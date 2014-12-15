مسلسل “طريق المعلمات” يحكي واقعهن المرير مع الحوادث

في تفاعل مع حوادث المعلمات المميتة، والتي تحدث بشكل شبه يومي، ستنتج شركة “صدف”، مسلسل “طريق المعلمات”، حيث يناقش قضايا المعلمات وما يتعرضن له من حوادث ومعاناة، وسيبدأ التصوير‏ ٢٠١٤/١٢/٢٠.

يذكر أن المسلسل من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف بشائر محمد، ومونتاج “صباح بيكتشر”، وتشارك عدد من النجمات في المسلسل وهن: زهرة عرفات، هيفاء حسين، أميرة محمد، شيماء سبت، مروة محمد، إلهام علي، شفيقة يوسف، بمشاركة النجمان إبراهيم الحساوي، ومحمد الحجي، ونخبة من النجوم.

الجدير بالذكر أن حوادث المعلمات تشغل الوسط السعودي، حيث يطالب عدد من الأهالي بوضع حلول عاجلة لإيقاف نزيف المعلمات، ومن المتوقع أن يحظى مسلسل “طريق المعلمات” بمتابعة كبيرة من أوساط المجتمع السعودي.

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