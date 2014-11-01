بالصور.. مياه الصرف تحاصر مسجداً في “روضة جازان”

شكا سكان حي الروضة الشمالي بمدينة جازان من طفح مياه الصرف الصحي من إحدى غرف التفتيش الواقعة بجوار مسجد الشيخ عبدالرحيم مفرج بالقرب من مبنى كلية البنات بالحي.

وقالوا إن مياه الصرف تحاصر مداخل المسجد وتنشر الأمراض والروائح الكريهة بالحي.

وقال عدد من المصلين بالمسجد لـ”المواطن” إن مياه الصرف توجد بالحي منذ أشهر وأصبحت راكدة وتتكاثر حولها الحشرات التي تنشر الأمراض، فضلاً عن أنها مثيرة للروائح العفنة بسبب عدم شفط مياه الصرف قبل طفحها.

ولفت المصلون إلى أن أغلب مياه الصرف صادرة من إحدى غرف تفتيش الصرف الصحي المجاورة لمدخل مسجد الشيخ عبدالرحيم مفرج بالحي وباتت تحاصر السكان والمارة والمصلين.

وطالب أهالي الحي مسؤولي مديرية المياه وأمانة جازان بشفط مياه الصرف ووضع حلول عاجلة وجذرية لتسرب مياه الصرف التي تحاصر المسجد منذ عدة أشهر وتتكاثر حولها الحشرات التي تنشر الأمراض، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة منها تؤذي السكان والمصلين.







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