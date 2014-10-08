رأس “الجمل” يشغل السعوديين على “تويتر”!

تناقل معظم الشعب السعودي، سؤالاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “فيسبوك”، “واتس آب”، وغيرها، حيث تساءل مرتادو هذه المواقع، لماذا لا يوضع رأس الجمل على الصحن ويقدم للضيوف؟ خلاف الخروف الذي يجب وضع رأسه عند تقديمه للضيوف؟.

وتفاوتت الإجابات، ومنها أن رأس الجمل لا يؤكل بعكس رأس الخروف، وأن ذروة الشيء أعلاه، وذروة الجمل سنامه، أما الخروف أعلاه الرأس، لذلك يقدم للضيف، وأرجح البعض أن رأس الحاشي يحتوي على دود.

وتم تداول ذلك السؤال بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بلغ الأمر إلى وضع جوائز مالية ونقدية لصاحب الإجابة الصحيحة.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :