ديوانية قحطان للثقافة تفتتح مقرها الجديد بالرياض

افتتح مكتب ديوانية قحطان للفكر والثقافة والأدب، مقره الجديد في مدينة الرياض، بحضور الرئيس الفخري للديوانية، وحضور إدارة وأعضاء الديوانية.

ودشن رئيس الديوانية رجل الأعمال الشيخ سعود بن محمد آل حويس، المقر الجديد للديوانية، مساء الأربعاء الماضي بمدينة الرياض، وبمناسبة الافتتاح تم عقد الجلسة الحوارية حول الأعمال المنجزة والأعمال المستقبلية بهذه المناسبة، واستكمال الأعمال الانسانية والاجتماعية والوطنية.

كما عبر المدير العام للديوانية ومؤسسها علي بن حسن الجبعان، عن شكره لرجال الأعمال والإعلاميين الذين كان لهم دور في نجاح أوبريت “وطن ومواطن”، الذي قدم بمناسبة الوحدة الوطنية ومرور ٨٤ عام على توحيد أرجاء هذا الوطن الغالي.

وستقوم الديوانية، بزيارة أصحاب الأمراض المزمنة، كما تعكف على عدة أعمال سترى النور قريبا بإذن الله.

يذكر أن المجلس، أوصى بانعقاد جلسات شهرية للتداول في شؤون الديوانية، والمشاركة في المهرجانات والمناسبات المحلية والخليجية.