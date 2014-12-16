من لبنان.. قناة فضائية تبث برنامجاً مشبوهاً لتنصير السعوديين!

تجاوزت قناة الحياة التنصرية التي تبث من لبنان الخطوط الحمراء بإطلاق برنامج أسمته “المجلة السعودية” يقدمه من القدس المحتلة شخص يرتدي الزي السعودي، ويدعي أن اسمه خالد الشمري يقول إنه يهدف إلى نشر “المسيحية” بين السعوديين، حتى تصبح “مكة للمسيح” وكذلك المدينة والرياض على حد قوله، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من مسؤولي الإعلام لإيقاف هذه الإساءات.

وحتى اللحظة، بثت القناة 12 حلقة من البرنامج، الذي يبدأ بموسيقى سعودية محلية، ومشاهد من المملكة، ثم يظهر على الشاشة المدعو الشمري.

ومن ضمن فقرات البرنامج التي أعلن عنها في الحلقة الأولى فقرة “اختبار السعوديين”، الذي قال المدعو الشمري إنه خلال هذه الفقرة يظهر سعودياً ليتحدث عن تجربته المزعومة في اعتناق النصرانية، لكن هذه الفقرة، ولأسباب غير معروفة، لم تعد موجودة في غالبية الحلقات.

كما يتضمن البرنامج المشبوه ترانيم باللهجة السعودية وأغانٍ تدعو للتنصر. ولم تخل الصفحة الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” من الكثير من الإساءات للإسلام والقرآن الكريم، إضافة إلى نشر صور للمسجد الحرام مكتوب فوقها عبارة “مكة للمسيح” وهو نفس الأمر بالنسبة للمدينة المنورة والرياض وجدة، وقام أشخاص بالترويج لهذا البرنامج بين السعوديين على موقع “تويتر”.

وقناة “الحياة” واحدة من فضائيات تنصيرية عدة تبث على قمر “النايل سات”، وبدأت بثها عام 2003 بالشراكة مع إحدى المنظمات التنصيرية العالمية “جويس ماير”.

ويعد زكريا بطرس أبرز من في القناة وهو المعروف بهجومه المتواصل على شخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.