“أحلام” تتصدق على فقراء الرياض بمشاركة عشرات السعوديين

اختار فريق المطربة اﻹماراتية أحلام الشامسي، السعودية وتحديداً العاصمة الرياض، ﻷعماله التي وصفها بـ”التطوعية والخيرية”، بمناسبة عيد اﻷضحى المبارك، من أجل مساعدة أكبر عدد من العائلات الفقيرة والمحتاجة.

وأشار الفريق، إلى أنه وزع أكثر من مائتي سلة على العائلات المحتاجة.

الحملة أتت بمشاركة العشرات من الشبّان والشابات السعوديين، الذين تطوّعوا للمساعدة تحت شعار “فريق الفنانة أحلام التطوعي والخيري”.

وفي ذات السياق ذكرت أحلام بأنه أثار انتباهها العديد من التغريدات التي بدأت تصل إلى حسابها على موقع “تويتر” من أشخاص يطلبون المساعدة ويواجهون مشاكل مادية حرجة ويعانون من ظروف معيشية قاسية، وأضافت بأنها بادرت إلى أخذ هذه الحالات على عاتقها والمساعدة قدر المستطاع.