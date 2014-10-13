زواج مدير تعليم ينهي خلاف “مشرفة ومديرة”!

لم يتوقع مدير عام إحدى إدارات التربية والتعليم أن يقوده الخلاف بين مشرفة تربوية ومديرة مكتب تربية وتعليم للبنات في نهاية المطاف إلى عقد قرانه على المشرفة.

وتشير مصادر “المواطن” إلى أن خلافاً دب بين مشرفة تربوية ومديرة مكتب تربية وتعليم بنات وتصاعد حتى وصل إلى مدير إدارة التربية والتعليم، الذي بدوره بدأ في بحث المشكلة ومحاوله إقناع المشرفة بإيجاد حلول.

وفي أثناء وقائع مفاوضات ومناقشات المشكلة عرض مدير التعليم فكرة الزواج على المشرفة، التي بادرت بالموافقة وذاعت قصة عقد قرانه بين أوساط زميلاتها في الإدارة.

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