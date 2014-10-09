33 وظيفة شاغرة بشركة “إكسترا”

أعلنت مجموعة شركة “إكسترا” عن توفر (33) وظيفة شاغرة في عدد من مناطق المملكة، منها (20) وظيفة موزعة على كافة مناطق المملكة، و(13) وظيفة موزعة في كل من الرياض وجدة والخبر.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المطلوبة: (تنفيذي مبيعات- منسق أعمال الصيانة- أخصائي إدارة شكاوى العملاء- مشرف صيانة إقليمي- Telesales agent- مدخل بيانات- فني مكيفات الهواء- فني إلكترونيات- فني أجهزة منزلية).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر حول الوظائف المعلنة يرجى زيارة موقع شركة إكسترا الإلكتروني: http://www.extrastores.com/ar-sa/Careers.