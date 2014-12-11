نجمة الاستقرام “شيمي” في ضيافة “الهواء هوانا” على إذاعة الرياض

قامت إذاعة الرياض ممثلة في برنامج “الهواء هوانا” الذي يقدمه المذيع فارس العيد باستضافة نجمة الانستقرام الفتاة الموهوبة ذات الصوت الجميل الملقبة بـ(شيمي) مساء أمس الأربعاء.

وحقق اللقاء صدًى واسعاً من قِبل المتابعين لشروق، حيث استهل العيد بطرح بعض الأسئلة عليها فيما يتعلق بموهبتها.

وذكرت بأنها تميزت بصوتها الجميل منذ أن كانت في مراحل دراستها الابتدائية حيث كانت تشارك دوماً في الإذاعة المدرسية، وأيضاً قدمت العديد من الحفلات والمهرجانات النسائية واستمرت بتطوير موهبتها بالدعم اللامحدود من والدتها وصديقاتها.

وعندما سألها العيد عن سر حبها للمجال الغنائي قالت: إنها تعشق التحدي في تقليد الألحان الصعبة بعيداً عن الموسيقى.

الجدير بالذكر أن شروق تحظى بمتابعين لها في موقع التواصل الاجتماعي “الانستقرام” أكثر من (700 ألف) متابع، حيث تقوم بنشر مقاطع قصيرة بصوتها الجميل الذي يلاقي استحسان متابعيها، وفي خطوة غير مسبوقة قامت بتسجيل أول أغنية بصوتها بمشاركة صديقتها بيان في إحدى الاستديوهات، الأغنية المشهورة (مجنون) للفنان الكويتي يوسف العماني، ونشرت الأغنية في اليوتيوب حيث تجاوزت المشاهدات المليون مشاهدة في غضون ثلاثة أسابيع.

في نهاية اللقاء عبرت (شيمي) عن شكرها لكل متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي على دعمهم وتشجيعهم لها، ووجهت رسالة لكل الموهوبين بأن لا مستحيل مع الإصرار في الوصول إلى تحقيق الأحلام والأمنيات.

وختم المذيع فارس العيد اللقاء بتقديم شكره لمن ساهم في إعداد اللقاء عامر الفضل وتمنى للموهوبة شروق مزيداً من النجاح والإبداع والتميز في مسيرتها.







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