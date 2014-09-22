وظائف ضابطات أمن شاغرة في فرع جامعة الطائف بـ”الحوية”

وظائف ضابطات أمن شاغرة في فرع جامعة الطائف بـ”الحوية”

2014/09/22
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيوظائف
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أعلنت جامعة الطائف ممثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن حاجتها إلى (ضابطات أمن) بفرع الجامعة بالحوية بمكافآت شهرية مقطوعة قدرها (2000) ريال ،
و ذلك وفق الشروط التالية:
1.أن تكون سعودية الجنسية.
2.أن لا يقل عمرها عن ” 30 ” سنة.
3.أن لا يتجاوز مؤهلها العلمي عن المرحلة الابتدائية.
4.أن يكون العمل مؤقتاً بمكافآت مقطوعة شهرية.
5.مدة ساعات العمل ” 8 ” ساعات مسائية من 1:30 ظهراً.
6.الالتزام بالزي الرسمي لأعمال الحراسة.
7.أن تكون لديها القدرة للقيام بأعمال الحراسات الأمنية.
8.أن تكون لائقاً طبياً.

وأوضحت الجامعة أن التقديم  يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 1435/11/29هـ ولمدة يومان فقط.، وتسلم الطلبات في مكتب عميدة الدراسات الجامعية بالحوية.

ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل من خلال مراجعة زيارة موقع الجامعة الإلكتروني www.tu.edu.sa

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