احتواء تجمع أهالي رميدة الطائف أمام مكتب الأمين

احتوت الجهات المختصة تجمع عدد كبير من أهالي حي الرميدة في الطائف اليوم ، أمام مبنى مكتب أمين الطائف محمد المخرج.

وطالب الأهالي مقابلة المخرج لتقديم شكاويهم حول سوء الخدمات في الحي ، إلا أن سكرتير الأمين خرج للاهالي وطلب منهم العودة لمنازلهم ومراجعة الأمانة بعد أسبوع.

وقال عدد من الأهالي ” بينهم أطفال وشباب وكبار سن ” لـ” المواطن” ان حي الرميدة من أقدم الأحياء السكنية ، إلا أن أمانة الطائف تتجاهل تحسينه بالخدمات ، مشيرين إلى سوء مشاريع الطرق والانارة والمخطط التنظيمي رغم أن الحي موجود بجوار المدينة الجامعية الجديدة .

وبين محمد المالكي وخالد الزهراني أن عدد الذين توافدوا لمكتب الأمين وصل إلى 70 مواطناً من أهالي الحي الذين فاض بهم الكيل من كثرة المطالبات التي لم تنفذ.

وأضاف المالكي والزهراني :”اعتذر السكرتير لهم من مقابلة الأمين لاسباب لم يعلموا بها وطلب مراجعتهم الاسبوع القادم ، مؤكدين أنهم يجدون صعوبة في مقابلة أمين الطائف بشكل متكرر.

وطالب الأهالي بتحسين الشوارع والخدمات وتطوير الحي ، مؤكدين أن ذلك من أبسط حقوقهم كمواطنين.

يشار إلى أن امارة منطقة مكة المكرمة كانت ألغت حفل تكريم للمخرج بمفرده وحاول عدد من التجار الترويج للحفل على انه باسم أهالي الطائف ، ما فجر موجة سخط غير عادية ، حيث طالب الأهالي بإلغاء الحفل لأن اللجنة لا تمثلهم .

وتساءل الأهالي كيف يتم تكريم الأمين و الأحياء بدون خدمات وهناك مشاريع بلدية متعثرة وكيف له ان يرضى بالتكريم دون غيرة من موظفي الأمانه والجهات الحكومية الاخرى التي ساهمت في الحصول على لقب عاصمة المصائف.

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