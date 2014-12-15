متوسطة الرازي بأضم تفتتح مشروعها التربوي التقني

افتتحت صباح أمس الأحد، مدرسة الرازي المتوسطة بمحافظة أضم بقيادة مديرها راشد سداح المالكي، مشروعها التربوي بعنوان “الرازي.. وثقافة التقني”، بحضور مساعدا مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة أضم المساعد للشؤون التعليمية سريج بن حسين والمساعد للشؤون المدرسية نور بن مسعود، ورئيس قسم التجهيزات المدرسية بإدارة التعليم بالليث عادل بن سعيد، ورئيس قسم التربية الخاصة بإدارة التربية والتعليم محمد المهداوي، ومشرف الجودة المدرسية بإدارة التعليم بالليث حامد الإقبالي، ومدير الإعلام التربوي محمد ختيم، ومشرف مصادر التعلم بمكتب أضم عبدالله حسن.

وتم افتتاح ٩ قاعات تعليمية للتعليم العام، كما دشنت مقرات للتربية الخاصة منها مشتل زراعي وغرفة التربية المهنية، وقاعة أطلقت عليها قاعة المرح مخصصة للذين لديهم عوق فكري.

كما استمع الحضور إلى شرح مفصل من مدير المدرسة عن رؤية ورسالة وأولويات المدرسة المدرجة في الخطة الاستراتيجية، كما عرض عليهم احتياجات المدرسة الضرورية، وقد وعدوا بتوفيرها قدر المستطاع.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل المدرسة إلى بيئة جاذبة ومحفزه وتحسين جودة التعليم داخلها.

ويقود مدير المدرسة راشد سداح المالكي، فريق عمل مميزاً من المعلمين مثل خليل الحساني، وأمين المصادر خلف رشيد، وصالح الجعيد، وخالد الزيد، وحمد العصماني.