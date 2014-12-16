من لبنان.. قناة فضائية تبث برنامجاً مشبوهاً لتنصير السعوديين!

من لبنان.. قناة فضائية تبث برنامجاً مشبوهاً لتنصير السعوديين!

2014/12/16
الساعة 11:25 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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تجاوزت قناة الحياة التنصرية التي تبث من لبنان الخطوط الحمراء بإطلاق برنامج أسمته “المجلة السعودية” يقدمه من القدس المحتلة شخص يرتدي الزي السعودي، ويدعي أن اسمه خالد الشمري يقول إنه يهدف إلى نشر “المسيحية” بين السعوديين، حتى تصبح “مكة للمسيح” وكذلك المدينة والرياض على حد قوله، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من مسؤولي الإعلام لإيقاف هذه الإساءات.

وحتى اللحظة، بثت القناة 12 حلقة من البرنامج، الذي يبدأ بموسيقى سعودية محلية، ومشاهد من المملكة، ثم يظهر على الشاشة المدعو الشمري.

ومن ضمن فقرات البرنامج التي أعلن عنها في الحلقة الأولى فقرة “اختبار السعوديين”، الذي قال المدعو الشمري إنه خلال هذه الفقرة يظهر سعودياً ليتحدث عن تجربته المزعومة في اعتناق النصرانية، لكن هذه الفقرة، ولأسباب غير معروفة، لم تعد موجودة في غالبية الحلقات.

كما يتضمن البرنامج المشبوه ترانيم باللهجة السعودية وأغانٍ تدعو للتنصر. ولم تخل الصفحة الخاصة بالبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” من الكثير من الإساءات للإسلام والقرآن الكريم، إضافة إلى نشر صور للمسجد الحرام مكتوب فوقها عبارة “مكة للمسيح” وهو نفس الأمر بالنسبة للمدينة المنورة والرياض وجدة، وقام أشخاص بالترويج لهذا البرنامج بين السعوديين على موقع “تويتر”.

وقناة “الحياة” واحدة من فضائيات تنصيرية عدة تبث على قمر “النايل سات”، وبدأت بثها عام 2003 بالشراكة مع إحدى المنظمات التنصيرية العالمية “جويس ماير”.

ويعد زكريا بطرس أبرز من في القناة وهو المعروف بهجومه المتواصل على شخص النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

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20 مشاراكات

  1. محمد

    المسلم يمكن أن يصبح ملحدا . لكن أن يعتنق المسيحية فهذا مستحيل الا ظاهريا من أجل منفعة دنيوية.
    كيف يدع دينا يؤمن فيه بوجود اله واحد ليس كمثله شيء و يؤمن باله هو واحد و هو ثلاثة و صلب ابنه أو صلب نفسه و مات ثم عاد الى الحياة من أجل أن يغفر خطايا البشر و غير ذلك من الخزعبلات.

    ‎رد

  2. anaa

    ده واحد يهودى لابس زى سعودى ويتحدث بلهجة السعوديين وما اكثر اليهود المتقنيين للغه العربيه ولهجاتها ليدعى هذا انه اول سعودى يستنصر الادعاء ويحاول بكافة الطرق اقناع المسلميين بانه اول سعودى يستنصر وطبعا سيجذب لمشاهدته بهذه الطريقه ضعاف الايمان ويحاول اقناعهم . ولكن لاجدوى لما تفعلون من عرف طريق النور لايمكن ان يعود إلى الظلام الاسلام نور يسرى فى القلب ودونه الظلام والضلال والكفر “لا إله إلا الله ،محمد رسول الله ” “إن الدين عند الله الاسلام “ما تحاولوش محاولاتكم لا جدوى رها الا عند بعض ضعاف الايمان أو الذين لايعلمون “أولئك كالانعام بل هم أضل “

    ‎رد

  3. نلحبرت

    حترم موقفكم من هذه القضية ولكن لماذا تصرون على نعت المسيحيين بانهم نصارى؟ يا اخي المسيحيون ليسوانصارى ابدا. والنصرانية عقيدة مختلفة جوهريا عن المسيحية. ابحثوا في النت عن الفرق بين العقيدتين والكنيستين. هذا مقال قد ينفع: اتباع المسيح مسيحيون ونصارى. ارجعو اليه واستفيدو.

    ‎رد

  4. امانة الحجر

    كل الدينات السماوية طاهرة
    فهي مناهج ربانية للانسانية ونورا له فى دنيته واخرته
    ادن اليهودى والمسيحي والمسلم هم فى ماهية عقيدتهم دينهم مسلمون بيهودتهم ومسيحتهم واسلامهم كلهم الى الله فهم يوحدون الله ويعبدون الله ادن هم مستسلمون لهذا الامر بالمحبة والاقتناع العقائدي بستسلامهم الى حب الله
    اذن الجميع هناك مستسلمون وراضون بالستسلام الى االله اذن الجميع الدينات مسلمة الى الله فالله واحد ليس ثلاته او اربعة ليس هناك اله الاسلا م وليس هناك اله اليهودية وليس هناك اله المسيحية لهذا ولا داك يوجد فى الكون اله واحد فهو رب السموات والارض ورب الشيئ ولا شيئ ورب الكونين
    رب واحد
    لا اله الا الله
    امنت بالله وبالملائكته وكل رسله وكتبه واليوم الاخر
    هذا هو ما علمنا اسلمنا دين السمحاء علمنا نحب الله ونحب جميع انبيائه ورسله لا نفرق احدا بينهما وعلمنا نحب الانسان والانسانية هذا هو الاسلام
    اما ماتتكلمون عليه ليس من الاسلام بدرة الان منهج الاسلام هو منهج طاهر ومقدس
    فالمشكل ليس فى الدينات فالدينات كلها طاهرة بنور الله
    المشكل هو فى هذا الانسان الظلوم لنفسه ولغيره
    الان الانسان حتى الى يومنا هذا رغم التطور المعرفى والفلسفي والعلمى مازال ضعيف امام حقيقة الدينات وفهمها فهما صحيحا
    سؤال ماهوالانسان وماهو الذين
    هل الذين هو الانسان ام الا نسان هو الذين
    فالانسان بعلمه وجهله فى كليته لنفسه
    اما ذين فهو منهج لا اقل ولا اكثر فهو منهج من الرب اله الجميع واله الكون والكونين
    هنا يجب التفريق والفرق بين الانسان والسلوك والذين
    ماهو الذين وماهو الانسان وما هو سلوك ونوع السلوك فى الكيفية
    الان الدينات الان مازالت لم تفهم فهما صحيحا كل من لديه طريق يفرح بطريقه وطريقته
    وجسم المحبة غائب عن هذا الطريق فى جميع البشر بدون استتناء
    والعكس فى جميع الديانات مملوؤةبايات الحب والمحبة والرحمة والغفران اينك ايها الانسان من هذه المناهج الربانية الا وهي الديانات
    والموظوع هنا طويل باختصار
    المشكل في هذه الارض ليس الديانات
    المشكل هو الانسان
    والعلاج هو العلم والمعرفة ونقاش وسر السر المحبة هذا هو السروت الاكبر لفهم الذين
    وذين هو للله
    والله للجميع ويحب الجميع
    واسع المغفرة ادا طرقت باب المغفرة فهو قريب
    وهدا موجود فى كل الديانات

    صاحب الحروف
    امانة الحجر

    ‎رد

  5. غير معروف

    كل الدينات السماوية طاهرة
    فهي مناهج ربانية للانسانية ونورا له فى دنيته واخرته
    ادن اليهودى والمسيحي والمسلم هم فى ماهية عقيدتهم دينهم مسلمون بيهودتهم ومسيحتهم واسلامهم كلهم الى الله فهم يوحدون الله ويعبدون الله ادن هم مستسلمون لهذا الامر بالمحبة والاقتناع العقائدي بستسلامهم الى حب الله
    اذن الجميع هناك مستسلمون وراضون بالستسلام الى االله اذن الجميع الدينات مسلمة الى الله فالله واحد ليس ثلاته او اربعة ليس هناك اله الاسلا م وليس هناك اله اليهودية وليس هناك اله المسيحية لهذا ولا داك يوجد فى الكون اله واحد فهو رب السموات والارض ورب الشيئ ولا شيئ ورب الكونين
    رب واحد
    لا اله الا الله
    امنت بالله وبالملائكته وكل رسله وكتبه واليوم الاخر
    هذا هو ما علمنا اسلمنا دين السمحاء علمنا نحب الله ونحب جميع انبيائه ورسله لا نفرق احدا بينهما وعلمنا نحب الانسان والانسانية هذا هو الاسلام
    اما ماتتكلمون عليه ليس من الاسلام بدرة الان منهج الاسلام هو منهج طاهر ومقدس
    فالمشكل ليس فى الدينات فالدينات كلها طاهرة بنور الله
    المشكل هو فى هذا الانسان الظلوم لنفسه ولغيره
    الان الانسان حتى الى يومنا هذا رغم التطور المعرفى والفلسفي والعلمى مازال ضعيف امام حقيقة الدينات وفهمها فهما صحيحا
    سؤال ماهوالانسان وماهو الذين
    هل الذين هو الانسان ام الا نسان هو الذين
    فالانسان بعلمه وجهله فى كليته لنفسه
    اما ذين فهو منهج لا اقل ولا اكثر فهو منهج من الرب اله الجميع واله الكون والكونين
    هنا يجب التفريق والفرق بين الانسان والسلوك والذين
    ماهو الذين وماهو الانسان وما هو سلوك ونوع السلوك فى الكيفية
    الان الدينات الان مازالت لم تفهم فهما صحيحا كل من لديه طريق يفرح بطريقه وطريقته
    وجسم المحبة غائب عن هذا الطريق فى جميع البشر بدون استتناء
    والعكس فى جميع الديانات مملوؤةبايات الحب والمحبة والرحمة والغفران اينك ايها الانسان من هذه المناهج الربانية الا وهي الديانات
    والموظوع هنا طويل باختصار
    المشكل في هذه الارض ليس الديانات
    المشكل هو الانسان
    والعلاج هو العلم والمعرفة ونقاش وسر السر المحبة هذا هو السروت الاكبر لفهم الذين
    وذين هو للله
    والله للجميع ويحب الجميع
    واسع المغفرة ادا طرقت باب المغفرة فهو قريب
    وهدا موجود فى كل الديانات

    صاحب الحروف
    امانة الحجر

    ‎رد

  6. غير معروف

    لماذا نوافق على الدعوه للاسلام بكل مكان والخوف من التبشير الدين بالقناعه وليس باالاكراه

    ‎رد

  7. أحمد سالم

    الدين النصراني متناقض في مسألة الثالوث
    وأصل انبثاق الإبن

    ‎رد

  8. Haya

    السلام عليكم…انا تابعت هالبرنامج شفت حلقه وحده للاسف حجته ضعيفه جدا ولو ان عنده اسلوب جميل للاقناع بيس الي عنده ثقافه بدينه وبالاديان الاخرى بينجذب نوعاً …علماً معجزات القرآن العلميه الهائله هذا بحد ذا ايمان بالعقل ايضا سنة الرسول بما فيها من سماحه تزيديني ايمان قلبا فالاسلام لمن يتثقف به يأسر العقل والقلب وليس لمن تسمى به اسماً مع احترامي لجميع العقائد

    ‎رد

  9. محب المسيح

    لماذا هم ينشرون الاسلام ويدعون له
    وممنوع على المسيحيين التبشير بالدين المسيحي
    هذا دليل خوفهم وضعف دينهم

    ‎رد

  10. goody doody

    ﻻ أفهم لماذا تعتبر الموضوع هجمة ومؤامرة.الستم تؤمنون بالمسيح عيسى فما هو الجديد فيما يدعو. ولماذا لم تتحرك دقة المعلومات التى ذكرتها. ماهو دليلك على أنها تبث من لبنان هل هو لمجرد وجود صندوق بريد للمراسلات دليل على أنها تبث من هناك. ولما لم تتحقق من شخصية مقدم البرنامج فهو فعلا اسمه د. خالد و يدعى غير ذلك. وهو سعودى تحول إلى المسيحية وهو ينقل معلومات صحيحة عن المسيح بدل المغلوطة التى فى القرآن التى هى عكس ما بالإنجيل وعن ما سجله التاريخ عن شخصية المسيح.

    ‎رد

  11. د. خالد الشمري

    أخوي المبارك سعد الراشد.
    بحثت عن وسيلة إتصال بك ولم اجد، لذا قررت ان اكتب لك هنا. بصرف النظر عن إختلافك معي بخصوص توجهي الديني او معتقدي. فقط أحببت أن ارسل لك رسالة محبة. (20 ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب.لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره. 21 ولنا هذه الوصية منه ان من يحب الله يحب اخاه ايضا) يوحنا الأولى 4: 20 – 21. وانا ايضاً أستغل هذه الفرصة المباركة واقول لك اني احبك في المسيح تبارك اسمه.

    أخوك خالد الشمري

    ‎رد

    1. نهى عز الدين

      انا اعرف انك مصري قبطي ممن قدم للسعودية مع عائلتك التي اعتنقت الاسلام لكي تحصل على الجنسية السعودية لماذا تحاول الصاق نفسك بشمر القبيلة البدوية الاسلامية العريقة ولماذا تتقول على السعودية ماليس بها وانت لست سعوديا بالاصل يااخي اعترف للجميع انك قبطي مصري ولا تنسب لنفسك هذا الاسم

      ‎رد

  12. محمد

    لماذا لاتتابعوه وتردوا عليه شبهاته ان كان صادقاً ام كاذباً
    فليفعل الشيوخ قليلاً بنشر معرفة الدين عبر الاجابة على ما يقوله هذا الرجل دون شتم او اهانة بمعنى دعوا الناس تتعلم من الحوار بما انها لاتقراء.

    ‎رد

  13. سمير

    شيوخ الاسلام خائفين المسلمين يعتنقون المسيحية اعطي حرية الاختيار للدين لاتجبرا احد على اعتناق اي دين تبشير المسلمين في دول الغرب وامريكا واستراليا والقنوات التي عددها لاتحصها ماذا تقول عنها ؟؟؟

    ‎رد

  14. ميرى

    انها مجرد افكار لماذا تخافون من الفكر ومناقشة الآخر فيما يتكلم من موضوعات فى مجلته .هل رفع السلاح وقال ياما فكرى ياما الموت او الجزيه !!!!!!

    ‎رد

  15. raad danoo

    السعوديين والمصريين وغيرهم يصرفون المليارات من الدولارات ولديهم اكثر من مئة قناة لاسلمة الناس ويدعون للعنصرية والقتل ولااحد يتكلم او ينطق وتستكثر على قناة الحياة ببرنامج واحد هل هذا عدل لماذا كل شئ لكم حلال وللاخرين حرام هل دعا هذا البرنامج للعنصرية او الطائفية او للقتل ام للحب والتسامح مع البشر وكيف تعيش معهم بقلب طيب يااخي اتقي الله وتكلم بالمنطق ولو قليلا انا احد من الناس من اللذين هربوا من وطنهم من وراء الاسلام وعنصريته وظلمه انظر العالم كيف يعيش والدول العربية كيف تعيش ومن السبب ارجوك فكر قليلا ومن ثم كتب بعقل ومنطق معقول وشكرا

    ‎رد

  16. خليل

    احترم موقفكم من هذه القضية ولكن لماذا تصرون على نعت المسيحيين بانهم نصارى؟ يا اخي المسيحيون ليسوانصارى ابدا. والنصرانية عقيدة مختلفة جوهريا عن المسيحية. ابحثوا في النت عن الفرق بين العقيدتين والكنيستين. هذا مقال قد ينفع: اتباع المسيح مسيحيون ونصارى. ارجعو اليه واستفيدو.

    ‎رد

  17. البشري الجنوبي

    الله يثبتنا على الدين القيم

    ‎رد

  18. all

    اسفهوووه مريض وجاهل

    ‎رد

  19. البلوي

    رحمه الله الامير نايف بن عبدالعزيز ال سعود

    ‎رد

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