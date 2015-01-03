الأحوال المدنية تفعل مركز خدمة العملاء برسائل “SMS”

الأحوال المدنية تفعل مركز خدمة العملاء برسائل “SMS”

2015/01/03
الساعة 7:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
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بدأت “الأحوال المدنية” في الإعلان عن بدء تفعيل خدمة العناية بالعملاء والرد على استفساراتهم، وذلك برسائل “SMS”.

وتتضمن الخدمة الجديدة، التي تقدم عبر مركز خدمة العملاء، ملء استمارات إصدار البطاقات والأوراق الرسمية لهم، ومساعدة العملاء في متابعة معاملاتهم من خلال الأرقام المجانية والإيميل الموحد دون الحاجة إلى الرجوع للمركز إلا للضرورة.

وحصلت “المواطن” على نص الرسالة المرسلة المواطنين ومراجعي “الأحوال المدنية”، وتنص الرسالة: “أخي المواطن.. أختي المواطنة،
أنشأت الأحوال المدنية مركزاً للعناية بالعملاء لمساعدتك في متابعة معاملاتك والرد على استفساراتك، وذلك من خلال الاتصال على الرقم(920022133) أو عن طريق إرسال رسالة نصية على الرقم (77799) أو البريد الإلكتروني Ahwalcare@ahwal.gov.sa


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