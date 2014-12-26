‏‫وظائف شاغرة للجنسين في جمعية تحفيظ القرآن بالرياض

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض (الإدارة العامة)، عن توفر (25) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادات البكالوريس والدبلوم والثانوية، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

الوظائف الرجالية:

1- رئيس وحدة/ مشرف مشاريع وتقارير ومتابعة- شهادة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات.

2- مشرف دعم برامج- شهادة الدبلوم، وخبرة سنة واحدة.

3- رئيس وحدة شؤون الموظفين- شهادة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات.

4- منسق أجور ورواتب- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

5- سكرتير مدير الخدمات المساندة- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

6- رئيس وحدة الصيانة- شهادة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات.

7- محاسب عام (وظيفتان)- شهادة البكالوريوس، وخبرة 3 سنوات.

8- منسق متابعة- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

9- مشرف الإشراف التعليمي- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

10- سكرتير مدير إدارة الشؤون التعليمية- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

11- رئيس وحدة الصيانة بقسم العقارات- شهادة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات.

12- مشرف مشروع- شهادة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات.

13- مهندس مشروع- شهادة البكالوريوس، وخبرة 3 سنوات.

14- منسق قسم العقارات- شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات.

15- مشرف مركز إعلامي- شهادة البكالوريوس، وخبرة 3 سنوات.

16- مصمم- شهادة الثانوية، وخبرة 3 سنوات.

17- منسق إعلامي- شهادة الدبلوم، وخبرة 3 سنوات.

الوظائف النسائية:

1- رئيسة وحدة الموظفات والمصروفات- شهادة البكالوريوس، وخبرة 3 سنوات.

2- محاسبة عامة(وظيفتان)- شهادة البكالوريوس، وخبرة 3 سنوات.

3- مشرفة إدارية- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

4- مشرفة الإشراف التعليمي- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

5- مشرفة إشراف تمهيدي- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

6- منسقة المسابقات- شهادة الثانوية، وخبرة سنة واحدة.

وأوضحت الجمعية أنه على من تتوفر به الشروط الدخول على رابط نموذج طلب التوظيف بموقع الجمعية الإلكتروني: www.qk.org.sa ،

خلال مدة أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان.

