“وظفني” تفتح أبواب الأمل للباحثين عن عمل من مستفيدي الضمان

لاقت خدمة “وظفني” التي أطلقها الضمان الاجتماعي لخدمة مستفيديه وأبنائهم ومساعدتهم في الحصول على عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالتوظيف، ترحيباً واسعاً من قِبل مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وعبر عدد من أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي الباحثين عن عمل لـ”المواطن”، عن ارتياحهم لإطلاق خدمة “وظفني”، معبرين عن أملهم بأن يكون الضمان الاجتماعي بوابتهم للعمل وتحقيق أحلامهم في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم بعد زيادة أعداد الباحثين عن العمل، متمنين سرعة العمل على الخدمة.

في المقابل، أكد عدد من المهتمين بالشأن المجتمعي أن الخدمة سيطويها النسيان في ظل عدم تفاعل وتعاون الجهات الحكومية المتخصصة في توفير الوظائف، مؤكدين أن الخطوة جبارة وتُضاف إلى سجل إنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية في حال استفاد منها المستفيدون وأبناؤهم.

وكان الضمان الاجتماعي أعلن لطالب العمل والمحدد بالمستفيدين وأبنائهم من خدمات الضمان بالدخول على موقع وكالة الضمان الاجتماعي على الرابط http://mosa-d-web.mosa-d.gov.sa/newportal/Page وتعبئة نموذج السيرة الذاتية محدداً فيها التأهيل العلمي والخبرات والتدريب إن وجد.







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