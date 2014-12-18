للباحثين عن عمل.. مدينة الملك الاقتصادية توفر 1000 وظيفة

أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن حاجتها لشغل (1000) وظيفة للجنسين من مختلف التخصصات التعليمية.

وجاء الإعلان خلال معرض المهنة الأول (2014) في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يستضيف (25) شركة من مختلف الصناعات “الأدوية- الأغذية- السياحة والفندقة- إدارة الموانئ- صناعة السيارات”.

وأوضحت أن المدينة أن التسجيل على الوظائف المتوفرة سيتم من خلال موقع التوظيف بالمدينة الاقتصادية الإلكتروني على الرابط التالي: http://jobs.kaec.net.

وأضافت أن المعرض يقع في فندق البيلسان شمال محافظة جدة والحضور حسب المواعيد التالية: يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2014م، مخصص للنساء والعائلات- (من 8 صباحاً حتى 9 مساء)، ويوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر 2014، مخصص للرجال (من 8 صباحاً حتى 9 مساء).

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