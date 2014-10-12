مطلقة سعودية تملك 100 مليون ريال تبحث عن عريس

مطلقة سعودية تملك 100 مليون ريال تبحث عن عريس

2014/10/12
الساعة 8:19 صباحًا
- ‎فيالأزياء والموضة‎
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كشفت صحيفة محلية عن تدافع آلاف الخطاب من جنسيات مختلفة على طلب يد سيدة أعمال سعودية، أعلنت عبر “تويتر” عن رغبتها في الارتباط بزوج تحبه ويقبل بشروطها، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

المرأة التي سمت نفسها بـ” دكتورة نورة مطلقة للأسف”، قالت عن تفاصيل حياتها: “أنا مطلقة ــ ولله الحمد ــ بدون أطفال، أبحث عن رجل يحبني أنا فقط، أملك 100 مليون وأكثر ورثتها عن والدي ــ رحمه الله، ولي شركة أديرها، أبي زوج يحبني بس، وبعطيه عيوني، عمري 39 سنة، أبي طفل وبس”.

وتأكيدا على صدقيتها في طلب العريس، أعلنت سيدة الأعمال عن رغبتها في الزواج من رجل بشرط أن تحبه، وأنها جادة في الارتباط بالعريس الذي تختاره، ولكن بشرط أن يقبل بالشروط التي وضعتها.

يذكر أن قائمة طلبات الزواج تضمنت رجالا من مختلف الشرائح العمرية والمستويات التعليمية، ولم يتوقف الأمر عند الحالمين بالثراء فحسب، بل امتد إلى نخب مثقفة أعلنت رغبتها في الزواج من سيدة المائة مليون.


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