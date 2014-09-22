وظائف ضابطات أمن شاغرة في فرع جامعة الطائف بـ”الحوية”

أعلنت جامعة الطائف ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن حاجتها إلى (ضابطات أمن) بفرع الجامعة بالحوية بمكافآت شهرية مقطوعة قدرها (2000) ريال ،

و ذلك وفق الشروط التالية:

1.أن تكون سعودية الجنسية.

2.أن لا يقل عمرها عن ” 30 ” سنة.

3.أن لا يتجاوز مؤهلها العلمي عن المرحلة الابتدائية.

4.أن يكون العمل مؤقتاً بمكافآت مقطوعة شهرية.

5.مدة ساعات العمل ” 8 ” ساعات مسائية من 1:30 ظهراً.

6.الالتزام بالزي الرسمي لأعمال الحراسة.

7.أن تكون لديها القدرة للقيام بأعمال الحراسات الأمنية.

8.أن تكون لائقاً طبياً.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 1435/11/29هـ ولمدة يومان فقط.، وتسلم الطلبات في مكتب عميدة الدراسات الجامعية بالحوية.

ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل من خلال مراجعة زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.tu.edu.sa







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