طريق مطار الملك خالد الدولي.