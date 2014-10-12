الاستخبارات العامة تفتح باب القبول علي وظائف جندي وجندي أول

أعلنت رئاسة الاستخبارات العامة عن بدء عملية الاستقطاب والتعيين لهذا العام 1435هـ على وظائف العسكريين (الأفراد) على الرتبتين التاليتين (جندي، جندي أول)، لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والكلية التقنية وما يعادلها لجميع التخصصات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: www.gip.gov.sa ولمدة(5) أيام اعتباراً من غدٍ سعت (1200) وحتى يوم الجمعة الموافق 23/ 12/ 1435سعت (2400)، وذلك وفق الشروط التالية:

1. أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

3. ألا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب مع إرفاق تعهد بذلك.

4. ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له الخدمة العسكرية مع إرفاق تعهد بذلك.

5. أن يكون لائقاً صحياً وغير مصاب بأي مرض مزمن وألا يكون حديث عهد بشفاء من كسر أو خلع أو نحوه من الإصابات التي تؤثر على قوة تحمله للتدريبات الشاقة وتوقيع التعهد الخاص بذلك.

6. ألا يكون متزوجاً من أجنبية.

7. ألا يقل عمر المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد على (25) سنة عند تقديم الطلب.

8. ألا يقل طول المتقدم عن (165 سم)، وأن يكون الوزن متناسباً مع الطول حسب اللائحة الطبية للخدمة العسكرية.

9. أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد) ونسبة مئوية لا تقل عن (70%).

10. أن يُحضر المتقدم ما يفيد بإجرائه لاختبار القدرات العامة وذلك لخريجي الثانوية العامة بنسبة (60%).